अपने दिन को स्वचालित करें: Doodle और आउटलुक कैलेंडर

कुशल समय-निर्धारण आपके कार्यदिवसों को उत्पादक बनाए रखने और आपके पेशेवर जीवन को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि प्रभावी अनुसूचीकरण क्या यह आपको प्रति सप्ताह 45 मिनट तक बचा सकता है? एक साल में यह करीब 40 घंटे—एक पूरा कार्य सप्ताह—बस बेहतर शेड्यूलिंग से।

मीटिंग्स, कॉल्स और अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करने की नीरस प्रक्रिया हमारे सबसे संगठित लोगों के लिए भी उत्पादकता को खत्म कर सकती है। समय क्षेत्रों, प्राथमिकताओं और उपलब्धताओं के बीच तालमेल बिठाना कोई आसान काम नहीं है। खैर, दुनिया के दो पसंदीदा टूल्स – Doodle और आउटलुक कैलेंडर – को मिलाकर आप इस प्रक्रिया को स्वचालित कर सकते हैं और अपना दिन वापस पा सकते हैं।

आइए देखें कि आप आज से समय कैसे बचाना शुरू कर सकते हैं।

अपना आउटलुक कैलेंडर Doodle के साथ साझा करें

तो यह जरूरी नहीं कि यह Outlook कैलेंडर बनाम Doodle हो, यह Outlook कैलेंडर के साथ Doodle हो सकता है।

Outlook कैलेंडर Doodle एकीकरण कार्यक्रमों और बैठकों की समय-सारणी बनाना अधिक कुशल बनाता है। Doodle से लिंक करने के दो तरीके हैं। आइए उन्हें देखें।

ग्रुप पोल बनाएँ

पहला तरीका Office 365 को Doodle से लिंक करना है।

अपने Doodle खाते में "खाता सेटिंग्स" पर जाएँ। "कनेक्टेड कैलेंडर" पर क्लिक करें और फिर Office 365 के बगल में "कनेक्ट" पर क्लिक करें।

एक बार जुड़ जाने पर, आप Doodle का उपयोग कार्यक्रमों और बैठकों को निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं और यह उन्हें स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में जोड़ देगा।

वैकल्पिक रूप से, अपने इनबॉक्स में जाएँ और चालू करें Doodle आउटलुक ऐड-इन .

ऐसा करने के लिए, एक नया संदेश बनाएँ, फिर नीचे दिए गए तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और "Add-ins प्राप्त करें" चुनें।

Doodle खोजें, फिर लॉग इन करें। एक बार लॉग इन करने के बाद, आपके बुकिंग पेज, ग्रुप पोल और 1:1 सत्र दाईं ओर दिखाई देंगे, या आप एक नया सत्र बना सकते हैं।

जब भी आप एक भेजते हैं ग्रुप पोल या अपना बुकिंग पेज लिंक साझा करें, एक बार आपके प्रतिभागियों द्वारा कोई समय मिल जाने पर, Doodle उसे स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में जोड़ देगा।

इसके अलावा, प्रतिभागी केवल वही समय देखेंगे जो आप उपलब्ध होने के लिए चुनते हैं – इसलिए दोहरी बुकिंग या बहुत सारी मीटिंग्स से ओवरलोड होने की कोई समस्या नहीं होगी।

ग्रुप पोल बनाएँ

आउटलुक कैलेंडर से सिंक किया गया बुकिंग पेज कैसे बनाएँ

बुकिंग पेज बनाना वास्तव में आसान है और यह आपके शेड्यूल को स्वचालित करने का एक शानदार तरीका है।

शुरू करने के लिए, अपने Doodle खाते में लॉग इन करें। यहाँ आने के बाद, डैशबोर्ड के दाईं ओर "एक नया बुकिंग पेज बनाएँ" बटन पर क्लिक करें।

