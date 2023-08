Sådan planlægger du et møde i Zoom

At planlægge et møde i Zoom er en ligetil proces, der giver dig mulighed for at komme i kontakt med kolleger, kunder og venner virtuelt.

Følg disse trin for at oprette dit Zoom-møde og dele det med deltagerne:

Log ind på Zoom

Hvis du ikke har en Zoom-konto, kan du tilmelde dig gratis. Når du er logget ind, bliver du ført til dit Zoom-dashboard.

Planlæg et møde

Klik på knappen "Planlæg et møde". Du bliver sendt til en side, hvor du kan tilpasse dine mødeindstillinger.

Indtast mødets emne, beskrivelse, dato og klokkeslæt. Du kan også vælge, om mødet skal være tilbagevendende, og angive en adgangskode for ekstra sikkerhed.

Hvis du bruger et kalenderprogram som Google Calendar eller Outlook, kan du synkronisere dine Zoom-møder med det for nem administration.

Bestem, om deltagernes video og lyd skal være tændt som standard, når de deltager i mødet.

Avancerede indstillinger

Det er her, du kan aktivere funktioner som at aktivere venteværelser, tillade deltagere at deltage før værten og meget mere.

Når du har konfigureret dit møde, får du mulighed for at tilføje deltagernes e-mailadresser. Du kan også kopiere linket til mødeinvitationen for at dele det på andre måder.

Når du har udfyldt alle detaljerne, skal du klikke på "Gem", hvis du vil planlægge mødet til senere, eller "Gem og tilføj en anden", hvis du opretter flere møder.

Hvis du vælger at tilføje deltagernes e-mailadresser, vil de modtage en e-mailinvitation med mødedetaljerne og linket til at deltage.

Zoom har forskellige funktioner til at gøre dine møder engagerende og interaktive, f.eks. skærmdeling, breakout rooms og virtuelle baggrunde.

Uanset om det er en forretningskonference, et onlinekursus eller en virtuel social sammenkomst, tilbyder Zoom en brugervenlig platform til problemfrit at komme i kontakt med andre.