Doodle og Microsoft Bookings

Forsøger du at lede et team af travle fagfolk? Eller leder du efter en måde at gøre dit team mere produktivt på? Så kan et planlægningsværktøj måske være svaret.

Det anslås, at den gennemsnitlige medarbejder bruger op til 40 timer om året på at koordinere sin tidsplan. Det kan være runder og runder af e-mails til kunder eller forsøg på at finde det bedste tidspunkt til at holde et kvartalsvist planlægningsmøde med deres team.

Det er derfor, at flere virksomheder end nogensinde vender sig til skeduling software for at strømline processen.

Der findes en række forskellige værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at opnå dette. To af de mest populære i verden er Microsoft Bookings og Doodle.

Begge tilbyder en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder med at spare tid og forbedre effektiviteten. Der er dog nogle vigtige forskelle mellem de to. Så hvilken af dem er bedst for dig? Lad os dykke ned i det og se, hvad der kan fungere for dig.

Doodle

Doodle blev grundlagt i 2007 i Zürich, Schweiz. Siden da har det hjulpet millioner af mennesker med at strømline og automatisere deres skemaer ved at finde det perfekte mødetidspunkt for alle.

Som et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer gør det det muligt at planlægge møder på en række forskellige måder. Gruppeafstemninger har længe været alles foretrukne måde at planlægge en sammenkomst på. Du skal blot vælge en række tidspunkter, du ønsker at mødes, og sende det til dine gæster. De bestemmer selv, hvad der passer dem, og du har hurtigt noget i alles kalendere.

Booking Page giver dig mulighed for at dele tilgængelighed med intet andet end et link og et par klik. Dette automatiserer planlægningsprocessen og giver mere tid til at fokusere på vigtige opgaver som strategiplanlægning eller bare at tilbringe tid med din familie.

Doodle 1:1 gør, som navnet antyder, og lader dig finde tid med én anden person. Du skal blot sende de tidspunkter, hvor du er ledig, og de vælger, hvad der passer til. Mødet vil derefter blive tilføjet til begge jeres kalendere.

Doodle tilbyder gratis og professionelle tjenester og er et populært værktøj til at arrangere møder, aftaler og begivenheder.

Det indeholder også en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder med at forbedre planlægningsprocessen, f.eks. muligheden for at tilføje videokonferenceværktøjer til remote meetings eller skære ned på udeblivelser med automatiserede påmindelser.

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings er en premiumfunktion i Office 365. Den blev frigivet i marts 2017 og var oprindeligt kun tilgængelig for Business Premium-brugere, men blev efterhånden udvidet til alle.

Den blev udviklet som svar på den stigende efterspørgsel efter online aftaleplanlægger værktøjer. I en undersøgelse fra Salesforce fra 2016 sagde 79 % af kunderne f.eks., at de foretrak at bestille aftaler online.

Microsoft Bookings giver virksomheder mulighed for at oprette onlinebooking-sider, som kunderne kan bruge til at planlægge aftaler med personalet.

Det indeholder også en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder med at forbedre kundeoplevelsen, f.eks. muligheden for at sende automatiske påmindelser og bekræftelser af aftaler

Hvilken er den rigtige for din virksomhed?

Så hvilket planlægningsværktøj er det rigtige for din virksomhed? Svaret afhænger af dine specifikke behov og krav.

Hvis du leder efter et planlægningsværktøj, der er integreret med Office 365, er Microsoft Bookings en god mulighed. Men da dette værktøj er specifikt designet til Microsoft-programmer, kan du dog løbe ind i nogle udfordringer, hvis din virksomhed bruger andre systemer (f.eks. Hubspot eller Gmail).

Det er også skræddersyet specifikt til planlægning internt med personalet. Det betyder, at hvis du leder efter noget kundevendt, fungerer det måske ikke som du gerne vil have det - medmindre dine kunder har den samme interne opsætning som dig.

Hvis du leder efter et mere dynamisk planlægningsværktøj, der er nemt at bruge og indeholder en række funktioner, der kan hjælpe dig med at forbedre planlægningsprocessen, så er Doodle et godt valg.

Doodle gør det nemt at planlægge, uanset hvor du befinder dig, takket være integrationer til videokonferencer, valg af tidszone og mobilapp.

Du kan også planlægge møder af enhver størrelse fra to til 2000+. Med et Doodle Professional-abonnement kan du fjerne alle annoncer, tilføje brugerdefineret branding og fastsætte tidsfrister.