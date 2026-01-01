Las reuniones virtuales se han convertido en una parte esencial de nuestra vida profesional y personal.

Zoom, una herramienta de videoconferencia muy extendida, permite conectar con colegas, amigos y familiares sin problemas.

Compartir un enlace de reunión de Zoom es una habilidad fundamental que garantiza que todo el mundo pueda unirse al debate sin esfuerzo.

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo compartir un enlace de reunión de Zoom:

Programar una reunión

Accede a tu cuenta de Zoom y programa una reunión haciendo clic en la opción "Programar una reunión". Rellena los detalles como el tema de la reunión, la fecha y la hora.

Después de configurar la reunión, se te proporcionará un enlace de invitación. Haz clic en "Copiar la invitación" para copiar el enlace de la reunión en tu portapapeles.

Crear una página de reservas

Compartir por correo electrónico

Si va a invitar a los participantes por correo electrónico, pegue el enlace copiado directamente en el cuerpo del mensaje.

También puedes utilizar la integración de Zoom con plataformas de correo electrónico para enviar el enlace sin problemas.

Compartir en aplicaciones de mensajería

Si utiliza aplicaciones de mensajería como Slack o Microsoft Teams, pegue el enlace de la reunión en el chat.

Los participantes sólo tendrán que hacer clic en el enlace para unirse a la reunión.

Compartir en las redes sociales

Para eventos más grandes o seminarios web, comparta el enlace de la reunión en sus plataformas de redes sociales.

Asegúrese de ajustar la configuración para permitir que los participantes se unan sin una cuenta de Zoom, si es necesario.

Crear una página de reservas

Generar una invitación de calendario

Cree una invitación de calendario e inserte el enlace de la reunión junto con los detalles de la misma.

Esto ayuda a los participantes a realizar un seguimiento de la reunión y acceder fácilmente al enlace.

Utilice una herramienta de programación

Si vas a coordinar con varios participantes, considera la posibilidad de utilizar una herramienta de programación como Doodle.

Doodle te permite encontrar la mejor hora para todos e incluye automáticamente el enlace de la reunión de Zoom en la invitación.