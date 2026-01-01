Jak udostępnić link do spotkania w Zoomie
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Wirtualne spotkania stały się nieodłączną częścią naszego życia zawodowego i prywatnego.
Zoom, popularne narzędzie do wideokonferencji, pozwala na płynną komunikację ze współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną.
Udostępnianie linku do spotkania na Zoomie to podstawowa umiejętność, która gwarantuje, że każdy będzie mógł bez trudu dołączyć do dyskusji.
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Oto instrukcja krok po kroku, jak udostępnić link do spotkania w Zoomie:
Umów się na spotkanie
Zaloguj się na swoje konto Zoom i umówić się na spotkanie klikając opcję „Umów spotkanie”. Wprowadź szczegóły, takie jak temat spotkania, data i godzina.
Po utworzeniu spotkania otrzymasz link z zaproszeniem. Kliknij „Skopiuj zaproszenie”, aby skopiować link do spotkania do schowka.
Udostępnij przez e-mail
Jeśli zapraszasz uczestników przez e-mail, wklej skopiowany link bezpośrednio do treści wiadomości.
Możesz również skorzystać z integracji Zoom z platformami pocztowymi, aby w prosty sposób wysłać link.
Udostępnij w aplikacjach do wysyłania wiadomości
Jeśli korzystasz z aplikacji do komunikacji, takich jak Slack czy Microsoft Teams, wklej link do spotkania na czacie.
Aby dołączyć do spotkania, wystarczy kliknąć w link.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Udostępnij w mediach społecznościowych
W przypadku większych wydarzeń lub webinarów udostępnij link do spotkania na swoich profilach w mediach społecznościowych.
W razie potrzeby pamiętaj, aby dostosować ustawienia tak, aby uczestnicy mogli dołączyć do spotkania bez konta w Zoomie.
Utwórz zaproszenie kalendarzowe
Utwórz zaproszenie w kalendarzu i dodaj do niego link do spotkania wraz ze szczegółami spotkania.
Dzięki temu uczestnicy mogą śledzić przebieg spotkania i łatwo uzyskać dostęp do linku.
Skorzystaj z narzędzia do planowania
Jeśli koordynujesz działania z wieloma uczestnikami, warto rozważyć skorzystanie z narzędzia do planowania spotkań, takiego jak Doodle.
Doodle pozwala znaleźć termin dogodny dla wszystkich i automatycznie dołącza link do spotkania na Zoomie do zaproszenia.