Vad är ett planeringsmöte?

Ett planeringsmöte är, precis som namnet antyder, ett möte där man diskuterar planerna för ett kommande projekt.

På jobbet kan det handla om att förbereda sig inför nästa kvartal eller bestämma nästa steg i ett arbetsuppdrag. Privat kan det handla om att planera en weekendresa med vänner eller fundera på sitt bröllop. Planering kan ta sig många olika former, och utan att vi tänker på det brukar vi ofta träffa andra för att diskutera den.

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Att gå igenom ett projekt är ett utmärkt sätt att diskutera omfattning, mål och tidsplan för det ni hoppas uppnå. Planeringsmöten kan fungera som en utgångspunkt för ett projekt – det är där ni får chansen att få alla med på idén, målen, tidsplanen och så vidare.

Även om syftet med era planeringsmöten är uppenbart kan deltagarna få en överblick över inriktningen och eventuella viktiga detaljer, så att de vet vad som förväntas av dem för att projektet ska bli framgångsrikt.

Hur man planerar ett planeringsmöte

Det första steget är att ta reda på vad du planerar. Ha målet i åtanke och arbeta sedan baklänges utifrån det. Ställ frågor till dig själv, bedöm hur stora uppgifterna är och avgör vad som är viktigt och vad som inte är det.

Fundera sedan på vilka personer du behöver och för vilka uppgifter. Om du till exempel planerar att bygga en webbplats kan du behöva en textförfattare, en designer och en utvecklare. I det här skedet bör du också fundera på vilka resurser du behöver. Har du dem redan, eller måste du skaffa dem?

Nu kommer vi till själva mötet. Samla de personer du behöver och diskutera vad ni vill uppnå och hur ni ser att det ska gå till. De kommer att ha frågor, så var beredd att svara på dem och ta till dig deras synpunkter för att forma hur projektet ska genomföras. De kanske har idéer som du inte har tänkt på.

Du bör också be om feedback för att försäkra dig om att det du bad dem göra var tydligt, och om så inte var fallet, fundera på hur du kan göra det bättre vid framtida tillfällen.

Försök att inte tvinga någon att göra något som de inte känner sig bekväma med. De som verkligen tror på det du vill uppnå har mycket större chans att uppnå bättre resultat.

Efter mötet bör du regelbundet höra av dig till ditt team och se till att de följer planen och inte behöver något ytterligare stöd eller några ytterligare resurser.

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Hur planerar du ert planeringsmöte?

Oavsett om det gäller ett stort arbetsprojekt eller en babyshower för en vän är det svårt att samla folk när alla har fullt upp. Doodle kan göra det enkelt.

Med Group Poll Du kan boka in ditt planeringsmöte i kalendern på nolltid. Allt du behöver göra är att välja ett tidsintervall då du är ledig och skicka det till de personer du behöver. De bestämmer sedan vad som passar dem, och så har ni en tid att träffas.

Om du vill ta planeringen ett steg längre, Doodle Professional ger dig möjlighet att lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningar (perfekt för möten med kunder), ta bort annonser och skicka påminnelser inför möten. Dessutom kan du skapa ett obegränsat antal Booking Pages - ett effektivt sätt att få ordning på din tidsplan.

Oroa dig inte om ni ska träffas online – med Doodle kan du lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, och länkarna till det läggs automatiskt till i alla inbjudningar du skickar.