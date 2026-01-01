योजना बैठक क्या है?

एक योजना बैठक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी बैठक है जिसमें आगामी परियोजना की योजनाओं पर चर्चा की जाती है।

काम में, यह अगले तिमाही की तैयारी करना या किसी कार्य के अगले कदम तय करना हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से, यह दोस्तों के साथ एक सप्ताहांत की यात्रा की व्यवस्था करना या अपनी शादी के बारे में सोचना हो सकता है। योजना विभिन्न रूपों में आती है और बिना सोचे-समझे हम इसे लेकर चर्चा करने के लिए लोगों से मिलते हैं।

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परियोजना पर चर्चा करना उस परियोजना के दायरे, उद्देश्यों और समय-सीमा को समझने का एक शानदार तरीका है। योजना बैठकें परियोजना की शुरुआत के लिए एक आधार बिंदु के रूप में काम कर सकती हैं – यहीं पर आपको सभी को विचार, लक्ष्य, समय-सीमा आदि से सहमत करने का अवसर मिलता है।

भले ही आपकी योजना सत्रों का उद्देश्य स्पष्ट हो, उपस्थित लोग दिशा और किसी भी महत्वपूर्ण विवरण का सार समझ सकते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि परियोजना को सफल बनाने के लिए उनसे क्या अपेक्षित है।

एक योजना सत्र की योजना कैसे बनाएं

पहला कदम यह पता लगाना है कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। लक्ष्य को मन में रखें, फिर वहीं से पीछे की ओर काम करें। स्वयं से प्रश्न करें, कार्यों के दायरे का आकलन करें और तय करें कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं।

अगला, सोचें कि आपको क्या-क्या काम करवाने हैं और कौन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वेबसाइट बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको एक कॉपीराइटर, डिज़ाइनर और डेवलपर की आवश्यकता हो सकती है। इस चरण में, आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है। क्या ये संसाधन आपके पास पहले से हैं या आपको इन्हें जुटाना होगा?

अब हम बैठक की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों की आपको आवश्यकता है, उन्हें एक साथ लाएँ और इस पर चर्चा करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे आप कैसे होते देख रहे हैं। उनके पास प्रश्न होंगे, इसलिए उनका उत्तर देने के लिए तैयार रहें और परियोजना की आगे की दिशा तय करने में उनके सुझावों को शामिल करें। हो सकता है उनके पास ऐसे विचार हों जिनके बारे में आपने सोचा ही न हो।

आपको प्रतिक्रिया भी मांगनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उनसे जो करवा रहे थे वह स्पष्ट था, और यदि नहीं, तो भविष्य के सत्रों में आप इसे कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करें।

किसी को भी कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर न करें जिसमें वे सहज महसूस न करते हों। जो लोग आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं, वे बेहतर परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं।

बैठक के बाद नियमित रूप से अपनी टीम से संपर्क में रहें और सुनिश्चित करें कि वे योजना का पालन कर रहे हैं और उन्हें किसी अतिरिक्त सहायता या संसाधनों की आवश्यकता नहीं है।

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आप अपनी योजना बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

चाहे वह किसी बड़े कार्य परियोजना के लिए हो या आपके दोस्त के बेबी शॉवर के लिए, जब हर किसी की ज़िंदगी व्यस्त हो, तो लोगों को एक साथ लाना मुश्किल होता है। Doodle आसान बना सकता है।

के साथ ग्रुप पोल आप अपनी योजना सत्र को डायरी में तुरंत शामिल कर सकते हैं। बस आपको अपनी उपलब्ध समय की एक सीमा चुननी है और उसे उन लोगों को भेजना है जिनकी आपको जरूरत है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और फिर आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

यदि आप शेड्यूलिंग को और भी आगे ले जाना चाहते हैं, Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने की सुविधा देता है (ग्राहकों के साथ बैठक के लिए बेहतरीन), विज्ञापनों को हटाता है और मीटिंग के समय रिमाइंडर भेजता है। साथ ही आप असीमित बना सकते हैं। बुकिंग पेज - अपने कार्यक्रम को संभालने का एक शक्तिशाली तरीका।

अगर आप ऑनलाइन मिल रहे हैं तो चिंता न करें, Doodle के साथ आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और इसके लिंक आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण में स्वचालित रूप से जुड़ जाएंगे।