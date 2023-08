Prenotazioni Doodle e Microsoft

State cercando di gestire un team di professionisti impegnati? O state cercando un modo per rendere il vostro team più produttivo? Uno strumento di programmazione potrebbe essere la risposta.

Si stima che un dipendente medio spenda fino a 40 ore all'anno per coordinare i propri impegni. Si può trattare di giri di e-mail ai clienti o di cercare il momento migliore per una riunione di pianificazione trimestrale con il proprio team.

Per questo motivo, un numero sempre maggiore di aziende si rivolge al software di pianificazione per snellire il processo.

Sono disponibili diversi strumenti per aiutare le aziende a raggiungere questo obiettivo. Due dei più popolari al mondo sono Microsoft Bookings e Doodle.

Entrambi offrono una serie di funzioni che possono aiutare le aziende a risparmiare tempo e a migliorare l'efficienza. Tuttavia, esistono alcune differenze fondamentali tra i due strumenti. Qual è la soluzione migliore per voi? Scopriamo cosa può fare al caso vostro.

Doodle

Doodle è stata fondata nel 2007 a Zurigo, in Svizzera. Da allora ha aiutato milioni di persone a snellire e automatizzare i loro programmi, trovando l'orario di riunione perfetto per tutti.

È uno degli strumenti di pianificazione preferiti al mondo e consente di pianificare le riunioni in molti modi diversi. I sondaggi di gruppo sono da tempo il modo preferito da tutti per pianificare una riunione. È sufficiente selezionare una serie di orari in cui ci si vuole incontrare e inviarla ai propri ospiti. Saranno loro a decidere cosa va bene per loro e in breve tempo tutti avranno qualcosa in agenda.

Booking Page consente di condividere le disponibilità con un semplice link e pochi clic. In questo modo si automatizza il processo di pianificazione e si ha più tempo per concentrarsi su attività importanti come la pianificazione strategica o semplicemente per passare del tempo con la propria famiglia.

Doodle 1:1 fa quello che suggerisce il nome e permette di trovare tempo con un'altra persona. Basta inviare gli orari in cui si è liberi e loro scelgono quello che fa per loro. L'incontro verrà poi aggiunto ai calendari di entrambi.

Offrendo servizi gratuiti e professionali, Doodle è uno strumento popolare per organizzare riunioni, appuntamenti ed eventi.

Include anche una serie di funzioni che possono aiutare le aziende a migliorare il processo di pianificazione, come la possibilità di aggiungere strumenti di videoconferenza per riunioni a distanza o di ridurre i no-show con promemoria automatici.

Prenotazioni Microsoft

Microsoft Bookings è una funzione premium di Office 365. È stata rilasciata a marzo 2017 e inizialmente era disponibile solo per gli utenti Business Premium, ma alla fine è stata estesa a tutti.

È stata sviluppata in risposta alla crescente domanda di strumenti online di programmazione degli appuntamenti. Ad esempio, in un sondaggio del 2016 condotto da Salesforce, il 79% dei clienti ha dichiarato di preferire la prenotazione di appuntamenti online.

Microsoft Bookings consente alle aziende di creare pagine di prenotazione online che i clienti possono utilizzare per fissare appuntamenti con il personale.

Include inoltre una serie di funzioni che possono aiutare le aziende a migliorare l'esperienza dei clienti, come la possibilità di inviare promemoria e conferme automatiche degli appuntamenti.

Quale è quello giusto per la vostra azienda?

Quale strumento di pianificazione è più adatto alla vostra azienda? La risposta dipende dalle vostre esigenze e dai vostri requisiti specifici.

Se cercate uno strumento di pianificazione integrato con Office 365, Microsoft Bookings è una buona opzione. Tuttavia, poiché questo strumento è stato progettato specificamente per i programmi Microsoft, se la vostra azienda utilizza sistemi diversi (ad esempio Hubspot o Gmail) potreste incontrare qualche difficoltà.

Inoltre, è stato progettato specificamente per la pianificazione interna con il personale. Ciò significa che se state cercando qualcosa di rivolto ai clienti, potrebbe non funzionare come vorreste, a meno che i vostri clienti non abbiano la vostra stessa configurazione interna.

Se siete alla ricerca di uno strumento di pianificazione più dinamico, facile da usare e dotato di una serie di funzioni che possono aiutarvi a migliorare il processo di pianificazione, Doodle è una buona opzione.

Doodle semplifica la programmazione ovunque ci si trovi grazie all'integrazione con le videoconferenze, alla selezione del fuso orario e all'applicazione per dispositivi mobili.

È inoltre possibile programmare riunioni di qualsiasi dimensione, da due a oltre 2000 persone. Con un abbonamento a Doodle Professional, è possibile rimuovere gli annunci, aggiungere un marchio personalizzato e impostare scadenze.