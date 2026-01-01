Så här bokar du ett möte i Zoom

Att boka ett möte i Zoom är enkelt och gör det möjligt för dig att träffa kollegor, kunder och vänner virtuellt.

Följ dessa steg för att konfigurera din Zoom-möte och dela den med deltagarna:

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Logga in på Zoom

Om du inte har ett Zoom-konto kan du registrera dig gratis. När du har loggat in kommer du till din Zoom-instrumentpanel.

Boka ett möte

Klicka på knappen ”Boka ett möte”. Du kommer då att omdirigeras till en sida där du kan anpassa inställningarna för mötet.

Ange mötets ämne, beskrivning, datum och tid. Du kan också välja om mötet ska vara återkommande och ange ett lösenord för ökad säkerhet.

Om du använder ett kalenderprogram som Google Kalender Eller så kan du synkronisera dina Zoom-möten med Outlook för att enkelt hantera dem.

Bestäm om du vill att deltagarnas video och ljud ska vara påslagna som standard när de ansluter sig till mötet.

Avancerade inställningar

Här kan du aktivera funktioner som att ställa in väntrum, låta deltagare ansluta sig innan värden och mycket mer.

När du har skapat ditt möte får du möjlighet att lägga till deltagarnas e-postadresser. Du kan också kopiera länken till mötesinbjudan för att dela den på andra sätt.

När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på ”Spara” om du vill boka mötet till senare eller på ”Spara och lägg till ett till” om du skapar flera möten.

Om du väljer att ange deltagarnas e-postadresser kommer de att få en inbjudan via e-post med mötesuppgifter och en länk för att delta.

Zoom erbjuder olika funktioner som gör dina möten engagerande och interaktiva, till exempel skärmdelning, grupprum och virtuella bakgrunder.

Oavsett om det handlar om en affärskonferens, en onlinekurs eller en virtuell träff erbjuder Zoom en användarvänlig plattform som gör det enkelt att hålla kontakten med andra.