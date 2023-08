O que é uma reunião do comitê consultivo?

O que é um comitê consultivo?

Os comitês consultivos são onde um grupo se reúne (geralmente com um conjunto de habilidades particulares) para compartilhar suas opiniões, estudar questões e oferecer recomendações a uma organização.

Seu objetivo final é resolver um problema que uma empresa está lutando para fazer por conta própria. Dando um passo atrás, eles ouvirão opiniões, pesquisarão fatos, revisarão relatórios e farão recomendações sobre um caminho a seguir.

Um comitê consultivo pode fornecer consultoria sobre um projeto específico, como uma rebrand da empresa, ou olhar para algo maior, por exemplo, uma reestruturação. Eles são normalmente limitados no tempo, normalmente se dissolvendo uma vez que realizam o que precisam fazer.

Um grande comitê consultivo deve ter seus membros oriundos de especialistas em uma determinada área. As recomendações que ele faz serão usadas para tomar decisões importantes, portanto, eles precisam vir de pessoas com os conhecimentos necessários para tomá-las.

O que acontece em uma reunião do comitê consultivo?

Quando eles se reúnem para uma reunião, é uma oportunidade para o comitê consultivo rever suas conclusões e decidir sobre seus próximos passos. Seu objetivo final é fornecer recomendações à empresa que os contratou, de modo que as reuniões devem estar sempre movendo seu trabalho nessa direção.

As reuniões do comitê consultivo serão freqüentemente assistidas por uma série de partes interessadas, portanto, é sempre bom começar com uma rodada de apresentações. Algumas pessoas lá podem não se conhecer. Além disso, certifique-se de que alguém esteja tomando atas, para que possam ser referidas no futuro.

Estas reuniões serão normalmente atualizações sobre o trabalho que está sendo feito pelo comitê, portanto, as pessoas relevantes devem entregar suas conclusões e estar preparadas para responder perguntas. O presidente da reunião pode garantir que estas permaneçam no tópico. Qualquer trabalho preparatório importante deve ser enviado com antecedência.

Uma vez que os pontos importantes tenham sido discutidos, certifique-se de que a reunião tenha pontos de ação antes de terminar. Até que um comitê consultivo conclua seu trabalho e dissolva, haverá também pontos de ação entre as reuniões. Mesmo que seja apenas para revisar a ata da reunião anterior.

Como agendar uma reunião do comitê consultivo

Com muitas partes interessadas diferentes para se pensar, tentar arranjar um tempo via e-mail vai ser impossível. Doodle torna isto fácil.

Usando Pesquisa de grupo você pode enviar uma seleção de horários aos participantes e encontrar o melhor horário para se reunir em questão de minutos.

Doodle também permite adicionar um visual profissional a seus convites, remove anúncios, permite enviar lembretes e adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência.

Se você estiver realizando sua reunião virtualmente, os links de videoconferência são automaticamente adicionados ao e-mail que é enviado quando uma hora é selecionada. Além disso, se você conectar seu calendário, o evento será adicionado automaticamente para que você nunca tenha uma agenda dupla.

Doodle torna mais fácil para você reunir seu comitê consultivo em minutos, sem rodadas de e-mails para frente e para trás. Não importa se a reunião é para cinco ou 500 - você encontrará facilmente um tempo para todos. Experimente hoje de graça - não é necessário cartão de crédito.