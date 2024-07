In einer idealen Welt würde es genügen, eine Uhrzeit und ein Datum festzulegen, Einladungen zu versenden und die Veranstaltung durchzuführen. Leider ist der Prozess nicht so einfach.

Oft müssen für die Planung von Besprechungen ein für alle Beteiligten günstiger Zeitpunkt gefunden, zahlreiche E-Mails verschickt und ein geeigneter Ort gefunden werden. Tatsächlich verschwenden vier von 10 Arbeitnehmern bis zu 30 Minuten mit der Suche nach einem geeigneten Ort. Das ist ein mühsamer und zeitraubender Prozess. Zum Glück muss das nicht sein.

Mit einem professionellen Meeting-Planer können Sie sich diese Mühe sparen. Sind Sie bereit, Ihren Terminplanungsprozess zu verändern? Hier erfahren Sie, warum Sie Doodle verwenden sollten.

Integration mit beliebten Apps

Doodle lässt sich gut mit anderen Apps und Tools in einem Planungsworkflow kombinieren. Die Eventplanungssoftware lässt sich nahtlos mit verschiedenen Kalendern und Videokonferenz-Apps wie Google Calendar, Microsoft Office Calendar, Microsoft Teams, Google Meet und Zoom integrieren, um die Planung zu erleichtern.

Die Software lässt sich auch mit Zapier integrieren, sodass Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. So können Sie beispielsweise aus neuen Buchungen in Doodle automatisch Google Sheets-Tabellenzeilen erstellen oder neue Doodle-Events an einen Discord-Server senden.

Gruppenumfragen

Welche Zeit und welches Datum passt allen? Diese Frage führt oft zu endlosen Diskussionen, Verschiebungen von Treffen und manchmal zu Verärgerung. Mit der Doodle Gruppenumfrage können Sie diese Probleme vermeiden und einen perfekten Besprechungszeitpunkt finden, der für alle passt. Und so funktioniert's:

Erstellen Sie eine Umfrage und benennen Sie das Ereignis. Zum Beispiel "Status-Update-Besprechung".

Geben Sie an, wann Sie verfügbar sind.

Laden Sie die Teilnehmer ein.

Sie können auch eine Frist für die Abstimmung festlegen und die Besprechungsdetails hinzufügen, damit alle auf der gleichen Seite sind. Sobald die Teilnehmer Ihre Einladung erhalten haben, müssen sie nur noch eine Uhrzeit auswählen, und das Zeitfenster mit den meisten Stimmen wird automatisch zum Zeitpunkt der Besprechung.

Außerdem können Sie verfolgen, wer abgestimmt hat, und automatische Erinnerungen an Personen senden, die noch nicht abgestimmt haben, um sicherzustellen, dass alle abstimmen. Kein Hin und Her mehr mit den Leuten über die Verfügbarkeit.

Buchungsseite

Das manuelle Versenden von E-Mails an Kunden, um einen Termin zu finden, der für alle Beteiligten passt, kann zeitaufwendig sein. Mit der Funktion Buchungsseite von Doodle können Sie Besprechungen schneller planen. Und so funktioniert's:

Verbinden Sie Ihre bevorzugte Kalender-App, wie Google Calendar oder Microsoft Outlook.

Legen Sie fest, wann Sie verfügbar sind.

Teilen Sie Ihren Kalenderlink.

Die Kunden müssen nur ihre Daten hinzufügen und die gewünschte Uhrzeit auswählen, und schon erscheint der Termin in Ihren beiden Kalendern. Und das Beste von allem? Booking Page ermöglicht es Ihnen, beide Kalender zu synchronisieren, um Terminkollisionen zu vermeiden und Kunden Erinnerungen zu senden, damit sie ihre Buchungen nicht vergessen.

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Ein Tool zur Planung von Konferenzen kann Ihnen helfen, Zeit bei der Organisation von Besprechungen zu sparen. Wenn die Benutzeroberfläche jedoch unübersichtlich oder die Lernkurve zu steil ist, wird die Zeitersparnis möglicherweise nicht sehr groß sein.

Doodle verfügt über eine intuitive, kalenderähnliche Benutzeroberfläche, die das Planen von Meetings erleichtert. Sobald Sie Doodle mit Ihrer bevorzugten Kalender-App verknüpft haben, können Sie mit wenigen Klicks eine Uhrzeit und ein Datum für ein Meeting auswählen. Außerdem gibt es ein benutzerfreundliches Dashboard, in dem Sie alle Ihre Meetings im Auge behalten können.

Intuitive mobile App

Immer mehr Berufstätige planen Besprechungen über mobile Geräte oder Tablets. Müssen Sie auch unterwegs Meetings planen? Mit Doodle können Sie Besprechungen planen, wo immer Sie sind. Neben der Web-App bietet Doodle auch benutzerfreundliche Apps für iOS und Android an, mit denen Sie jederzeit und überall Meetings planen und Benachrichtigungen erhalten können.

Anpassbare Meeting-Lösungen

Verschiedene Besprechungen bringen unterschiedliche Herausforderungen bei der Planung mit sich. [Die Planung von Gruppenbesprechungen kann ein logistischer Albtraum sein, insbesondere wenn Sie mit zahlreichen Kunden oder Teammitgliedern arbeiten. Umgekehrt kann die Planung von Einzelbesprechungen schwierig sein, wenn man mit mehreren Kalendern und Terminkonflikten jonglieren muss.

Doodle bietet anpassbare Meeting-Lösungen für Einzelbesprechungen und Gruppenbesprechungen, um den Planungsprozess zu rationalisieren.

Problemlose Planung von Besprechungen

Die Planung von Besprechungen mit Kunden und Kollegen kann mit verschiedenen Herausforderungen verbunden sein. Egal, ob Sie Verkäufer, Personalvermittler, Freiberufler oder leitender Angestellter sind, Doodle hilft Ihnen, den Planungsprozess mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, effizienten Zusammenarbeitsfunktionen und anderen nützlichen Funktionen zu rationalisieren.

Sind Sie bereit, Meetings auf einfache Weise zu planen? Melden Sie sich noch heute für einen kostenlosen Plan an. Keine Kreditkarte erforderlich.