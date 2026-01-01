Comment partager un lien de réunion Zoom

Les réunions virtuelles sont devenues un élément essentiel de notre vie professionnelle et personnelle.

Zoom, un outil de vidéoconférence très répandu, vous permet de vous connecter avec vos collègues, vos amis et votre famille en toute transparence.

Partager le lien d'une réunion Zoom est une compétence fondamentale qui permet à chacun de se joindre à la discussion sans effort.

Voici un guide étape par étape sur la manière de partager un lien de réunion Zoom :

Planifier une réunion

Connectez-vous à votre compte Zoom et programmer une réunion en cliquant sur l'option "Programmer une réunion". Complétez les détails tels que le sujet de la réunion, la date et l'heure.

Après avoir organisé la réunion, vous recevrez un lien d'invitation. Cliquez sur "Copier l'invitation" pour copier le lien de la réunion dans votre presse-papiers.

Créer une page de réservation

Partager par e-mail

Si vous invitez les participants par courrier électronique, collez le lien copié directement dans le corps du message.

Vous pouvez également utiliser l'intégration de Zoom avec les plates-formes de messagerie pour envoyer le lien de manière transparente.

Partager sur des applications de messagerie

Si vous utilisez des applications de messagerie comme Slack ou Microsoft Teams, collez le lien de la réunion dans le chat.

Les participants n'ont plus qu'à cliquer sur le lien pour se joindre à la réunion.

Partager sur les médias sociaux

Pour les événements plus importants ou les webinaires, partagez le lien de la réunion sur vos plateformes de médias sociaux.

Veillez à ajuster les paramètres pour permettre aux participants de se joindre à la réunion sans compte Zoom, si nécessaire.

Créer une page de réservation

Générer une invitation de calendrier

Créez une invitation de calendrier et insérez le lien de la réunion ainsi que les détails de la réunion.

Cela permet aux participants de suivre la réunion et d'accéder facilement au lien.

Utiliser un outil de planification

Si vous coordonnez des réunions avec plusieurs participants, envisagez d'utiliser un outil de planification tel que Doodle.

Doodle vous permet de trouver le meilleur moment pour tout le monde et inclut automatiquement le lien de la réunion Zoom dans l'invitation.