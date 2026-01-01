Le travail d'équipe est essentiel à l'achèvement rapide des projets au sein d'une organisation. Les collaborations d'équipe impliquent généralement de nombreuses réunions au cours desquelles les membres peuvent partager des idées, déléguer des tâches et fournir des mises à jour sur le projet.

L'organisation traditionnelle de ces réunions peut s'avérer fastidieuse. En effet, tout le monde doit se réunir à la même heure, ce que l'emploi du temps de certains membres de l'équipe ne permet pas.

Pour parvenir rapidement à un consensus sur l'heure, l'organisateur de la réunion peut utiliser un logiciel de sondage pour déterminer quand tout le monde sera disponible pour un rendez-vous. Le logiciel de sondage permet de réduire les retards dans les projets, d'augmenter la productivité et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe. Doodle, l'un des outils de planification les plus populaires au monde, propose cette fonction de sondage qui peut potentiellement augmenter vos revenus et votre capacité à gérer davantage de projets.

Sonder les membres de l'équipe avec des sondages de groupe

Organiser des réunions avec tous les membres de votre équipe peut s'avérer difficile, car chacun a son propre travail à accomplir. Cependant, Doodle simplifie le processus grâce aux Sondages de groupe . Vous pouvez envoyer un sondage de groupe à tous les membres de votre équipe pour qu'ils indiquent la date et l'heure à laquelle ils sont disponibles pour une réunion.

Créer un sondage de groupe

Utilisez les résultats du sondage pour sélectionner une heure et la communiquer à votre équipe. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de messages inutiles dans les deux sens ? C'est le genre de tracas qu'un outil de planification pour les équipes peut vous épargner.

Les sondages de groupe sont faciles à mettre en place, mais vous avez besoin d'un compte Doodle pour en créer un, mais c'est facile.

Connectez-vous et vous accéderez à votre tableau de bord. Cliquez sur "Créer", puis sur "Sondage de groupe". Choisissez un nom de réunion, une description et plusieurs créneaux horaires, afin que les membres de votre équipe puissent choisir ceux qu'ils préfèrent. Envoyez-leur le sondage une fois créé et attendez leur réponse.

Cette fonction du logiciel de planification stimule la productivité du lieu de travail en faisant gagner du temps. Les membres de l'équipe n'ont qu'à répondre au sondage à l'heure qui leur convient, au lieu d'envoyer des messages ou de passer des appels téléphoniques.

Créer un sondage de groupe

La prise de rendez-vous facilitée

Avec un logiciel de planification de rendez-vous comme Doodle, vous pouvez organiser des réunions avec les membres de votre équipe dans un délai très court.

En tant que chef de projet, si vous souhaitez discuter d'une nouvelle orientation pour un projet en cours avec l'ensemble de votre équipe, vous pouvez organiser une réunion le jour même. Cela vaut pour une équipe qui travaille à proximité, à distance ou sur des fuseaux horaires différents.

Créez un sondage de groupe, envoyez-le à l'ensemble de votre équipe et demandez-leur de le considérer comme urgent. Leurs réponses vous indiqueront à quel moment vous devez planifier la réunion. La création de sondages rend la gestion d'équipe plus efficace et plus facile à gérer.

Doodle est l'outil de planification idéal pour les équipes car il est convivial et possède de nombreuses fonctionnalités qui améliorent la collaboration sur le lieu de travail. Vous pouvez créer une page de réservation à envoyer aux clients, aux collègues et aux membres de l'équipe afin qu'ils puissent choisir le moment où ils souhaitent vous rencontrer à partir de votre liste de créneaux horaires disponibles.

Cela permet d'économiser du temps et des efforts et de réduire le nombre de messages que toutes les parties doivent envoyer pour convenir d'un rendez-vous. La réalisation d'enquêtes et la programmation en ligne sont utiles aussi bien pour les grandes réunions d'équipe que pour les entretiens individuels.

Créer un sondage de groupe

Intégration des outils de vidéoconférence et de productivité

Vous pouvez intégrer des plateformes de vidéoconférence telles que Microsoft Teams et Zoom au logiciel de planification de Doodle, ce qui facilite l'organisation de réunions virtuelles.

Lors de la configuration de votre page de réservation, sélectionnez votre plateforme de vidéoconférence préférée et vous pourrez automatiquement créer un lien pour que les personnes rejoignent votre réunion.

L'intégration du calendrier de Doodle vous permet d'ajouter plusieurs calendriers en ligne à votre compte. Cela synchronisera tous vos événements à venir sur une seule plateforme afin que vous ne manquiez jamais un rendez-vous. Cela vous évitera également d'être surbooké et de devoir reporter certaines réunions.

Créer un sondage de groupe

L'utilisation d'un outil de planification de calendrier pour organiser vos événements fait de vous un membre fiable de l'équipe, car vous assisterez toujours aux rendez-vous prévus.

Doodle prend également en charge l'intégration avec des plateformes de productivité comme Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 et Zapier. Cette fonctionnalité contribue à accélérer les flux de travail et à améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Vous avez besoin de planifier des réunions alors que vous n'êtes pas à votre bureau ? Pas de problème. Le site optimisé pour les mobiles de Doodle vous permet de gérer votre planning depuis n'importe quel endroit, sans téléchargement nécessaire.

Ouvrez simplement Doodle dans le navigateur de votre téléphone ou de votre tablette pour créer un sondage de groupe en appuyant sur l'icône "+". Vous pouvez ajouter un titre, une description, un lieu, des détails sur la vidéoconférence et les plages horaires disponibles, comme sur votre ordinateur.

Partagez votre sondage avec vos coéquipiers et utilisez les réponses pour choisir le meilleur moment. Vous pouvez également planifier des réunions d'équipe ou individuelles à l'aide de Booking Page ou de Doodle 1:1, directement depuis votre navigateur mobile. Vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités, de la même flexibilité et de la même facilité d'utilisation que la version web, où que vous soyez.