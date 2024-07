In un mondo ideale, le riunioni dovrebbero semplicemente stabilire una data e un'ora, inviare gli inviti e organizzare l'evento. Purtroppo, il processo non è così semplice.

Spesso la programmazione delle riunioni comporta la ricerca di un orario comodo per tutte le parti, l'invio di numerose e-mail e la ricerca di un luogo adatto. In effetti, quattro lavoratori su 10 sprecano fino a 30 minuti per cercare un luogo ideale. È un processo noioso e che richiede tempo. Fortunatamente, non deve esserlo per forza.

Con un pianificatore di riunioni professionale, potete eliminare la seccatura. Siete pronti a trasformare il vostro processo di pianificazione? Ecco perché dovreste usare Doodle.

Integrazione con le app più diffuse

Doodle funziona bene con altre app e strumenti in un flusso di lavoro di pianificazione. Il software per la pianificazione di eventi si integra perfettamente con vari calendari e applicazioni per videoconferenze, come Google Calendar, Microsoft Office Calendar, Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, per facilitare la pianificazione.

Si integra anche con Zapier, consentendo di automatizzare le attività ripetitive senza scrivere una sola riga di codice. Ad esempio, è possibile creare automaticamente righe di fogli di calcolo di Google Sheets da nuove prenotazioni in Doodle o pubblicare nuovi eventi Doodle su un server Discord.

Sondaggi di gruppo

Quale data e ora è conveniente per tutti? Questa domanda è spesso causa di scambi infiniti, rinvii di riunioni e talvolta esasperazione. Con Doodle Group Poll, potete evitare questi problemi e trovare un orario di riunione perfetto che vada bene per tutti. Ecco come funziona:

Create un sondaggio e date un nome all'evento. Ad esempio, "riunione di aggiornamento sullo stato".

Indicate quando siete disponibili.

Invitate i partecipanti.

Potete anche impostare una scadenza per il sondaggio e aggiungere i dettagli della riunione per mettere tutti d'accordo. Una volta ricevuto l'invito, i partecipanti dovranno solo scegliere l'orario e la fascia oraria più votata diventerà automaticamente l'orario della riunione.

Inoltre, è possibile tenere traccia di tutti coloro che hanno votato e inviare promemoria automatici a coloro che non hanno votato per assicurarsi che tutti votino. Non dovrete più fare avanti e indietro con le persone per sapere se sono disponibili.

Pagina di prenotazione

Inviare manualmente e-mail ai clienti per trovare un orario di incontro che vada bene per tutte le parti può richiedere molto tempo. Con la funzione Pagina di prenotazione di Doodle, è possibile programmare le riunioni più rapidamente. Ecco come funziona:

Collegare l'applicazione di calendario preferita, come Google Calendar o Microsoft Outlook.

Impostate quando siete disponibili.

Condividere il link al calendario.

I clienti devono semplicemente aggiungere i loro dati, selezionare l'orario preferito e l'incontro apparirà su entrambi i vostri calendari. E soprattutto? Booking Page vi permette di sincronizzare entrambi i calendari per evitare scontri e di inviare ai clienti dei promemoria per assicurarsi che non dimentichino le loro prenotazioni.

Interfaccia facile da usare

Uno strumento di pianificazione delle conferenze può aiutarvi a risparmiare tempo nell'organizzazione delle riunioni. Tuttavia, se ha un'interfaccia poco intuitiva o una curva di apprendimento ripida, potrebbe non portare a un risparmio di tempo significativo.

Doodle ha un'interfaccia intuitiva simile a quella di un calendario che rende facile la programmazione delle riunioni. Una volta collegato Doodle con l'applicazione di calendario preferita, è possibile selezionare l'ora e la data della riunione per crearla con pochi clic. Inoltre, è disponibile una dashboard di facile utilizzo in cui è possibile tenere traccia di tutte le riunioni.

Applicazione mobile intuitiva

Sempre più professionisti programmano le riunioni tramite dispositivi mobili o tablet. Avete bisogno di programmare riunioni in movimento? Doodle vi permette di programmare le riunioni ovunque vi troviate. Oltre all'applicazione web, Doodle offre applicazioni intuitive per iOS e Android che consentono di programmare riunioni e ricevere notifiche ovunque e in qualsiasi momento.

Soluzioni per riunioni personalizzabili

Riunioni diverse comportano sfide diverse in termini di programmazione. Programmare riunioni di gruppo può essere un incubo logistico, soprattutto quando si lavora con numerosi clienti o membri del team. Al contrario, la programmazione di riunioni individuali può essere difficile quando ci si deve destreggiare tra più calendari e impegni contrastanti.

Doodle offre soluzioni personalizzabili per riunioni individuali e riunioni di gruppo per semplificare il processo di pianificazione.

Pianificazione delle riunioni senza problemi

La programmazione di riunioni con clienti e colleghi può comportare diverse sfide. Che siate venditori, reclutatori, liberi professionisti o dirigenti, Doodle può aiutarvi a semplificare il processo di pianificazione grazie alla sua interfaccia facile da usare, alle efficienti funzioni di collaborazione e ad altre utili funzioni.

Siete pronti a programmare le riunioni in modo semplice?