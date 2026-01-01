Ir al contenido principal
Guías prácticas

Cómo programar una reunión en Zoom

Tiempo de lectura: 3 minutos
Zoom Meeting

Programar una reunión en Zoom es un proceso sencillo que te permite conectar virtualmente con colegas, clientes y amigos.

Siga estos pasos para configurar su Reunión de Zoom y compartirla con los participantes:

Iniciar sesión en Zoom

Si no tienes una cuenta de Zoom, puedes registrarte gratis. Una vez que hayas iniciado sesión, accederás a tu panel de control de Zoom.

Programar una reunión

Haz clic en el botón "Programar una reunión". Accederás a una página en la que podrás personalizar la configuración de la reunión.

Introduzca el tema, la descripción, la fecha y la hora de la reunión. También puedes elegir si la reunión será recurrente y establecer una contraseña para mayor seguridad.

Si utilizas una aplicación de calendario como Google Calendar o Outlook, puedes sincronizar tus reuniones de Zoom con ella para facilitar la gestión.

Decide si quieres que el vídeo y el audio de los participantes estén activados por defecto cuando se unan a la reunión.

Opciones avanzadas

Aquí es donde puede activar funciones como habilitar salas de espera, permitir que los participantes se unan antes que el anfitrión y mucho más.

Una vez configurada la reunión, dispondrá de opciones para añadir las direcciones de correo electrónico de los participantes. También puedes copiar el enlace de invitación a la reunión para compartirlo por otros medios.

Cuando hayas rellenado todos los datos, haz clic en "Guardar" si quieres programar la reunión para más tarde o en "Guardar y añadir otra" si vas a crear varias reuniones.

Si decides añadir las direcciones de correo electrónico de los participantes, éstos recibirán una invitación por correo electrónico con los detalles de la reunión y el enlace para unirse a ella.

Zoom ofrece varias funciones para que tus reuniones sean atractivas e interactivas, como pantalla compartida, salas de descanso y fondos virtuales.

Ya se trate de una conferencia de negocios, una clase en línea o una reunión social virtual, Zoom ofrece una plataforma fácil de usar para conectar con los demás sin problemas.

Comparte este artículo

Artículo relacionado

Calendar dark green graphic
Planificación

Conecta tu calendario online con Doodle

Leer el artículo
Man in blue shirt (calendar) Graphic
Planificación

Sé dueño de tu día programando con Doodle y Google

Leer el artículo
Group casual
Planificación

La eficacia de Doodle para realizar encuestas online

Leer el artículo

Resuelve la ecuación de planificación con Doodle