Virtuelle Meetings sind ein wesentlicher Bestandteil unseres beruflichen und privaten Lebens geworden.

Mit Zoom, einem weit verbreiteten Videokonferenz-Tool, können Sie sich nahtlos mit Kollegen, Freunden und Familie verbinden.

Das Teilen eines Zoom-Meeting-Links ist eine grundlegende Fähigkeit, die sicherstellt, dass jeder mühelos an der Diskussion teilnehmen kann.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Freigabe eines Zoom-Meeting-Links:

Meeting anberaumen

Melden Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto an und planen Sie ein Meeting, indem Sie auf die Option "Meeting planen" klicken. Geben Sie die Details wie das Thema des Meetings, das Datum und die Uhrzeit ein.

Nachdem Sie die Besprechung eingerichtet haben, erhalten Sie einen Einladungslink. Klicken Sie auf "Einladung kopieren", um den Link zur Besprechung in Ihre Zwischenablage zu kopieren.

Eine Buchungsseite erstellen

Per E-Mail teilen

Wenn Sie die Teilnehmer per E-Mail einladen, fügen Sie den kopierten Link direkt in den Text der E-Mail ein.

Sie können auch die Integration von Zoom in E-Mail-Plattformen nutzen, um den Link nahtlos zu versenden.

Teilen auf Messaging-Apps

Wenn Sie Messaging-Apps wie Slack oder Microsoft Teams verwenden, fügen Sie den Meeting-Link in den Chat ein.

Die Teilnehmer können einfach auf den Link klicken, um der Besprechung beizutreten.

Auf sozialen Medien teilen

Bei größeren Veranstaltungen oder Webinaren können Sie den Link zum Meeting auf Ihren Social-Media-Plattformen teilen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen so anpassen, dass die Teilnehmer auch ohne ein Zoom-Konto teilnehmen können.

Eine Buchungsseite erstellen

Kalendereinladung generieren

Erstellen Sie eine Kalendereinladung und fügen Sie den Meeting-Link zusammen mit den Meeting-Details ein.

So behalten die Teilnehmer den Überblick über die Besprechung und können leicht auf den Link zugreifen.

Verwenden Sie ein Terminplanungswerkzeug

Wenn Sie mehrere Teilnehmer koordinieren, sollten Sie ein Terminplanungswerkzeug wie Doodle verwenden.

Doodle ermöglicht es Ihnen, die beste Zeit für alle zu finden und fügt automatisch den Link zum Zoom-Meeting in die Einladung ein.