Come programmare una riunione in Zoom

Pianificare una riunione in Zoom è un processo semplice che consente di connettersi virtualmente con colleghi, clienti e amici.

Seguite questi passaggi per impostare la vostra riunione Zoom e condividerla con i partecipanti:

Accedere a Zoom

Se non avete un account Zoom, potete registrarvi gratuitamente. Una volta effettuato l'accesso, si accede alla dashboard di Zoom.

Programmare una riunione

Fate clic sul pulsante "Pianifica una riunione". Verrete indirizzati a una pagina in cui potrete personalizzare le impostazioni della riunione.

Prova Doodle

Inserire l'argomento della riunione, la descrizione, la data e l'ora. È inoltre possibile scegliere se la riunione sarà ricorrente e impostare una password per una maggiore sicurezza.

Se si utilizza un'applicazione di calendario come Google Calendar o Outlook, è possibile sincronizzare le riunioni di Zoom con essa per facilitarne la gestione.

Decidete se volete che il video e l'audio dei partecipanti siano attivi per impostazione predefinita quando si uniscono alla riunione.

Opzioni avanzate

Qui è possibile attivare funzioni come l'abilitazione delle sale d'attesa, la possibilità per i partecipanti di unirsi prima dell'ospite e altro ancora.

Prova Doodle

Dopo aver configurato la riunione, si avrà la possibilità di aggiungere gli indirizzi e-mail dei partecipanti. È anche possibile copiare il link dell'invito alla riunione per condividerlo con altri mezzi.

Una volta compilati tutti i dettagli, fare clic su "Salva" se si desidera programmare la riunione per un secondo momento o su "Salva e aggiungi un altro" se si stanno creando più riunioni.

Se si è scelto di aggiungere gli indirizzi e-mail dei partecipanti, questi riceveranno un invito via e-mail con i dettagli della riunione e il link per partecipare.

Zoom offre diverse funzioni per rendere le riunioni coinvolgenti e interattive, come la condivisione dello schermo, le sale di pausa e gli sfondi virtuali.

Che si tratti di una conferenza aziendale, di un corso online o di un incontro sociale virtuale, Zoom offre una piattaforma facile da usare per connettersi con gli altri senza problemi.