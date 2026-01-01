Como agendar uma reunião no Zoom

O agendamento de uma reunião no Zoom é um processo simples que permite que você se conecte virtualmente com colegas, clientes e amigos.

Siga estas etapas para configurar sua Reunião Zoom e compartilhá-la com os participantes:

Faça login no Zoom

Se não tiver uma conta Zoom, você pode se inscrever gratuitamente. Depois de fazer o login, você será levado ao painel do Zoom.

Agendar uma reunião

Clique no botão "Schedule a Meeting" (Agendar uma reunião). Você será direcionado para uma página onde poderá personalizar as configurações da reunião.

Experimenta o Doodle

Digite o tópico, a descrição, a data e a hora da reunião. Você também pode escolher se a reunião será recorrente e definir uma senha para aumentar a segurança.

Se você usar um aplicativo de calendário como o Google Calendar ou o Outlook, poderá sincronizar suas reuniões do Zoom com ele para facilitar o gerenciamento.

Decida se deseja que o vídeo e o áudio dos participantes sejam ativados por padrão quando eles ingressarem na reunião.

Opções avançadas

É aqui que você pode ativar recursos como salas de espera, permitir que os participantes entrem antes do anfitrião e muito mais.

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Após configurar a reunião, você terá opções para adicionar os endereços de e-mail dos participantes. Você também pode copiar o link do convite da reunião para compartilhá-lo por outros meios.

Depois de preencher todos os detalhes, clique em "Save" (Salvar) se quiser agendar a reunião para mais tarde ou em "Save & Add Another" (Salvar e adicionar outra) se estiver criando várias reuniões.

Se você optar por adicionar os endereços de e-mail dos participantes, eles receberão um convite por e-mail com os detalhes da reunião e o link para participar.

O Zoom oferece vários recursos para tornar suas reuniões envolventes e interativas, como compartilhamento de tela, salas de descanso e planos de fundo virtuais.

Quer se trate de uma conferência de negócios, aula on-line ou reunião social virtual, o Zoom oferece uma plataforma fácil de usar para se conectar com outras pessoas sem problemas.