मुख्य सामग्री पर जाएँ
बैठक के प्रकार

परामर्श समिति की बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Heading Image Group 2

परामर्श समिति क्या है?

परामर्श समितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ एक समूह (आमतौर पर एक विशिष्ट कौशल सेट के साथ) अपनी राय साझा करने, मुद्दों का अध्ययन करने और किसी संगठन को सिफारिशें देने के लिए एकत्रित होता है।

उनका अंतिम उद्देश्य उस समस्या का समाधान करना है जिसे कंपनी अकेले हल करने में संघर्ष कर रही है। एक कदम पीछे हटकर वे राय सुनेंगे, तथ्यों का शोध करेंगे, रिपोर्टों की समीक्षा करेंगे और आगे बढ़ने के लिए सिफारिशें देंगे।

अपने मुफ़्त Doodle खाते से मिनटों में मिलें

एक सलाहकार समिति किसी विशिष्ट परियोजना, जैसे कंपनी का पुनःब्रांडिंग, पर सलाह दे सकती है, या किसी बड़े मामले, जैसे पुनर्गठन, पर विचार कर सकती है। ये आमतौर पर समय-सीमित होती हैं और अपना कार्य पूरा करते ही भंग हो जाती हैं।

एक उत्कृष्ट सलाहकार समिति के सदस्य किसी विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों में से चुने जाने चाहिए। इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उपयोग की जाएँगी, इसलिए ये सिफारिशें ऐसे लोगों से आनी चाहिए जिनके पास उन्हें करने का पर्याप्त ज्ञान हो।

परामर्श समिति की बैठक में क्या होता है?

जब वे बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं, तो यह सलाहकार समिति के लिए अपने निष्कर्षों की समीक्षा करने और अपने अगले कदम तय करने का अवसर होता है। उनका अंतिम लक्ष्य उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनी को सिफारिशें प्रदान करना है, इसलिए बैठकें हमेशा उनके काम को उसी दिशा में आगे बढ़ाती रहनी चाहिए।

परामर्श समिति की बैठकों में अक्सर कई हितधारक शामिल होते हैं, इसलिए हमेशा परिचय के एक दौर से शुरुआत करना अच्छा होता है। वहाँ कुछ लोग एक-दूसरे को नहीं जानते हो सकते हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि कोई मिनट्स ले रहा हो, ताकि भविष्य में उनका संदर्भ लिया जा सके।

ये बैठकें सामान्यतः समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अपडेट के लिए होती हैं, इसलिए संबंधित लोगों को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैठक के अध्यक्ष यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चर्चा विषय पर ही बनी रहे। कोई भी महत्वपूर्ण पूर्व तैयारी कार्य पहले से भेज दिया जाना चाहिए।

एक बार जब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो जाए, तो बैठक समाप्त करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें कार्रवाई बिंदु निर्धारित हों। जब तक सलाहकार समिति अपना कार्य पूरा करके भंग नहीं हो जाती, बैठकों के बीच भी कार्रवाई बिंदु होंगे, भले ही वह केवल पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा के लिए ही क्यों न हो।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

परामर्श समिति की बैठक कैसे निर्धारित करें

बहुत सारे विभिन्न हितधारकों को ध्यान में रखते हुए, ईमेल के माध्यम से समय तय करना असंभव होगा। Doodle इसे आसान बनाता है।

उपयोग करते हुए ग्रुप पोल आप प्रतिभागियों को कई समय भेज सकते हैं और कुछ ही मिनटों में मिलने का सबसे अच्छा समय ढूंढ सकते हैं।

Doodle Professional यह आपको अपने निमंत्रणों में एक पेशेवर लुक जोड़ने, विज्ञापनों को हटाने, रिमाइंडर भेजने और अपने पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को जोड़ने की सुविधा भी देता है।

यदि आप अपनी बैठक वर्चुअली आयोजित कर रहे हैं, तो समय चुनने पर भेजे जाने वाले ईमेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं। साथ ही, यदि आप अपना कैलेंडर कनेक्ट करते हैं, तो इवेंट स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा, जिससे आप कभी भी दो बार बुक नहीं होंगे।

Doodle यह आपको ईमेल के कई दौर के बिना मिनटों में अपनी सलाहकार समिति को एक साथ लाना आसान बनाता है। चाहे बैठक पाँच लोगों की हो या 500 की, आप सभी के लिए आसानी से समय ढूंढ लेंगे। आज ही मुफ्त में आज़माएँ - कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।

शेयर करें

संबंधित सामग्री

3 Moments You Outgrow Your Calendar Tool (podcast series)
साक्षात्कार

3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल छोटा पड़ जाता है

लेख पढ़ें
Compute Will Be Like Oil — CEO AI Cost Strategy (podcast series)
साक्षात्कार

कंप्यूटिंग तेल जैसी हो जाएगी: एआई लागत रणनीति पर एक सीईओ का दृष्टिकोण

लेख पढ़ें
A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
बैठक के प्रकार

अस्पताल प्रणाली बोर्ड की समय-सारिणी कैसे निर्धारित करें: एक शासन अधिकारी की मार्गदर्शिका

लेख पढ़ें

Doodle के साथ शेड्यूलिंग की गुत्थी सुलझाएँ