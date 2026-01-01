Virtuella möten har blivit en viktig del av både vårt yrkesliv och vårt privatliv.

Zoom, ett mycket populärt verktyg för videokonferenser, gör det möjligt för dig att smidigt hålla kontakt med kollegor, vänner och familj.

Att dela en länk till ett Zoom-möte är en grundläggande färdighet som gör att alla enkelt kan delta i diskussionen.

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Här följer en steg-för-steg-guide om hur man delar en länk till ett Zoom-möte:

Boka ett möte

Logga in på ditt Zoom-konto och boka ett möte genom att klicka på alternativet ”Boka ett möte”. Fyll i uppgifterna, till exempel mötets ämne, datum och tid.

När du har skapat mötet får du en inbjudningslänk. Klicka på ”Kopiera inbjudan” för att kopiera möteslänken till urklipp.

Dela via e-post

Om du bjuder in deltagare via e-post ska du klistra in den kopierade länken direkt i e-postmeddelandets brödtext.

Du kan också använda Zooms integration med e-postplattformar för att skicka länken på ett smidigt sätt.

Dela via meddelandeappar

Om du använder meddelandeappar som Slack eller Microsoft Teams kan du klistra in möteslänken i chatten.

Deltagarna kan helt enkelt klicka på länken för att ansluta sig till mötet.

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Dela på sociala medier

Vid större evenemang eller webbseminarier kan du dela möteslänken på dina sociala medier.

Se till att justera inställningarna så att deltagarna kan ansluta sig utan ett Zoom-konto, om det behövs.

Skapa en kalenderinbjudan

Skapa en kalenderinbjudan och lägg in möteslänken tillsammans med mötesuppgifterna.

Detta hjälper deltagarna att hålla reda på mötet och enkelt komma åt länken.

Använd ett schemaläggningsverktyg

Om du samordnar med flera deltagare kan du överväga att använda ett schemaläggningsverktyg som Doodle.

Doodle kan du hitta den tid som passar alla bäst, och länken till Zoom-mötet läggs automatiskt till i inbjudan.