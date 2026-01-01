¿Qué es una reunión del Comité Consultivo?

¿Qué es un comité consultivo?

Los comités consultivos reúnen a un grupo de personas (normalmente con conocimientos específicos) para que compartan sus opiniones, estudien temas y ofrezcan recomendaciones a una organización.

Su objetivo último es resolver un problema que una empresa tiene dificultades para resolver por sí sola. Dando un paso atrás, escucharán opiniones, investigarán hechos, revisarán informes y harán recomendaciones sobre el camino a seguir.

Un comité consultivo puede asesorar sobre un proyecto concreto, como la renovación de la marca de una empresa, o analizar algo más amplio, por ejemplo, una reestructuración. Suelen tener una duración limitada y se disuelven una vez que han cumplido su cometido.

Un gran comité asesor debe tener entre sus miembros a expertos en un área concreta. Las recomendaciones que haga se utilizarán para tomar decisiones importantes, por lo que deben proceder de personas con los conocimientos necesarios para hacerlas.

Crear una encuesta de grupo

¿Qué ocurre en una reunión de un comité consultivo?

Cuando se reúnen, el comité consultivo tiene la oportunidad de revisar sus conclusiones y decidir los pasos siguientes. Su objetivo final es ofrecer recomendaciones a la empresa que los contrató, por lo que las reuniones siempre deben orientar su trabajo en esa dirección.

A las reuniones del comité asesor suelen asistir varias partes interesadas, por lo que siempre es bueno empezar con una ronda de presentaciones. Es posible que algunas personas no se conozcan entre sí. Asegúrese también de que alguien levanta acta para poder consultarla en el futuro.

Normalmente, en estas reuniones se actualiza el trabajo que realiza el comité, por lo que las personas pertinentes deben exponer sus conclusiones y estar preparadas para responder a las preguntas. El presidente de la reunión puede asegurarse de que se ciñen al tema. Los preparativos importantes deben enviarse con antelación.

Una vez debatidos los puntos importantes, hay que asegurarse de que la reunión tenga puntos de acción antes de terminar. Hasta que un comité consultivo concluya su trabajo y se disuelva, también habrá puntos de acción entre las reuniones. Aunque sólo sea para revisar el acta de la reunión anterior.

Crear una encuesta de grupo

Cómo programar una reunión del comité consultivo

Con tantas partes interesadas en las que pensar, intentar concertar una hora por correo electrónico va a ser imposible. Doodle te lo pone fácil.

Crear una encuesta de grupo

Con Encuesta de grupo puedes enviar una selección de horas a los participantes y encontrar la mejor hora para reunirse en cuestión de minutos.

Doodle Professional también te permite añadir un aspecto profesional a tus invitaciones, elimina los anuncios, te permite enviar recordatorios y añadir tu herramienta de videoconferencia favorita.

Si vas a celebrar la reunión virtualmente, los enlaces de videoconferencia se añaden automáticamente al correo electrónico que se envía cuando se selecciona una hora. Además, si conectas tu calendario, el evento se añadirá automáticamente para que nunca tengas doble reserva.

Doodle te facilita reunir a tu comité asesor en cuestión de minutos sin rondas de correos electrónicos de ida y vuelta. No importa si la reunión es para cinco o para 500: encontrarás fácilmente una hora para todos. Pruébelo gratis hoy mismo, sin necesidad de tarjeta de crédito.