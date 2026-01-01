Jak zaplanować spotkanie w Zoomie

Umówienie spotkania w Zoomie to prosta procedura, która pozwala na wirtualny kontakt z współpracownikami, klientami i przyjaciółmi.

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować swoje Spotkanie na platformie Zoom i udostępnić to uczestnikom:

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Zaloguj się do Zoom

Jeśli nie masz konta w Zoomie, możesz założyć je za darmo. Po zalogowaniu się zostaniesz przekierowany do swojego panelu użytkownika w Zoomie.

Umów się na spotkanie

Kliknij przycisk „Umów spotkanie”. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której możesz dostosować ustawienia spotkania.

Wprowadź temat spotkania, opis, datę i godzinę. Możesz również zdecydować, czy spotkanie będzie cykliczne, oraz ustawić hasło dla większego bezpieczeństwa.

Jeśli korzystasz z aplikacji kalendarza, takiej jak Kalendarz Google lub w programie Outlook – możesz zsynchronizować swoje spotkania w Zoomie z tym programem, co ułatwi zarządzanie nimi.

Zdecyduj, czy chcesz, aby obraz i dźwięk uczestników były domyślnie włączone po dołączeniu do spotkania.

Opcje zaawansowane

W tym miejscu możesz włączyć takie funkcje, jak uruchomienie poczekalni, umożliwienie uczestnikom dołączenia przed gospodarzem i inne.

Po utworzeniu spotkania pojawią się opcje umożliwiające dodanie adresów e-mail uczestników. Możesz również skopiować link do zaproszenia na spotkanie, aby udostępnić go w inny sposób.

Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk „Zapisz”, jeśli chcesz zaplanować spotkanie na później, lub „Zapisz i dodaj kolejne”, jeśli tworzysz kilka spotkań.

Jeśli zdecydujesz się podać adresy e-mail uczestników, otrzymają oni zaproszenie e-mailowe zawierające szczegóły spotkania oraz link umożliwiający dołączenie do niego.

Zoom oferuje różne funkcje, dzięki którym spotkania stają się angażujące i interaktywne, takie jak udostępnianie ekranu, pokoje dyskusyjne i wirtualne tła.

Niezależnie od tego, czy chodzi o konferencję biznesową, zajęcia online czy wirtualne spotkanie towarzyskie, Zoom oferuje przyjazną dla użytkownika platformę, która pozwala na płynną komunikację z innymi.