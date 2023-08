Sådan deler du et link til et Zoom-møde

Virtuelle møder er blevet en vigtig del af vores professionelle og personlige liv.

Zoom, et meget udbredt videokonferenceværktøj, giver dig mulighed for at komme i kontakt med kolleger, venner og familie uden problemer.

At dele et Zoom-mødelink er en grundlæggende færdighed, der sikrer, at alle ubesværet kan deltage i diskussionen.

Opret et møde Sæt dit næste virtuelle møde op på få minutter med en gratis Doodle-konto

Her er en trin-for-trin-guide til, hvordan du deler et Zoom-mødelink:

Planlæg et møde

Log ind på din Zoom-konto, og planlæg et møde ved at klikke på "Planlæg et møde". Udfyld detaljerne såsom mødets emne, dato og tid.

Når du har sat mødet op, får du et link til en invitation. Klik på "Copy the invitation" for at kopiere mødelinket til din udklipsholder.

Del via e-mail

Hvis du inviterer deltagere via e-mail, skal du indsætte det kopierede link direkte i e-mailteksten.

Du kan også bruge Zooms integration med e-mailplatforme til at sende linket problemfrit.

Del på besked-apps

Hvis du bruger messaging-apps som Slack eller Microsoft Teams, skal du indsætte mødelinket i chatten.

Deltagerne kan blot klikke på linket for at deltage i mødet.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Del på sociale medier

Ved større arrangementer eller webinarer kan du dele linket til mødet på dine sociale medier.

Sørg for at justere indstillingerne, så deltagerne kan deltage uden en Zoom-konto, hvis det er nødvendigt.

Generer en kalenderinvitation

Opret en kalenderinvitation, og indsæt mødelinket sammen med mødedetaljerne.

Det hjælper deltagerne med at holde styr på mødet og nemt få adgang til linket.

Brug et planlægningsværktøj

Hvis du koordinerer med flere deltagere, kan du overveje at bruge et planlægningsværktøj som Doodle.

Doodle giver dig mulighed for at finde det bedste tidspunkt for alle og inkluderer automatisk linket til Zoom-mødet i invitationen.