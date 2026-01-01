Wirtualne spotkania stały się nieodłączną częścią naszego życia zawodowego i prywatnego.

Zoom, popularne narzędzie do wideokonferencji, pozwala na płynną komunikację ze współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną.

Udostępnianie linku do spotkania na Zoomie to podstawowa umiejętność, która gwarantuje, że każdy będzie mógł bez trudu dołączyć do dyskusji.

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Oto instrukcja krok po kroku, jak udostępnić link do spotkania w Zoomie:

Umów się na spotkanie

Zaloguj się na swoje konto Zoom i umówić się na spotkanie klikając opcję „Umów spotkanie”. Wprowadź szczegóły, takie jak temat spotkania, data i godzina.

Po utworzeniu spotkania otrzymasz link z zaproszeniem. Kliknij „Skopiuj zaproszenie”, aby skopiować link do spotkania do schowka.

Udostępnij przez e-mail

Jeśli zapraszasz uczestników przez e-mail, wklej skopiowany link bezpośrednio do treści wiadomości.

Możesz również skorzystać z integracji Zoom z platformami pocztowymi, aby w prosty sposób wysłać link.

Udostępnij w aplikacjach do wysyłania wiadomości

Jeśli korzystasz z aplikacji do komunikacji, takich jak Slack czy Microsoft Teams, wklej link do spotkania na czacie.

Aby dołączyć do spotkania, wystarczy kliknąć w link.

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Udostępnij w mediach społecznościowych

W przypadku większych wydarzeń lub webinarów udostępnij link do spotkania na swoich profilach w mediach społecznościowych.

W razie potrzeby pamiętaj, aby dostosować ustawienia tak, aby uczestnicy mogli dołączyć do spotkania bez konta w Zoomie.

Utwórz zaproszenie kalendarzowe

Utwórz zaproszenie w kalendarzu i dodaj do niego link do spotkania wraz ze szczegółami spotkania.

Dzięki temu uczestnicy mogą śledzić przebieg spotkania i łatwo uzyskać dostęp do linku.

Skorzystaj z narzędzia do planowania

Jeśli koordynujesz działania z wieloma uczestnikami, warto rozważyć skorzystanie z narzędzia do planowania spotkań, takiego jak Doodle.

Doodle pozwala znaleźć termin dogodny dla wszystkich i automatycznie dołącza link do spotkania na Zoomie do zaproszenia.