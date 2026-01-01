आभासी बैठकें हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं।

ज़ूम, एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, आपको सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार से निर्बाध रूप से जुड़ने की अनुमति देता है।

ज़ूम मीटिंग लिंक साझा करना एक मूलभूत कौशल है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई सहजता से चर्चा में शामिल हो सके।

मीटिंग बनाएँ एक मुफ़्त Doodle खाते से मिनटों में अपनी अगली वर्चुअल मीटिंग सेट करें।

ज़ूम मीटिंग लिंक साझा करने का चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है:

बैठक निर्धारित करें

अपने ज़ूम खाते में लॉग इन करें और बैठक निर्धारित करें "Schedule a Meeting" विकल्प पर क्लिक करके। बैठक का विषय, तारीख और समय जैसे विवरण भरें।

मीटिंग सेटअप करने के बाद, आपको एक निमंत्रण लिंक प्रदान किया जाएगा। मीटिंग लिंक को अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए "Copy the invitation" पर क्लिक करें।

ईमेल के माध्यम से साझा करें

यदि आप प्रतिभागियों को ईमेल के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं, तो कॉपी किया गया लिंक सीधे ईमेल की बॉडी में पेस्ट करें।

आप ईमेल प्लेटफ़ॉर्म के साथ ज़ूम के एकीकरण का उपयोग करके लिंक को सहजता से भेज सकते हैं।

मैसेजिंग ऐप्स पर साझा करें

यदि आप स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं, तो मीटिंग लिंक चैट में पेस्ट करें।

प्रतिभागी बैठक में शामिल होने के लिए बस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

सोशल मीडिया पर साझा करें

बड़े आयोजनों या वेबिनारों के लिए, मीटिंग लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर साझा करें।

यदि आवश्यक हो, तो प्रतिभागियों को ज़ूम खाते के बिना जुड़ने की अनुमति देने के लिए सेटिंग्स को समायोजित करना सुनिश्चित करें।

कैलेंडर निमंत्रण उत्पन्न करें

एक कैलेंडर निमंत्रण बनाएँ और बैठक विवरण के साथ बैठक लिंक डालें।

यह प्रतिभागियों को बैठक पर नज़र रखने और लिंक तक आसानी से पहुँचने में मदद करता है।

एक शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करें

यदि आप कई प्रतिभागियों के साथ समन्वय कर रहे हैं, तो Doodle जैसे शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करने पर विचार करें।

Doodle आपको सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने की सुविधा देता है और निमंत्रण में स्वचालित रूप से ज़ूम मीटिंग लिंक शामिल करता है।