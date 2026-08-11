Doodle og Microsoft Bookings

Forsøger du at lede et team af travle fagfolk? Eller leder du efter en måde at gøre dit team mere produktivt på? Så er et planlægningsværktøj måske svaret.

Det anslås, at den gennemsnitlige medarbejder bruger op til 40 timer om året på at koordinere sit skema. Det kan være mange e-mails til kunder eller forsøg på at finde det bedste tidspunkt for et kvartalsvist planlægningsmøde med deres team.

Det er derfor, flere virksomheder end nogensinde vender sig mod planlægningssoftware for at strømline processen.

Der findes en række forskellige værktøjer, som kan hjælpe virksomheder med at opnå dette. To af verdens mest populære er Microsoft Bookings og Doodle.

Begge tilbyder en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder med at spare tid og forbedre effektiviteten. Der er dog nogle vigtige forskelle mellem de to. Så hvilken er bedst for dig? Lad os dykke ned i det og se, hvad der kan fungere for dig.

Doodle

Doodle blev grundlagt i 2007 i Zürich i Schweiz. Siden da har det hjulpet millioner af mennesker med at strømline og automatisere deres skemaer ved at finde det perfekte mødetidspunkt for alle.

Prøv Doodle

Som et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer gør det det muligt at planlægge møder på en lang række forskellige måder. Gruppeafstemninger har længe været alles foretrukne måde at planlægge en sammenkomst på. Du skal blot vælge en række tidspunkter, du vil mødes på, og sende det til dine gæster. De bestemmer, hvad der passer dem, og så har du hurtigt noget i alles kalendere.

Booking Page giver dig mulighed for at dele tilgængelighed med intet andet end et link og et par klik. Det automatiserer planlægningsprocessen og giver mere tid til at fokusere på vigtige opgaver som f.eks. strategiplanlægning eller bare at tilbringe tid med familien.

Doodle 1:1 gør som navnet antyder og lader dig finde tid sammen med en anden person. Du skal bare sende de tidspunkter, hvor du er ledig, og så vælger de, hvad der passer. Mødet bliver derefter føjet til begge jeres kalendere.

Doodle tilbyder gratis og professionelle tjenester og er et populært værktøj til at arrangere møder, aftaler og begivenheder.

Det indeholder også en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder med at forbedre planlægningsprocessen, f.eks. muligheden for at tilføje videokonferenceværktøjer til fjernmøder eller skære ned på udeblivelser med automatiske påmindelser.

Prøv Doodle

Microsoft Bookinger

Microsoft Bookings er en premium-funktion i Office 365. Den blev udgivet i marts 2017 og var oprindeligt kun tilgængelig for Business Premium-brugere, men blev efterhånden udvidet til alle.

Den blev udviklet som svar på den stigende efterspørgsel efter online planlægning af aftaler værktøjer. I en undersøgelse foretaget af Salesforce i 2016 sagde 79 procent af kunderne for eksempel, at de foretrak at booke aftaler online.

Microsoft Bookings giver virksomheder mulighed for at oprette online-bookingsider, som kunderne kan bruge til at planlægge aftaler med personalet.

Det indeholder også en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder med at forbedre kundeoplevelsen, f.eks. muligheden for at sende automatiske påmindelser om aftaler og bekræftelser.

Hvilket er det rigtige for din virksomhed?

Så hvilket planlægningsværktøj er det rigtige for din virksomhed? Svaret afhænger af dine specifikke behov og krav.

Prøv Doodle

Hvis du er på udkig efter et planlægningsværktøj, der er integreret med Office 365, er Microsoft Bookings en god mulighed. Men da dette værktøj er specielt designet til Microsoft-programmer, kan du løbe ind i nogle udfordringer, hvis din virksomhed bruger andre systemer (f.eks. Hubspot eller Gmail).

Det er også skræddersyet til at planlægge internt med personalet. Det betyder, at hvis du leder efter noget, der er rettet mod kunderne, fungerer det måske ikke, som du gerne vil have det - medmindre dine kunder har samme interne opsætning som dig.

Hvis du er på udkig efter et mere dynamisk planlægningsværktøj, der er nemt at bruge og indeholder en række funktioner, der kan hjælpe dig med at forbedre planlægningsprocessen, så er Doodle en god mulighed.

Doodle gør det nemt at planlægge, uanset hvor du er, takket være integrationen af videokonferencer, tidszonevælgeren og den mobile webversion.

Du kan også planlægge møder i alle størrelser fra to til 2000+. Med et Doodle Professional-abonnement kan du fjerne alle annoncer, tilføje brugerdefineret branding og sætte deadlines.