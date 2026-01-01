Doodle y Microsoft Reservas

¿Intenta gestionar un equipo de profesionales muy ocupados? ¿O busca una forma de aumentar la productividad de su equipo? Una herramienta de planificación de horarios puede ser la solución.

Se calcula que un empleado medio dedica hasta 40 horas al año a coordinar su horario. Pueden ser rondas y rondas de correos electrónicos a clientes o intentar encontrar el mejor momento para celebrar una reunión trimestral de planificación con su equipo.

Por eso, cada vez más empresas recurren al software de planificación para agilizar el proceso.

Hay varias herramientas disponibles para ayudar a las empresas a conseguirlo. Dos de las más populares son Microsoft Bookings y Doodle.

Ambas ofrecen una variedad de funciones que pueden ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia. Sin embargo, existen algunas diferencias clave entre ambas. ¿Cuál es la mejor para usted? Veamos cuál puede funcionarte mejor.

Prueba Doodle

Doodle

Doodle se fundó en 2007 en Zúrich (Suiza). Desde entonces ha ayudado a millones de personas a racionalizar y automatizar sus agendas encontrando la hora de reunión perfecta para cada uno.

Doodle es una de las herramientas de planificación favoritas en todo el mundo y permite planificar reuniones de diferentes maneras. Los sondeos de grupo han sido durante mucho tiempo la forma favorita de todo el mundo para planificar una reunión. Sólo tienes que seleccionar un rango de horas en las que quieres reunirte y enviárselo a tus invitados. Ellos deciden qué les viene bien y rápidamente tendrás algo en la agenda de todos.

Booking Page te permite compartir la disponibilidad con sólo un enlace y unos pocos clics. Esto automatiza el proceso de programación y te deja más tiempo para centrarte en tareas importantes como la planificación de estrategias o simplemente pasar tiempo con tu familia.

Doodle 1:1 hace lo que su nombre indica y te permite encontrar tiempo con otra persona. Sólo tienes que enviar las horas que tienes libres y ellos eligen lo que más les convenga. La reunión se añadirá al calendario de ambos.

Doodle, que ofrece servicios gratuitos y profesionales, es una herramienta muy popular para organizar reuniones, citas y eventos.

También incluye una serie de funciones que pueden ayudar a las empresas a mejorar el proceso de programación, como la posibilidad de añadir herramientas de videoconferencia para reuniones a distancia o reducir las ausencias con recordatorios automáticos.

Prueba Doodle

Reservas de Microsoft

Microsoft Bookings es una característica premium de Office 365. Se lanzó en marzo de 2017 e inicialmente solo estaba disponible para los usuarios de Business Premium, pero finalmente se amplió a todo el mundo.

Se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de un programador de citas en línea. Por ejemplo, en una encuesta realizada en 2016 por Salesforce, el 79% de los clientes dijeron que preferían reservar citas en línea.

Microsoft Bookings permite a las empresas crear páginas de reservas en línea que los clientes pueden utilizar para programar citas con el personal.

También incluye una serie de características que pueden ayudar a las empresas a mejorar la experiencia del cliente, como la capacidad de enviar recordatorios y confirmaciones de citas automatizadas

Prueba Doodle

¿Cuál es la más adecuada para su empresa?

¿Qué herramienta de planificación de citas es la más adecuada para su empresa? La respuesta depende de sus necesidades y requisitos específicos.

Prueba Doodle

Si busca una herramienta de programación integrada con Office 365, Microsoft Bookings es una buena opción. Sin embargo, con esta herramienta diseñada específicamente para los programas de Microsoft, si tu empresa utiliza sistemas diferentes (por ejemplo Hubspot o Gmail) podrías encontrarte con algunos problemas.

También está diseñada específicamente para la programación interna con el personal. Esto significa que si estás buscando algo orientado al cliente, puede que no funcione como te gustaría, a menos que tus clientes tengan la misma configuración interna que tú.

Si estás buscando una herramienta de programación más dinámica que sea fácil de usar e incluya una serie de características que pueden ayudarte a mejorar el proceso de programación, entonces Doodle es una buena opción.

Doodle hace que sea fácil programar reuniones sin importar dónde te encuentres gracias a su integración con videoconferencias, su selector de zonas horarias y su versión web móvil.

También puedes programar reuniones de cualquier tamaño, desde dos hasta más de 2000. Con una suscripción a Doodle Professional, puedes eliminar cualquier anuncio, añadir marcas personalizadas y establecer fechas límite.