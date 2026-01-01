Reservas do Doodle e da Microsoft

Você está tentando gerenciar uma equipe de profissionais ocupados? Ou está procurando uma maneira de tornar sua equipe mais produtiva? Bem, uma ferramenta de agendamento pode ser a resposta.

Estima-se que o funcionário médio gasta até 40 horas por ano coordenando sua agenda. Isso pode significar várias rodadas de e-mails para clientes ou a tentativa de encontrar o melhor horário para uma reunião de planejamento trimestral com a equipe.

É por isso que mais empresas do que nunca estão recorrendo a software de agendamento para agilizar o processo.

Há várias ferramentas diferentes disponíveis para ajudar as empresas a alcançar esse objetivo. Duas das mais populares do mundo são o Microsoft Bookings e o Doodle.

Ambos oferecem uma variedade de recursos que podem ajudar as empresas a economizar tempo e aumentar a eficiência. No entanto, há algumas diferenças importantes entre as duas. Então, qual deles é melhor para você? Vamos nos aprofundar e ver o que pode funcionar para você.

Experimenta o Doodle

Doodle

O Doodle foi fundado em 2007 em Zurique, na Suíça. Desde então, tem ajudado milhões de pessoas a simplificar e automatizar suas agendas, encontrando o horário de reunião perfeito para todos.

Como uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, ela possibilita o planejamento de reuniões de várias maneiras diferentes. Há muito tempo, as enquetes de grupo são a maneira favorita de todos para planejar uma reunião. Basta selecionar um intervalo de horários em que deseja se reunir e enviá-lo aos seus convidados. Eles decidem o que é melhor para eles e você terá rapidamente algo na agenda de todos.

A Booking Page permite que você compartilhe a disponibilidade com nada mais do que um link e alguns cliques. Isso automatiza o processo de agendamento e permite que você tenha mais tempo para se concentrar em tarefas importantes, como planejamento estratégico ou simplesmente passar tempo com a família.

O Doodle 1:1 faz como o nome sugere e permite que você encontre tempo com outra pessoa. Basta enviar os horários em que você está livre e eles escolhem o que for mais adequado. A reunião será então adicionada aos calendários de ambos.

Oferecendo serviços gratuitos e profissionais, o Doodle é uma ferramenta popular para organizar reuniões, compromissos e eventos.

Ele também inclui vários recursos que podem ajudar as empresas a melhorar o processo de agendamento, como a capacidade de adicionar ferramentas de videoconferência para reuniões remotas ou reduzir o número de não comparecimentos com lembretes automáticos.

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Microsoft Bookings

O Microsoft Bookings é um recurso premium do Office 365. Ele foi lançado em março de 2017 e, inicialmente, estava disponível apenas para usuários do Business Premium, mas acabou sendo expandido para todos.

Ele foi desenvolvido em resposta à crescente demanda por agendador de compromissos ferramentas. Por exemplo, em uma pesquisa realizada em 2016 pela Salesforce, 79% dos clientes disseram que preferiam agendar compromissos on-line.

O Microsoft Bookings permite que as empresas criem páginas de agendamento on-line que os clientes podem usar para agendar compromissos com a equipe.

Ele também inclui vários recursos que podem ajudar as empresas a melhorar a experiência do cliente, como a capacidade de enviar lembretes e confirmações de compromissos automatizados

Experimenta o Doodle

Qual é a mais adequada para sua empresa?

Então, qual ferramenta de agendamento é a ideal para sua empresa? A resposta depende de suas necessidades e requisitos específicos.

Experimenta o Doodle

Se estiver procurando uma ferramenta de agendamento que seja integrada ao Office 365, o Microsoft Bookings é uma boa opção. No entanto, como essa ferramenta foi projetada especificamente para programas da Microsoft, se a sua empresa estiver usando sistemas diferentes (por exemplo, Hubspot ou Gmail), você poderá enfrentar alguns desafios.

Ela também foi projetada especificamente para agendamento interno com a equipe. Isso significa que, se você estiver procurando algo voltado para o cliente, talvez não funcione como você gostaria, a menos que seus clientes tenham a mesma configuração interna que você.

Se você estiver procurando uma ferramenta de agendamento mais dinâmica, fácil de usar e que inclua vários recursos que possam ajudá-lo a melhorar o processo de agendamento, o Doodle é uma boa opção.

O Doodle facilita o agendamento, não importa onde você esteja, graças às integrações de videoconferência, ao seletor de fuso horário e à versão móvel da Web.

Você também pode agendar reuniões de qualquer tamanho, de duas a mais de 2.000 pessoas. Com uma assinatura do Doodle Professional, você pode remover todos os anúncios, adicionar marcas personalizadas e definir prazos.