Como compartilhar um link de reunião Zoom

As reuniões virtuais se tornaram uma parte essencial de nossa vida profissional e pessoal.

O Zoom, uma ferramenta de videoconferência amplamente utilizada, permite que você se conecte com colegas, amigos e familiares sem problemas.

Compartilhar um link de reunião do Zoom é uma habilidade fundamental que garante que todos possam participar da discussão sem esforço.

Aqui está um guia passo a passo sobre como compartilhar um link de reunião do Zoom:

Agendar uma reunião

Faça login em sua conta Zoom e agende uma reunião clicando na opção "Schedule a Meeting". Preencha os detalhes, como o tópico da reunião, a data e a hora.

Depois de configurar a reunião, você receberá um link de convite. Clique em "Copy the invitation" (Copiar o convite) para copiar o link da reunião em sua área de transferência.

Criar uma página de reservas

Compartilhar por e-mail

Se estiver convidando participantes por e-mail, cole o link copiado diretamente no corpo do e-mail.

Você também pode usar a integração do Zoom com plataformas de e-mail para enviar o link sem problemas.

Compartilhe em aplicativos de mensagens

Se estiver usando aplicativos de mensagens como o Slack ou o Microsoft Teams, cole o link da reunião no bate-papo.

Os participantes podem simplesmente clicar no link para participar da reunião.

Compartilhe nas mídias sociais

Para eventos maiores ou webinars, compartilhe o link da reunião em suas plataformas de mídia social.

Certifique-se de ajustar as configurações para permitir que os participantes ingressem sem uma conta Zoom, se necessário.

Criar uma página de reservas

Gerar um convite de calendário

Crie um convite de calendário e insira o link da reunião junto com os detalhes da reunião.

Isso ajuda os participantes a acompanhar a reunião e a acessar facilmente o link.

Use uma ferramenta de agendamento

Se estiver coordenando com vários participantes, considere usar uma ferramenta de agendamento como o Doodle.

O Doodle permite que você encontre o melhor horário para todos e inclui automaticamente o link da reunião do Zoom no convite.