Doodle och Microsoft Bookings

Försöker du leda ett team av upptagna yrkesverksamma? Eller letar du efter ett sätt att öka ditt teams produktivitet? I så fall kan ett schemaläggningsverktyg vara lösningen.

Man uppskattar att den genomsnittlige medarbetaren lägger upp till 40 timmar per år på att samordna sitt schema. Det kan handla om långa e-postväxlingar med kunder eller om att försöka hitta den bästa tidpunkten för ett kvartalsmöte med sitt team.

Det är därför som fler företag än någonsin vänder sig till schemaläggningsprogram för att effektivisera processen.

Det finns ett antal olika verktyg som kan hjälpa företag att uppnå detta. Två av de mest populära i världen är Microsoft Bookings och Doodle.

Båda erbjuder en rad funktioner som kan hjälpa företag att spara tid och öka effektiviteten. Det finns dock några viktiga skillnader mellan dem. Så vilken passar dig bäst? Låt oss ta en närmare titt och se vad som kan fungera för just dig.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Doodle

Doodle grundades 2007 i Zürich, Schweiz. Sedan dess har företaget hjälpt miljontals människor att effektivisera och automatisera sina scheman genom att hitta den perfekta mötestiden för alla.

Som ett av världens mest populära schemaläggningsverktyg gör det möjligt att planera möten på en mängd olika sätt. Gruppomröstningar har länge varit allas favoritsätt att planera en träff. Välj helt enkelt ett antal tider då du vill ses och skicka det till dina gäster. De bestämmer vad som passar dem, och snart har du något inbokat i allas kalendrar.

Med bokningssidan kan du dela din tillgänglighet med inget mer än en länk och några få klick. Det här automatiserar schemaläggningsprocessen och ger dig mer tid att fokusera på viktiga uppgifter som strategiplanering eller att bara umgås med din familj.

Doodle 1:1 fungerar precis som namnet antyder och gör det möjligt för dig att hitta en tid tillsammans med en annan person. Skicka bara de tider du är ledig, så väljer den andra vad som passar. Mötet läggs sedan till i båda era kalendrar.

Doodle erbjuder både gratis- och pro-tjänster och är ett populärt verktyg för att boka möten, tidbokningar och evenemang.

Den innehåller dessutom ett antal funktioner som kan hjälpa företag att förbättra schemaläggningsprocessen, till exempel möjligheten att lägga till verktyg för videokonferenser för distansmöten eller minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings är en premiumfunktion i Office 365. Den lanserades i mars 2017 och var inledningsvis endast tillgänglig för Business Premium-användare, men blev så småningom tillgänglig för alla.

Den utvecklades som svar på den växande efterfrågan på online-tjänster bokningssystem verktyg. I en undersökning som Salesforce genomförde 2016 uppgav till exempel 79 procent av kunderna att de föredrog att boka tid online.

Microsoft Bookings gör det möjligt för företag att skapa bokningssidor online som kunder kan använda för att boka tider med personalen.

Den innehåller dessutom en rad funktioner som kan hjälpa företag att förbättra kundupplevelsen, till exempel möjligheten att skicka automatiska påminnelser och bekräftelser om bokade tider

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vilken är den rätta för ditt företag?

Vilket schemaläggningsverktyg passar då bäst för ditt företag? Svaret beror på just dina behov och krav.

Om du letar efter ett bokningsverktyg som är integrerat med Office 365 är Microsoft Bookings ett bra alternativ. Eftersom verktyget är särskilt utformat för Microsofts program kan du dock stöta på vissa utmaningar om ditt företag använder andra system (till exempel HubSpot eller Gmail).

Den är dessutom särskilt utformad för intern schemaläggning med personalen. Det innebär att om du letar efter en lösning för kundkontakter kanske den inte fungerar som du skulle önska – såvida inte dina kunder har samma interna struktur som du.

Om du letar efter ett mer dynamiskt schemaläggningsverktyg som är lätt att använda och innehåller en rad funktioner som kan hjälpa dig att förbättra schemaläggningsprocessen, är Doodle ett bra alternativ.

Doodle gör det enkelt att boka möten oavsett var du befinner dig tack vare integrerade videokonferensfunktioner, val av tidszon och en mobil webbversion.

Du kan också boka möten av alla storlekar, från två till över 2 000 deltagare. Med ett Doodle Professional-abonnemang kan du ta bort alla annonser, lägga till anpassad varumärkesprofilering och ange tidsfrister.