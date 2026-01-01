Czym jest spotkanie planistyczne?

Spotkanie planistyczne to, jak sama nazwa wskazuje, spotkanie poświęcone omówieniu planów dotyczących przyszłego projektu.

W pracy może to oznaczać przygotowania do następnego kwartału lub ustalenie kolejnych kroków w ramach danego zadania. W życiu prywatnym może to być organizacja weekendowego wyjazdu z przyjaciółmi lub planowanie ślubu. Planowanie przybiera różne formy i często, nawet nie zastanawiając się nad tym, spotykamy się z innymi, aby to omówić.

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Omówienie projektu to świetny sposób na przedyskutowanie jego zakresu, celów i harmonogramu realizacji. Spotkania planistyczne mogą stanowić punkt wyjścia dla projektu – to właśnie podczas nich masz okazję przekonać wszystkich do pomysłu, celów, harmonogramu i tak dalej.

Nawet jeśli cel waszych sesji planistycznych jest oczywisty, uczestnicy mogą zapoznać się z ogólnym kierunkiem działań i wszelkimi istotnymi szczegółami, dzięki czemu będą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, aby projekt zakończył się sukcesem.

Jak zaplanować sesję planistyczną

Pierwszym krokiem jest ustalenie, co zamierzasz zrobić. Miej na uwadze cel, a następnie zacznij planować od niego wstecz. Zadaj sobie pytania, oszacuj zakres zadań i określ, co jest ważne, a co nie.

Następnie zastanów się, kogo potrzebujesz do poszczególnych zadań. Jeśli na przykład planujesz stworzenie strony internetowej, możesz potrzebować copywritera, projektanta i programisty. Na tym etapie warto również pomyśleć o tym, jakie zasoby będą Ci potrzebne. Czy już je posiadasz, czy też będziesz musiał je pozyskać?

Przejdźmy teraz do samego spotkania. Zbierz odpowiednie osoby i omów z nimi, co chcesz osiągnąć oraz jak wyobrażasz sobie realizację tego zadania. Uczestnicy będą mieli pytania, więc przygotuj się na udzielenie odpowiedzi i uwzględnij ich uwagi przy ustalaniu dalszego przebiegu projektu. Być może wpadną na pomysły, o których sam nie pomyślałeś.

Warto również poprosić o opinię, aby upewnić się, że zadanie, które im zleciłeś, było jasne, a jeśli nie – zastanów się, jak możesz to poprawić podczas przyszłych sesji.

Staraj się nie zmuszać nikogo do robienia czegoś, z czym nie czuje się komfortowo. Osoby, które podzielają Twoje cele, mają znacznie większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników.

Po spotkaniu regularnie kontaktuj się ze swoim zespołem i upewnij się, że trzymają się planu oraz nie potrzebują dodatkowego wsparcia ani zasobów.

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Jak organizujecie spotkanie planistyczne?

Niezależnie od tego, czy chodzi o duży projekt w pracy, czy o przyjęcie z okazji narodzin dziecka u znajomych, trudno jest zebrać wszystkich razem, gdy każdy ma pełne ręce roboty. Doodle może to ułatwić.

Z Group Poll W mgnieniu oka możesz zaplanować spotkanie w kalendarzu. Wystarczy, że wybierzesz przedział czasowy, w którym masz wolne, i prześlesz go odpowiednim osobom. One zdecydują, który termin im odpowiada, a ty będziesz mieć ustaloną godzinę spotkania.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej usprawnić planowanie, Doodle Professional pozwala na dodanie własnego logo do zaproszeń na spotkania (świetne rozwiązanie podczas spotkań z klientami), wyłączenie reklam oraz wysyłanie przypomnień o zbliżających się spotkaniach. Dodatkowo możesz tworzyć nieograniczoną liczbę Booking Page - skuteczny sposób na opanowanie swojego harmonogramu.

Nie martw się, jeśli spotkanie odbywa się online – dzięki Doodle możesz dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji, a linki do niego zostaną automatycznie dołączone do wszystkich wysyłanych przez Ciebie zaproszeń.