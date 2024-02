Avec la plateforme Doodle, vous bénéficiez gratuitement d’un certains nombres d’outils. Si l’organisation n’est pas votre point fort, vous pouvez, via Doodle, planifier des évènements ou organiser une réunion sans générer trop d’efforts. Doodle propose également un calendrier en ligne gratuit afin que vous puissiez vous souvenir de l’ensemble des rendez-vous et évènements programmés au fil de votre semaine. Synonyme de mémo pratique ou d’agenda organisé, Doodle met ce calendrier gratuit à votre disposition pour assurer une planification simple et claire de votre emploi du temps.

Un calendrier gratuit, ergonomique et pertinent

Créer un calendrier gratuit est relativement simple par l’intermédiaire de Doodle. Il suffit de vous connecter avec votre compte Doodle pour pouvoir créer le calendrier en ligne qui permettra d’organiser vos évènements sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Vous pouvez utiliser le calendrier gratuit aussi bien pour vos rendez-vous personnels et professionnels. Le calendrier personnalisé en ligne de Doodle vous sera utile de par sa simplicité et ses possibilités de synchronisation. Rassemblez tous vos agendas au sein d’une seule et même interface.

Un calendrier électronique gratuit, simple d’utilisation.

Pour bénéficier du calendrier gratuit, identifiez-vous sur le site Doodle et rendez-vous sur la page d’accueil. Planifiez votre évènement et remplissez les cases de l’étape 1 « Général » pour pouvoir accéder au calendrier en ligne gratuit.

Passez ensuite à l’étape 2. Celle-ci concerne les propositions d’horaires pour vos évènements et rendez-vous. La première fois que vous arrivez sur le calendrier, ce dernier affiche un planning vierge. Vous pouvez simplement le remplir en cliquant sur le jour et la plage horaire qui vous convient, grâce au cliquer-glisser.