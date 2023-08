O trabalho em equipe é fundamental para a rápida conclusão dos projetos em uma organização. As colaborações em equipe geralmente envolvem várias reuniões em que os membros podem compartilhar ideias, delegar tarefas e fornecer atualizações sobre o projeto.

Organizar essas reuniões da maneira tradicional pode ser um incômodo. Isso ocorre porque todos precisam se reunir ao mesmo tempo, o que não é permitido pelas agendas de alguns membros da equipe.

Para chegar rapidamente a um consenso de horário, o anfitrião da reunião pode usar um software de pesquisa para determinar quando todos estarão disponíveis para um compromisso. O criador de pesquisas reduzirá os atrasos do projeto, aumentará a produtividade e aprimorará a colaboração da equipe. O Doodle, uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, oferece esse recurso de criação de pesquisas que pode potencialmente aumentar sua receita e sua capacidade de lidar com mais projetos.

Faça pesquisas com os membros da equipe com Group Polls

Organizar reuniões com todos os membros da sua equipe pode ser um desafio, pois cada um tem seu próprio trabalho a fazer. No entanto, o Doodle simplifica o processo com Group Polls. Você pode enviar uma enquete de grupo a todos os membros da equipe para que eles indiquem a data e o horário em que estão disponíveis para se reunir.

Use os resultados da enquete para selecionar um horário e comunicá-lo à sua equipe. Percebeu como não houve mensagens desnecessárias para lá e para cá? Essa é a quantidade de problemas que uma ferramenta de agendamento para equipes pode evitar.

As enquetes de grupo são fáceis de configurar, mas você precisa de uma conta do Doodle para criar uma, mas isso é fácil.

Faça login e você chegará ao seu painel de controle. Clique em "Create" (Criar) e depois em "Group Poll" (Enquete de grupo). Escolha um nome de reunião, uma descrição e várias opções de horário, para que os membros da equipe possam escolher as que preferirem. Envie a enquete para eles depois de criada e aguarde a resposta.

Esse recurso do software de agendamento aumenta a produtividade no local de trabalho, economizando o tempo das pessoas. Os membros da equipe só precisam responder à enquete no horário que lhes for mais conveniente, em vez de enviar mensagens ou fazer chamadas telefônicas.

Agendamento de consultas facilitado

Com um software de agendamento de compromissos como o Doodle, você pode marcar reuniões com os membros da sua equipe em curto prazo.

Como gerente de projeto, se quiser discutir uma nova direção para um projeto em andamento com toda a sua equipe, você pode marcar uma reunião no mesmo dia. Isso se aplica se a sua equipe trabalha em locais próximos, remotamente ou em diferentes fusos horários.

Configure uma enquete de grupo, envie-a para toda a sua equipe e peça que a tratem como urgente. As respostas indicarão quando você deve agendar a reunião. A criação de pesquisas torna o gerenciamento de equipes mais eficiente e fácil de lidar.

O Doodle é a ferramenta de agendamento ideal para equipes porque é fácil de usar e tem muitos recursos que aprimoram a colaboração no local de trabalho. Você pode criar uma Booking Page com o agendador on-line para enviar a clientes, colegas de trabalho e membros da equipe, para que eles possam escolher quando se reunir com você na sua lista de horários disponíveis.

Isso economiza tempo e esforço e reduz o número de mensagens que todas as partes devem enviar para marcar um encontro. A criação de pesquisas e o agendamento on-line beneficiam tanto as grandes reuniões de equipe quanto as conversas individuais.

Integração de videoconferência e ferramentas de produtividade

Você pode integrar plataformas de videoconferência como Microsoft Teams e Zoom com o software de agendamento do Doodle, tornando mais conveniente a realização de reuniões virtuais.

Ao configurar sua Booking Page, selecione sua plataforma de videoconferência preferida e você poderá criar automaticamente um link para que as pessoas participem da reunião.

A integração de calendários do Doodle permite que você adicione vários calendários on-line à sua conta. Isso sincronizará todos os seus próximos eventos em uma única plataforma para que você nunca perca um compromisso. Isso também evita que você fique lotado e seja forçado a adiar algumas reuniões.

Usar uma ferramenta de agendamento de calendário para manter seus eventos organizados faz de você um membro confiável da equipe, pois sempre comparecerá aos compromissos agendados.

O Doodle também oferece suporte à integração com plataformas de produtividade, como Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 e Zapier. Esse recurso contribui para fluxos de trabalho mais rápidos e melhor colaboração da equipe.

Você também pode usar o aplicativo de agendamento do Doodle em dispositivos Android e Apple para gerenciar sua agenda de qualquer local.

Faça uma pesquisa no aplicativo criando uma enquete de grupo a partir do ícone "+" no canto superior direito da tela do seu smartphone. O aplicativo Doodle permitirá que você adicione um título, uma descrição, um local, uma plataforma de videoconferência, horários disponíveis e outros detalhes vitais à enquete de grupo.

Compartilhe a enquete com os membros da sua equipe e use os resultados da pesquisa para marcar um compromisso.

Você também pode configurar a sua equipe ou reuniões individuais no aplicativo de agendamento usando a Booking Page ou as ferramentas 1:1 do Doodle. O aplicativo móvel Doodle tem todos os recursos e opções da versão baseada na Web do software, portanto, você obterá os mesmos benefícios de qualquer maneira.