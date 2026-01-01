Cómo programar una reunión en Zoom

Programar una reunión en Zoom es un proceso sencillo que te permite conectar virtualmente con colegas, clientes y amigos.

Siga estos pasos para configurar su Reunión de Zoom y compartirla con los participantes:

Iniciar sesión en Zoom

Si no tienes una cuenta de Zoom, puedes registrarte gratis. Una vez que hayas iniciado sesión, accederás a tu panel de control de Zoom.

Programar una reunión

Haz clic en el botón "Programar una reunión". Accederás a una página en la que podrás personalizar la configuración de la reunión.

Prueba Doodle

Introduzca el tema, la descripción, la fecha y la hora de la reunión. También puedes elegir si la reunión será recurrente y establecer una contraseña para mayor seguridad.

Si utilizas una aplicación de calendario como Google Calendar o Outlook, puedes sincronizar tus reuniones de Zoom con ella para facilitar la gestión.

Decide si quieres que el vídeo y el audio de los participantes estén activados por defecto cuando se unan a la reunión.

Opciones avanzadas

Aquí es donde puede activar funciones como habilitar salas de espera, permitir que los participantes se unan antes que el anfitrión y mucho más.

Prueba Doodle

Una vez configurada la reunión, dispondrá de opciones para añadir las direcciones de correo electrónico de los participantes. También puedes copiar el enlace de invitación a la reunión para compartirlo por otros medios.

Cuando hayas rellenado todos los datos, haz clic en "Guardar" si quieres programar la reunión para más tarde o en "Guardar y añadir otra" si vas a crear varias reuniones.

Si decides añadir las direcciones de correo electrónico de los participantes, éstos recibirán una invitación por correo electrónico con los detalles de la reunión y el enlace para unirse a ella.

Zoom ofrece varias funciones para que tus reuniones sean atractivas e interactivas, como pantalla compartida, salas de descanso y fondos virtuales.

Ya se trate de una conferencia de negocios, una clase en línea o una reunión social virtual, Zoom ofrece una plataforma fácil de usar para conectar con los demás sin problemas.