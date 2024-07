Automatize seu dia: Doodle e Calendário do Outlook

Uma programação eficiente é fundamental para manter seus dias de trabalho produtivos e sua vida profissional em equilíbrio. Você sabia que uma eficaz agendamento pode economizar até 45 minutos por semana? Em um ano, isso equivale a cerca de 40 horas - uma semana inteira de trabalho apenas com uma programação melhor.

A monotonia do agendamento de reuniões, chamadas e compromissos pode ser um assassino da produtividade até mesmo para os mais organizados entre nós. Fazer malabarismos com fusos horários, preferências e disponibilidades não é uma tarefa fácil. Bem, ao combinar duas das ferramentas favoritas do mundo - Doodle e Outlook Calendar - você pode automatizar o processo e recuperar seu dia.

Vamos dar uma olhada em como você pode começar a economizar tempo hoje mesmo.

Compartilhe seu Calendário do Outlook com o Doodle

Portanto, não precisa ser o Outlook Calendar vs. Doodle, pode ser o Outlook Calendar com o Doodle.

A integração do Outlook Calendar com o Doodle torna o agendamento de eventos e reuniões mais eficiente. Há duas maneiras de se vincular ao Doodle. Vamos dar uma olhada nelas.

A primeira maneira é vincular o Office 365 ao Doodle.

Vá para "Account Settings" (Configurações da conta) em sua conta do Doodle. Clique em "Connected Calendars" (Calendários conectados) e depois em "Connect" (Conectar) ao lado do Office 365.

Uma vez conectado, você pode usar o Doodle para agendar eventos e reuniões e ele os adicionará automaticamente ao seu calendário.

Como alternativa, vá até sua caixa de entrada e ative o Doodle Outlook Add-in.

Para fazer isso, crie uma nova mensagem e clique nos três pontos na parte inferior e em "Get Add-ins".

Procure o Doodle e faça login. Depois disso, suas Booking Pages, Group Polls e 1:1s aparecerão à direita ou você poderá criar uma nova.

Sempre que você enviar uma Group Poll ou compartilhar o link da sua página de reservas, assim que os participantes encontrarem um horário, o Doodle o adicionará automaticamente ao seu calendário.

Além disso, os participantes verão apenas os horários que você escolher para estar disponível - portanto, nada de fazer reservas duplas ou ficar sobrecarregado com muitas reuniões.

Como criar uma página de agendamento sincronizada com o calendário do Outlook

Criar uma página de agendamento é muito fácil e é uma ótima maneira de automatizar sua agenda.

Para começar, faça login em sua conta do Doodle. Uma vez lá, você deve clicar no botão "Create a new Booking Page" (Criar uma nova página de agendamento) à direita do painel.

Preencha o título, a descrição e o local (se é pessoalmente ou on-line). Em seguida, decida se a página de agendamento é para você ou se você está usando o recurso Hosts (somente nos planos Doodle Professional Team e Enterprise) para agendar reuniões em nome de outra pessoa.

Na próxima seção, decida sua disponibilidade e por quanto tempo as pessoas podem agendar com você. Se você clicar na opção "configurações de energia", poderá adicionar tempos de espera entre as reuniões, um número máximo de reuniões por dia, alterar seu fuso horário e muito mais.

Em seguida, verifique se o calendário correto está conectado à página de reservas. Você pode alterar seu calendário em "Account Settings" (Configurações da conta) ou adicionar outro calendário se quiser que as agendas de várias pessoas sejam consideradas.

Quando terminar, basta clicar em "Create Booking Page" (Criar página de reserva) e você poderá começar a compartilhar seu link imediatamente.

Com sua Doodle Booking Page sincronizada com seu calendário do Outlook, você pode ficar tranquilo sabendo que nunca mais terá uma reserva dupla. Por exemplo, todos os eventos extraídos de sua caixa de entrada, como reservas de voos, serão automaticamente adicionados ao seu calendário, de modo que o Doodle não considerará esses horários como disponíveis.

Não será mais necessário ficar atualizando seu calendário manualmente.

Integre seu calendário a outros aplicativos e ferramentas por meio do Doodle

Quando o Doodle está conectado ao seu calendário do Outlook, você pode aproveitar as vantagens do Microsoft Teams para reuniões virtuais. Isso significa que a videoconferência é tão fácil quanto um clique.

No entanto, não é apenas o Microsoft Teams que você pode usar. O Doodle também se conecta ao Zoom, Webex e Google Meet.

Se quiser conectar uma ferramenta de videoconferência diferente à sua conta do Doodle, vá para "Configurações da conta" e clique em "Aplicativos e integrações".

A integração com o Zoom está disponível nos planos gratuitos, os outros exigem uma conta Professional.

Decida qual ferramenta você deseja usar e clique em "Connect" (Conectar). Você será levado à página de login. Preencha os detalhes de sua conta para a ferramenta que deseja adicionar e pronto. Agora, sempre que você acessar Booking Page, Group Poll ou 1:1 e selecionar videoconferência, poderá usar a ferramenta que acabou de conectar.

Se quiser levar o Doodle para o próximo nível e realmente integrá-lo ao seu fluxo de trabalho, você pode fazer isso sem código por meio do Zapier. Assim como na videoconferência, se você acessar a guia Aplicativos e integrações nas configurações da conta, clique em "Iniciar configuração" em Zapier e crie os Zaps necessários.

A integração do Doodle e do Outlook Calendar o ajudará a recuperar seu dia e liberar tempo para coisas mais importantes, tanto profissionais quanto pessoais.