शीर्षक, विवरण और स्थान (व्यक्तिगत हो या ऑनलाइन) भरें। फिर तय करें कि बुकिंग पेज आपके लिए है या आप हमारी होस्ट्स सुविधा (केवल Doodle Professional टीम और एंटरप्राइज प्लान में) का उपयोग किसी और की ओर से मीटिंग बुक करने के लिए कर रहे हैं।

ग्रुप पोल बनाएँ

अगले अनुभाग में, अपनी उपलब्धता और लोग आपके साथ कितनी देर तक बुक कर सकते हैं, यह तय करें। यदि आप "पावर सेटिंग्स" विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आप बैठकों के बीच बफ़र समय जोड़ सकते हैं, एक दिन में अधिकतम बैठकों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, अपना समय क्षेत्र बदल सकते हैं और भी बहुत कुछ।

अगला, यह दोबारा जांचें कि सही कैलेंडर बुकिंग पेज से जुड़ा है। आप अपनी "खाता सेटिंग्स" में अपना कैलेंडर बदल सकते हैं या यदि आप कई लोगों के शेड्यूल को ध्यान में रखना चाहते हैं तो एक और कैलेंडर जोड़ सकते हैं।

जब आप तैयार हो जाएँ, तो बस "बुकिंग पेज बनाएँ" पर क्लिक करें और आप तुरंत अपना लिंक साझा करना शुरू कर सकते हैं।

आपके Doodle के साथ बुकिंग पेज यह आपके Outlook कैलेंडर से सिंक हो जाता है, जिससे आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको फिर कभी दोहरी बुकिंग नहीं होगी। उदाहरण के लिए, आपके इनबॉक्स से निकाले गए किसी भी कार्यक्रम, जैसे उड़ान आरक्षण, स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में जुड़ जाएंगे, इसलिए Doodle उन समयों को उपलब्ध नहीं मानेगा।

अब आपको अपना कैलेंडर मैन्युअल रूप से बार-बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Doodle के माध्यम से अपने कैलेंडर को अन्य ऐप्स और टूल्स के साथ एकीकृत करें।

जब Doodle आपके आउटलुक कैलेंडर से जुड़ा होता है, तो आप वर्चुअल मीटिंग्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक क्लिक जितनी आसान है।

ग्रुप पोल बनाएँ

हालाँकि, आप केवल Microsoft Teams का ही उपयोग नहीं कर सकते। Doodle ज़ूम, Webex और Google Meet से भी जुड़ता है।

यदि आप अपने Doodle खाते से कोई अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अपनी "खाता सेटिंग्स" पर जाएँ और "ऐप्स और इंटीग्रेशन" पर क्लिक करें।

ज़ूम इंटीग्रेशन मुफ्त प्लान पर उपलब्ध है, अन्य के लिए प्रोफेशनल खाते की आवश्यकता है।

निर्णय करें कि आप कौन सा टूल उपयोग करना चाहते हैं और "कनेक्ट" पर क्लिक करें। आपको उनके लॉगिन पेज पर ले जाया जाएगा। उस टूल के लिए अपने खाते का विवरण भरें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं और आपका काम हो गया। अब जब भी आप बुकिंग पेज, ग्रुप पोल या 1:1 पर जाएँ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चुनें, तो आपके पास अभी-जोड़े गए टूल का उपयोग करने की सुविधा होगी।

यदि आप Doodle को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और इसे वास्तव में अपने वर्कफ़्लो में एकीकृत करना चाहते हैं, तो आप इसे कोड-मुक्त रूप से Zapier के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह, खाता सेटिंग्स में अपने ऐप्स और इंटीग्रेशन टैब पर जाएं, Zapier के अंतर्गत "स्टार्ट सेटअप" पर क्लिक करें और अपनी ज़रूरत के ज़ैप्स बनाएं।

Doodle और आउटलुक कैलेंडर को एकीकृत करने से आप अपने दिन पर फिर से नियंत्रण पा सकेंगे और पेशेवर व व्यक्तिगत दोनों तरह के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकाल सकेंगे।