Doodle und Microsoft Buchungen

Versuchen Sie, ein Team von vielbeschäftigten Fachleuten zu leiten? Oder suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihr Team produktiver zu machen? Dann könnte ein Terminplanungs-Tool die Antwort sein.

Schätzungen zufolge verbringt ein durchschnittlicher Angestellter bis zu 40 Stunden pro Jahr damit, seinen Zeitplan zu koordinieren. Das können E-Mails an Kunden sein oder der Versuch, den besten Zeitpunkt für die vierteljährliche Planungsbesprechung mit dem Team zu finden.

Deshalb wenden sich immer mehr Unternehmen an Planungssoftware, um diesen Prozess zu rationalisieren.

Es gibt eine Reihe verschiedener Tools, die den Unternehmen dabei helfen, dies zu erreichen. Zwei der weltweit beliebtesten sind Microsoft Bookings und Doodle.

Beide bieten eine Vielzahl von Funktionen, die Unternehmen helfen können, Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede zwischen den beiden. Welche Lösung ist also besser für Sie? Schauen wir uns an, was für Sie am besten geeignet ist.

Doodle

Doodle wurde 2007 in Zürich, Schweiz, gegründet. Seitdem hat Doodle Millionen von Menschen dabei geholfen, ihre Zeitpläne zu optimieren und zu automatisieren, indem es für jeden die perfekte Zeit für ein Meeting gefunden hat.

Als eines der weltweit beliebtesten Terminplanungs-Tools ermöglicht es die Planung von Meetings auf vielfältige Weise. Gruppenumfragen sind seit langem die beliebteste Art, ein Treffen zu planen. Wählen Sie einfach eine Reihe von Zeiten aus, zu denen Sie sich treffen möchten, und senden Sie diese an Ihre Gäste. Sie entscheiden, was für sie in Frage kommt, und schon haben Sie einen Termin in ihrem Kalender.

Mit Booking Page können Sie Verfügbarkeiten mit nur einem Link und ein paar Klicks freigeben. Dadurch wird der Planungsprozess automatisiert und Sie haben mehr Zeit, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren, wie z. B. die Strategieplanung oder einfach Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen.

Doodle 1:1 tut, was der Name sagt, und lässt Sie Zeit mit einer anderen Person finden. Schicken Sie einfach die Zeiten, zu denen Sie Zeit haben, und sie suchen sich aus, was passt. Das Treffen wird dann in Ihren beiden Kalendern eingetragen.

Doodle bietet kostenlose und professionelle Dienste und ist ein beliebtes Tool für die Organisation von Treffen, Terminen und Veranstaltungen.

Es enthält auch eine Reihe von Funktionen, die Unternehmen helfen können, den Planungsprozess zu verbessern, wie z. B. die Möglichkeit, Videokonferenz-Tools für Remote Meetings hinzuzufügen oder die Zahl der Nicht-Termine durch automatische Erinnerungen zu verringern.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings ist eine Premiumfunktion von Office 365. Sie wurde im März 2017 veröffentlicht und war zunächst nur für Business-Premium-Nutzer verfügbar, wurde dann aber auf alle erweitert.

Sie wurde als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Online-Terminplaner Tools entwickelt. In einer Umfrage von Salesforce aus dem Jahr 2016 gaben beispielsweise 79 Prozent der Kunden an, dass sie Termine am liebsten online buchen würden.

Microsoft Bookings ermöglicht es Unternehmen, Online-Buchungsseiten zu erstellen, über die Kunden Termine mit Mitarbeitern vereinbaren können.

Es enthält auch eine Reihe von Funktionen, die Unternehmen helfen können, die Kundenerfahrung zu verbessern, wie die Möglichkeit, automatische Terminerinnerungen und -bestätigungen zu senden.

Welche Lösung ist die richtige für Ihr Unternehmen?

Welches Terminplanungstool ist also das richtige für Ihr Unternehmen? Die Antwort hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen ab.

Wenn Sie ein Planungstool suchen, das in Office 365 integriert ist, ist Microsoft Bookings eine gute Option. Da dieses Tool jedoch speziell für Microsoft-Programme entwickelt wurde, könnten Sie auf einige Herausforderungen stoßen, wenn Ihr Unternehmen andere Systeme verwendet (z. B. Hubspot oder Gmail).

Außerdem ist es speziell auf die interne Terminplanung mit Mitarbeitern zugeschnitten. Das heißt, wenn Sie etwas für Kunden suchen, funktioniert es möglicherweise nicht so, wie Sie es gerne hätten - es sei denn, Ihre Kunden haben die gleichen internen Strukturen wie Sie.

Wenn Sie auf der Suche nach einem dynamischeren Planungswerkzeug sind, das einfach zu bedienen ist und eine Reihe von Funktionen enthält, die Ihnen helfen können, den Planungsprozess zu verbessern, dann ist Doodle eine gute Wahl.

Mit Doodle können Sie dank der Integration von Videokonferenzen, der Zeitzonenauswahl und der mobilen App ganz einfach Termine planen, egal wo Sie sich befinden.

Sie können auch Meetings jeder Größe planen, von zwei bis zu 2000+. Mit einem Doodle-Professional-Abonnement können Sie jegliche Werbung entfernen, ein eigenes Branding hinzufügen und Fristen festlegen.