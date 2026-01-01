Doodle और माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स

क्या आप व्यस्त पेशेवरों की एक टीम का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं? या अपनी टीम को अधिक उत्पादक बनाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं? खैर, एक शेड्यूलिंग टूल शायद इसका जवाब हो सकता है।

अनुमान है कि औसत कर्मचारी अपने कार्यक्रम का समन्वय करने में प्रति वर्ष 40 घंटे तक खर्च करता है। यह ग्राहकों को ईमेल के कई दौर भेजने या अपनी टीम के साथ त्रैमासिक योजना बैठक के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने की कोशिश करने में हो सकता है।

यही कारण है कि पहले से कहीं अधिक व्यवसाय की ओर मुड़ रहे हैं अनुसूचीकरण सॉफ़्टवेयर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए।

व्यवसायों को यह हासिल करने में मदद करने के लिए कई अलग-अलग उपकरण उपलब्ध हैं। दुनिया के दो सबसे लोकप्रिय उपकरण माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स और Doodle हैं।

दोनों व्यवसायों को समय बचाने और दक्षता बढ़ाने में मदद करने वाली कई सुविधाएँ प्रदान करते हैं। हालांकि, दोनों में कुछ प्रमुख अंतर हैं। तो आपके लिए कौन सा बेहतर है? आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या उपयुक्त हो सकता है।

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Doodle

Doodle की स्थापना 2007 में स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख़ में हुई थी। तब से यह लाखों लोगों को सभी के लिए उपयुक्त बैठक समय खोजकर उनके कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित और स्वचालित बनाने में मदद कर रहा है।

दुनिया के पसंदीदा शेड्यूलिंग टूल्स में से एक के रूप में, यह विभिन्न तरीकों से बैठकों की योजना बनाना संभव बनाता है। ग्रुप पोल लंबे समय से मिल-जुलकर मिलने की योजना बनाने का सभी का पसंदीदा तरीका रहा है। बस मिलने के लिए इच्छित समयों की एक श्रृंखला चुनें और उसे अपने मेहमानों को भेजें। वे तय करते हैं कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और जल्द ही सभी की डायरी में एक कार्यक्रम दर्ज हो जाएगा।

बुकिंग पेज आपको केवल एक लिंक और कुछ क्लिक के साथ उपलब्धता साझा करने की सुविधा देता है। यह शेड्यूलिंग प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है और रणनीति की योजना बनाने या अपने परिवार के साथ समय बिताने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय देता है।

Doodle 1:1 जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आपको किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ समय खोजने की सुविधा देता है। बस वे समय भेजें जब आप उपलब्ध हों, और वे चुन लें जो उनके अनुकूल हो। फिर यह मीटिंग आपके दोनों कैलेंडरों में जोड़ दी जाएगी।

मुफ्त और Pro सेवाएँ प्रदान करते हुए, Doodle बैठकों, अपॉइंटमेंट्स और कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एक लोकप्रिय उपकरण है।

इसमें कई ऐसी सुविधाएँ भी शामिल हैं जो व्यवसायों को शेड्यूलिंग प्रक्रिया में सुधार करने में मदद कर सकती हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जोड़ने की क्षमता के लिए दूरस्थ बैठकें या स्वचालित अनुस्मारकों से अनुपस्थितियों को कम करें।

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माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स

Microsoft Bookings Office 365 की एक Premium सुविधा है। इसे मार्च 2017 में जारी किया गया था और शुरुआत में यह केवल Business Premium उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे सभी के लिए विस्तारित कर दिया गया।

यह ऑनलाइन की बढ़ती मांग के जवाब में विकसित किया गया था। अपॉइंटमेंट शेड्यूलर उपकरण। उदाहरण के लिए, 2016 में सेल्सफोर्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 79 प्रतिशत ग्राहकों ने कहा कि वे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना पसंद करते हैं।

Microsoft Bookings व्यवसायों को ऑनलाइन बुकिंग पेज बनाने की सुविधा देता है, जिन्हें ग्राहक कर्मचारियों के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

इसमें कई ऐसी सुविधाएँ भी शामिल हैं जो व्यवसायों को ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जैसे स्वचालित अपॉइंटमेंट रिमाइंडर और पुष्टि भेजने की क्षमता।

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आपके व्यवसाय के लिए कौन सा सही है?

तो, आपके व्यवसाय के लिए कौन सा शेड्यूलिंग टूल सही है? इसका उत्तर आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं और मांगों पर निर्भर करता है।

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यदि आप Office 365 के साथ एकीकृत शेड्यूलिंग टूल की तलाश में हैं तो Microsoft Bookings एक अच्छा विकल्प है। हालांकि, यह टूल विशेष रूप से Microsoft प्रोग्रामों के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यदि आपका व्यवसाय अन्य सिस्टम (जैसे HubSpot या Gmail) का उपयोग कर रहा है तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी विशेष रूप से कर्मचारियों के साथ आंतरिक रूप से शेड्यूलिंग के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि यदि आप ग्राहक-सामना करने वाला कोई समाधान ढूंढ रहे हैं तो यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर सकता – जब तक आपके ग्राहकों की आंतरिक व्यवस्था भी आपकी जैसी न हो।

यदि आप एक अधिक गतिशील शेड्यूलिंग टूल की तलाश में हैं जो उपयोग में आसान हो और जिसमें कई ऐसी सुविधाएँ हों जो शेड्यूलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं, तो Doodle एक अच्छा विकल्प है।

Doodle इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटीग्रेशन, टाइम ज़ोन पिकर और मोबाइल वेब संस्करण की बदौलत, यह कहीं भी होने पर शेड्यूल करना आसान बनाता है।

आप दो से 2000+ तक किसी भी आकार की मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। Doodle Professional सदस्यता के साथ, आप किसी भी विज्ञापन को हटा सकते हैं, कस्टम ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं और समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं।