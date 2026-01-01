Doodle i Microsoft Bookings

Czy próbujesz zarządzać zespołem zapracowanych specjalistów? A może szukasz sposobu na zwiększenie wydajności swojego zespołu? Cóż, narzędzie do planowania może okazać się właśnie tym, czego potrzebujesz.

Szacuje się, że przeciętny pracownik poświęca nawet 40 godzin rocznie na koordynowanie swojego harmonogramu. Może to obejmować niekończącą się wymianę e-maili z klientami lub próby ustalenia najlepszego terminu na kwartalne spotkanie planistyczne z zespołem.

Właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się na oprogramowanie do planowania w celu usprawnienia tego procesu.

Istnieje wiele różnych narzędzi, które pomagają firmom osiągnąć ten cel. Dwa z najpopularniejszych na świecie to Microsoft Bookings i Doodle.

Oba rozwiązania oferują szereg funkcji, które mogą pomóc firmom zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Istnieją jednak między nimi pewne kluczowe różnice. Które z nich będzie dla Ciebie lepsze? Przyjrzyjmy się temu bliżej i sprawdźmy, które rozwiązanie będzie dla Ciebie odpowiednie.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Doodle

Firma Doodle powstała w 2007 roku w Zurychu w Szwajcarii. Od tego czasu pomogła milionom ludzi usprawnić i zautomatyzować planowanie spotkań, znajdując termin idealny dla wszystkich uczestników.

Jako jedno z najpopularniejszych na świecie narzędzi do planowania, umożliwia organizowanie spotkań na wiele różnych sposobów. Group Poll od dawna jest ulubionym sposobem planowania spotkań. Wystarczy wybrać przedział czasowy, w którym chcesz się spotkać, i wysłać go do gości. Oni decydują, co im pasuje, a Ty szybko wpiszesz termin do kalendarzy wszystkich uczestników.

Booking Page pozwala udostępnić informacje o dostępności za pomocą jednego linku i kilku kliknięć. Dzięki temu proces planowania przebiega automatycznie, a Ty zyskujesz więcej czasu na skupienie się na ważnych zadaniach, takich jak planowanie strategiczne, lub po prostu na spędzanie czasu z rodziną.

Aplikacja Doodle 1:1 działa dokładnie tak, jak sugeruje jej nazwa – pozwala umówić się na spotkanie z jedną osobą. Wystarczy podać terminy, w których masz czas, a druga osoba wybiera ten, który jej odpowiada. Spotkanie zostanie następnie dodane do kalendarzy obu osób.

Doodle, oferujące zarówno wersję bezpłatną, jak i wersję Doodle Pro, jest popularnym narzędziem służącym do organizowania spotkań, wizyt i wydarzeń.

Zawiera również szereg funkcji, które mogą pomóc firmom usprawnić proces planowania, takich jak możliwość dodania narzędzi do wideokonferencji w celu spotkania zdalne lub ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach, dzięki automatycznym przypomnieniom.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings to funkcja premium pakietu Office 365. Została wprowadzona w marcu 2017 roku i początkowo była dostępna wyłącznie dla użytkowników planu Business Premium, ale z czasem udostępniono ją wszystkim użytkownikom.

Został on opracowany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi internetowe system do planowania spotkań narzędzia. Na przykład w ankiecie przeprowadzonej w 2016 roku przez firmę Salesforce 79 procent klientów stwierdziło, że woli rezerwować terminy przez Internet.

Microsoft Bookings umożliwia firmom tworzenie Booking Pages online, za pomocą których klienci mogą umawiać spotkania z pracownikami.

Zawiera również szereg funkcji, które mogą pomóc firmom w poprawie jakości obsługi klienta, takich jak możliwość wysyłania automatycznych przypomnień o terminach spotkań oraz potwierdzeń

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Która z nich jest odpowiednia dla Twojej firmy?

Które narzędzie do planowania jest więc odpowiednie dla Twojej firmy? Odpowiedź zależy od Twoich konkretnych potrzeb i wymagań.

Jeśli szukasz narzędzia do planowania spotkań zintegrowanego z pakietem Office 365, dobrym rozwiązaniem będzie Microsoft Bookings. Jednak ponieważ narzędzie to zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o programach firmy Microsoft, jeśli Twoja firma korzysta z innych systemów (na przykład HubSpot lub Gmail), możesz napotkać pewne trudności.

Jest on również specjalnie dostosowany do planowania zadań wewnątrz firmy z pracownikami. Oznacza to, że jeśli szukasz rozwiązania przeznaczonego dla klientów, może ono nie działać tak, jak byś tego oczekiwał – chyba że Twoi klienci mają taką samą strukturę wewnętrzną jak Ty.

Jeśli szukasz bardziej dynamicznego narzędzia do planowania, które jest łatwe w obsłudze i oferuje szereg funkcji ułatwiających usprawnienie procesu planowania, to Doodle jest dobrym wyborem.

Doodle ułatwia planowanie spotkań niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, dzięki integracji z narzędziami do wideokonferencji, selektorowi stref czasowych oraz mobilnej wersji strony internetowej.

Możesz również organizować spotkania dowolnej wielkości — od dwóch do ponad 2000 osób. Dzięki subskrypcji Doodle Professional możesz usunąć wszystkie reklamy, dodać własne elementy brandingowe oraz ustalać terminy.