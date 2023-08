Reservas do Doodle e da Microsoft

Você está tentando gerenciar uma equipe de profissionais ocupados? Ou está procurando uma maneira de tornar sua equipe mais produtiva? Bem, uma ferramenta de agendamento pode ser a resposta.

Estima-se que o funcionário médio gasta até 40 horas por ano coordenando sua agenda. Isso pode significar várias rodadas de e-mails para clientes ou a tentativa de encontrar o melhor horário para realizar uma reunião de planejamento trimestral com a equipe.

É por isso que mais empresas do que nunca estão recorrendo ao scheduling software para simplificar o processo.

Há várias ferramentas diferentes disponíveis para ajudar as empresas a alcançar esse objetivo. Duas das mais populares do mundo são o Microsoft Bookings e o Doodle.

Ambas oferecem uma variedade de recursos que podem ajudar as empresas a economizar tempo e aumentar a eficiência. No entanto, existem algumas diferenças importantes entre as duas. Então, qual deles é melhor para você? Vamos nos aprofundar e ver o que pode funcionar para você.

Doodle

O Doodle foi fundado em 2007 em Zurique, na Suíça. Desde então, tem ajudado milhões de pessoas a simplificar e automatizar suas agendas, encontrando o horário de reunião perfeito para todos.

Como uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, ele possibilita o planejamento de reuniões de várias maneiras diferentes. Há muito tempo, as enquetes de grupo são a maneira favorita de todos para planejar uma reunião. Basta selecionar um intervalo de horários em que deseja se reunir e enviá-lo aos seus convidados. Eles decidem o que é melhor para eles e você terá rapidamente algo na agenda de todos.

A Booking Page permite que você compartilhe a disponibilidade com nada mais do que um link e alguns cliques. Isso automatiza o processo de agendamento e permite que você tenha mais tempo para se concentrar em tarefas importantes, como planejamento de estratégias ou simplesmente passar tempo com a família.

O Doodle 1:1 faz como o nome sugere e permite que você encontre tempo com outra pessoa. Basta enviar os horários em que você está livre e eles escolhem o que for mais adequado. A reunião será então adicionada aos calendários de ambos.

Oferecendo serviços gratuitos e profissionais, o Doodle é uma ferramenta popular para organizar reuniões, compromissos e eventos.

Ele também inclui vários recursos que podem ajudar as empresas a melhorar o processo de agendamento, como a capacidade de adicionar ferramentas de videoconferência para reuniões remotas ou reduzir o número de não comparecimentos com lembretes automáticos.

Microsoft Bookings

O Microsoft Bookings é um recurso premium do Office 365. Ele foi lançado em março de 2017 e inicialmente estava disponível apenas para usuários do Business Premium, mas acabou sendo expandido para todos.

Ele foi desenvolvido em resposta à crescente demanda por ferramentas on-line de agendamento de compromissos. Por exemplo, em uma pesquisa realizada em 2016 pela Salesforce, 79% dos clientes disseram que preferiam agendar compromissos on-line.

O Microsoft Bookings permite que as empresas criem páginas de agendamento on-line que os clientes podem usar para agendar compromissos com a equipe.

Ele também inclui vários recursos que podem ajudar as empresas a melhorar a experiência do cliente, como a capacidade de enviar lembretes e confirmações de compromissos automatizados

Qual é a melhor opção para sua empresa?

Então, qual ferramenta de agendamento é a certa para sua empresa? A resposta depende de suas necessidades e requisitos específicos.

Se estiver procurando uma ferramenta de agendamento que seja integrada ao Office 365, o Microsoft Bookings é uma boa opção. No entanto, como essa ferramenta foi projetada especificamente para programas da Microsoft, se a sua empresa estiver usando sistemas diferentes (por exemplo, Hubspot ou Gmail), você poderá enfrentar alguns desafios.

Ela também foi projetada especificamente para agendamento interno com a equipe. Isso significa que, se você estiver procurando algo voltado para o cliente, talvez não funcione como você gostaria, a menos que seus clientes tenham a mesma configuração interna que você.

Se você estiver procurando uma ferramenta de agendamento mais dinâmica, fácil de usar e que inclua vários recursos que possam ajudá-lo a melhorar o processo de agendamento, o Doodle é uma boa opção.

O Doodle facilita o agendamento, não importa onde você esteja, graças às integrações de videoconferência, ao seletor de fuso horário e ao aplicativo móvel.

Você também pode agendar reuniões de qualquer tamanho, de duas a mais de 2.000 pessoas. Com uma assinatura do Doodle Professional, você pode remover todos os anúncios, adicionar marcas personalizadas e definir prazos.