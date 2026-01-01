ज़ूम में मीटिंग कैसे शेड्यूल करें

ज़ूम में मीटिंग शेड्यूल करना एक सरल प्रक्रिया है जो आपको सहकर्मियों, ग्राहकों और दोस्तों से वर्चुअल रूप से जुड़ने की सुविधा देती है।

अपना सेटअप करने के लिए इन चरणों का पालन करें ज़ूम मीटिंग और इसे प्रतिभागियों के साथ साझा करें:

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

ज़ूम में लॉग इन करें

यदि आपके पास ज़ूम खाता नहीं है, तो आप मुफ्त में साइन अप कर सकते हैं। एक बार जब आप लॉग इन कर लेते हैं, तो आपको आपके ज़ूम डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा।

बैठक निर्धारित करें

"Schedule a Meeting" बटन पर क्लिक करें। आपको एक ऐसे पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप अपनी मीटिंग सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं।

मीटिंग का विषय, विवरण, तारीख और समय दर्ज करें। आप यह भी चुन सकते हैं कि मीटिंग आवर्ती होगी या नहीं, और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं।

यदि आप कैलेंडर एप्लिकेशन जैसे का उपयोग करते हैं गूगल कैलेंडर या आउटलुक, आप आसान प्रबंधन के लिए अपनी ज़ूम मीटिंग्स को इसके साथ सिंक कर सकते हैं।

निर्णय करें कि जब प्रतिभागी बैठक में शामिल हों तो क्या आप डिफ़ॉल्ट रूप से उनका वीडियो और ऑडियो चालू रखना चाहते हैं।

उन्नत विकल्प

यहाँ आप प्रतीक्षा कक्ष सक्षम करने, प्रतिभागियों को होस्ट से पहले जुड़ने की अनुमति देने और अन्य सुविधाओं को सक्षम कर सकते हैं।

अपनी मीटिंग सेटअप करने के बाद, आपको प्रतिभागियों के ईमेल पते जोड़ने के विकल्प दिए जाएंगे। आप मीटिंग निमंत्रण लिंक को कॉपी करके अन्य माध्यमों से भी साझा कर सकते हैं।

एक बार जब आप सभी विवरण भर लें, तो यदि आप मीटिंग को बाद के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं तो "Save" पर क्लिक करें, या यदि आप कई मीटिंग्स बना रहे हैं तो "Save & Add Another" पर क्लिक करें।

यदि आपने प्रतिभागियों के ईमेल पते जोड़ने का विकल्प चुना, तो उन्हें बैठक के विवरण और शामिल होने के लिंक के साथ एक ईमेल निमंत्रण प्राप्त होगा।

ज़ूम आपकी मीटिंग्स को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए कई सुविधाएँ प्रदान करता है, जैसे स्क्रीन शेयरिंग, ब्रेकआउट रूम और वर्चुअल बैकग्राउंड।

चाहे वह व्यावसायिक सम्मेलन हो, ऑनलाइन कक्षा हो या वर्चुअल सामाजिक सभा, ज़ूम दूसरों से निर्बाध रूप से जुड़ने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करता है।