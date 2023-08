Réservations Doodle et Microsoft

Vous essayez de gérer une équipe de professionnels très occupés ? Ou cherchez-vous un moyen de rendre votre équipe plus productive ? Un outil de planification pourrait bien être la solution.

On estime qu'un employé moyen passe jusqu'à 40 heures par an à coordonner son emploi du temps. Il peut s'agir d'envoyer des courriels à des clients ou d'essayer de trouver le meilleur moment pour organiser une réunion de planification trimestrielle avec son équipe.

C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises se tournent vers les logiciels de planification pour rationaliser le processus.

Il existe un certain nombre d'outils différents pour aider les entreprises à atteindre cet objectif. Deux des plus populaires au monde sont Microsoft Bookings et Doodle.

Tous deux offrent une variété de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à gagner du temps et à améliorer leur efficacité. Toutefois, il existe des différences essentielles entre les deux. Laquelle est la meilleure pour vous ? Voyons ce qui peut vous convenir.

Doodle

Doodle a été fondé en 2007 à Zurich, en Suisse. Depuis, elle a aidé des millions de personnes à rationaliser et automatiser leur emploi du temps en trouvant l'heure de réunion idéale pour tout le monde.

Il s'agit de l'un des outils de planification les plus populaires au monde, qui permet de planifier des réunions de différentes manières. Les sondages de groupe sont depuis longtemps le moyen préféré de chacun pour planifier une réunion. Il vous suffit de sélectionner une fourchette d'heures de réunion et de l'envoyer à vos invités. Ils décideront de ce qui leur convient et vous aurez rapidement quelque chose à inscrire dans les agendas de tout le monde.

Booking Page vous permet de partager vos disponibilités avec un simple lien et quelques clics. Cela automatise le processus de planification et vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur des tâches importantes telles que la planification stratégique ou simplement passer du temps avec votre famille.

Doodle 1:1, comme son nom l'indique, vous permet de trouver du temps avec une autre personne. Il vous suffit d'envoyer les heures auxquelles vous êtes libre et ils choisissent ce qui leur convient. La réunion sera alors ajoutée à vos deux calendriers.

Proposant des services gratuits et professionnels, Doodle est un outil populaire pour organiser des réunions, des rendez-vous et des événements.

Il comprend également un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à améliorer le processus de planification, comme la possibilité d'ajouter des outils de vidéoconférence pour les réunions à distance ou de réduire les absences grâce à des rappels automatisés.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings est une fonctionnalité premium d'Office 365. Elle a été lancée en mars 2017 et n'était initialement disponible que pour les utilisateurs Business Premium, mais a finalement été étendue à tout le monde.

Elle a été développée en réponse à la demande croissante d'outils en ligne appointment scheduler. Par exemple, dans une enquête réalisée en 2016 par Salesforce, 79 % des clients ont déclaré qu'ils préféraient prendre des rendez-vous en ligne.

Microsoft Bookings permet aux entreprises de créer des pages de réservation en ligne que les clients peuvent utiliser pour prendre rendez-vous avec le personnel.

Il comprend également un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à améliorer l'expérience client, comme la possibilité d'envoyer des rappels et des confirmations de rendez-vous automatisés

Lequel convient le mieux à votre entreprise ?

Quel outil de planification convient le mieux à votre entreprise ? La réponse dépend de vos besoins et exigences spécifiques.

Si vous recherchez un outil de planification intégré à Office 365, Microsoft Bookings est une bonne option. Cependant, cet outil étant spécifiquement conçu pour les programmes Microsoft, si votre entreprise utilise d'autres systèmes (par exemple Hubspot ou Gmail), vous risquez de rencontrer quelques difficultés.

Cet outil est également conçu spécifiquement pour la planification en interne avec le personnel. Cela signifie que si vous recherchez un outil destiné aux clients, il risque de ne pas fonctionner comme vous le souhaiteriez - à moins que vos clients n'aient la même configuration interne que vous.

Si vous recherchez un outil de planification plus dynamique, facile à utiliser et doté d'un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent vous aider à améliorer le processus de planification, Doodle est une bonne option.

Doodle facilite la planification où que vous soyez grâce à ses intégrations de vidéoconférence, son sélecteur de fuseau horaire et son application mobile.

Vous pouvez également planifier des réunions de toute taille, de deux à plus de 2000 personnes. Avec un abonnement à Doodle Professional, vous pouvez supprimer toutes les publicités, ajouter une marque personnalisée et fixer des échéances.