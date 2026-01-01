Le riunioni virtuali sono diventate una parte essenziale della nostra vita professionale e personale.

Zoom, uno strumento di videoconferenza molto diffuso, permette di connettersi con colleghi, amici e familiari senza problemi.

Condividere il link di una riunione Zoom è un'abilità fondamentale per garantire che tutti possano partecipare alla discussione senza sforzo.

Ecco una guida passo passo su come condividere il link di una riunione Zoom:

Pianifica una riunione

Accedere al proprio account Zoom e programmare una riunione facendo clic sull'opzione "Pianifica una riunione". Inserite i dettagli, come l'argomento della riunione, la data e l'ora.

Dopo aver impostato la riunione, verrà fornito un link di invito. Fare clic su "Copia l'invito" per copiare il link alla riunione negli appunti.

Crea una pagina di prenotazione

Condividi via e-mail

Se si invitano i partecipanti via e-mail, incollare il link copiato direttamente nel corpo dell'e-mail.

Potete anche utilizzare l'integrazione di Zoom con le piattaforme di posta elettronica per inviare il link senza problemi.

Condividi sulle app di messaggistica

Se utilizzate applicazioni di messaggistica come Slack o Microsoft Teams, incollate il link della riunione nella chat.

I partecipanti possono semplicemente fare clic sul link per unirsi alla riunione.

Condividi sui social media

Per gli eventi più grandi o i webinar, condividete il link della riunione sulle vostre piattaforme di social media.

Assicuratevi di regolare le impostazioni per consentire ai partecipanti di partecipare senza un account Zoom, se necessario.

Crea una pagina di prenotazione

Generare un invito a calendario

Creare un invito di calendario e inserire il link alla riunione insieme ai dettagli della stessa.

Questo aiuta i partecipanti a tenere traccia della riunione e ad accedere facilmente al link.

Utilizzare uno strumento di pianificazione

Se dovete coordinarvi con più partecipanti, prendete in considerazione l'utilizzo di uno strumento di pianificazione come Doodle.

Doodle consente di trovare l'orario migliore per tutti e include automaticamente il link alla riunione Zoom nell'invito.