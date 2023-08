Le travail d'équipe est essentiel à l'achèvement rapide des projets au sein d'une organisation. Les collaborations d'équipe impliquent généralement de nombreuses réunions au cours desquelles les membres peuvent échanger des idées, déléguer des tâches et fournir des mises à jour sur le projet.

L'organisation traditionnelle de ces réunions peut s'avérer fastidieuse. En effet, tout le monde doit se réunir à la même heure, ce que l'emploi du temps de certains membres de l'équipe ne permet pas.

Pour parvenir rapidement à un consensus sur l'heure, l'organisateur de la réunion peut utiliser un logiciel de sondage pour déterminer quand tout le monde sera disponible pour un rendez-vous. Le logiciel de sondage permet de réduire les retards dans les projets, d'augmenter la productivité et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe. Doodle, l'un des outils de planification les plus populaires au monde, propose cette fonction de sondage qui peut potentiellement augmenter vos revenus et votre capacité à gérer davantage de projets.

Sondez les membres de votre équipe avec des sondages de groupe

Organiser des réunions avec tous les membres de votre équipe peut s'avérer difficile car chacun a son propre travail à faire. Cependant, Doodle simplifie le processus avec les Sondages de groupe. Vous pouvez envoyer un sondage de groupe à tous les membres de votre équipe afin qu'ils indiquent la date et l'heure auxquelles ils sont disponibles pour se réunir.

Utilisez les résultats du sondage pour sélectionner une heure et la communiquer à votre équipe. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de messages inutiles dans les deux sens ? C'est la raison pour laquelle un outil de planification pour les équipes peut vous épargner bien des tracas.

Les sondages de groupe sont faciles à mettre en place, mais vous avez besoin d'un compte Doodle pour en créer un, mais c'est facile.

Connectez-vous et vous accéderez à votre tableau de bord. Cliquez sur "Créer", puis sur "Sondage de groupe". Choisissez un nom de réunion, une description et plusieurs créneaux horaires, afin que les membres de votre équipe puissent choisir ceux qu'ils préfèrent. Envoyez-leur le sondage une fois créé et attendez leur réponse.

Cette fonction du logiciel de planification stimule la productivité du lieu de travail en faisant gagner du temps. Les membres de l'équipe n'ont qu'à répondre au sondage à l'heure qui leur convient, au lieu d'envoyer des messages ou de passer des appels téléphoniques.

La prise de rendez-vous facilitée

Avec un logiciel de prise de rendez-vous comme Doodle, vous pouvez organiser des réunions avec les membres de votre équipe dans un délai très court.

En tant que chef de projet, si vous souhaitez discuter d'une nouvelle orientation pour un projet en cours avec l'ensemble de votre équipe, vous pouvez organiser une réunion le jour même. Cela s'applique à votre équipe, qu'elle travaille à proximité, à distance ou dans des fuseaux horaires différents.

Créez un sondage de groupe, envoyez-le à l'ensemble de votre équipe et demandez-leur de le considérer comme urgent. Leurs réponses vous indiqueront à quel moment vous devez planifier la réunion. La création de sondages rend la gestion d'équipe plus efficace et plus facile à gérer.

Doodle est l'outil de planification idéal pour les équipes, car il est convivial et possède de nombreuses fonctions qui améliorent la collaboration sur le lieu de travail. Vous pouvez créer une Page de réservation avec le planificateur en ligne pour l'envoyer à vos clients, collègues et membres d'équipe afin qu'ils puissent choisir le moment de la réunion à partir de votre liste de créneaux horaires disponibles.

Cela permet d'économiser du temps et des efforts et de réduire le nombre de messages que toutes les parties doivent envoyer pour convenir d'un rendez-vous. La réalisation d'enquêtes et la programmation en ligne sont utiles aussi bien pour les grandes réunions d'équipe que pour les entretiens individuels.

Intégration des outils de visioconférence et de productivité

Vous pouvez intégrer des plateformes de vidéoconférence telles que Microsoft Teams et Zoom au logiciel de planification de Doodle, ce qui facilite l'organisation de réunions virtuelles.

Lors de la configuration de votre page de réservation, sélectionnez votre plateforme de vidéoconférence préférée et vous pourrez automatiquement créer un lien pour que les personnes puissent se joindre à votre réunion.

L'intégration du calendrier de Doodle vous permet d'ajouter plusieurs calendriers en ligne à votre compte. Cela synchronisera tous vos événements à venir sur une seule plateforme afin que vous ne manquiez jamais un rendez-vous. Cela vous évite également d'être surbooké et d'être obligé de reporter certaines réunions.

L'utilisation d'un outil de planification de calendrier pour organiser vos événements fait de vous un membre fiable de l'équipe, car vous assisterez toujours aux rendez-vous prévus.

Doodle prend également en charge l'intégration avec les plateformes de productivité comme Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 et Zapier. Cette fonctionnalité contribue à accélérer les flux de travail et à améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Vous pouvez également utiliser l'application de planification de Doodle sur les appareils Android et Apple pour gérer votre emploi du temps depuis n'importe quel endroit.

Réalisez un sondage sur l'application en créant un sondage de groupe à partir de l'icône "+" située en haut à droite de l'écran de votre smartphone. L'application Doodle vous permet d'ajouter un titre, une description, un lieu, une plateforme de vidéoconférence, des plages horaires disponibles et d'autres détails essentiels au sondage de groupe.

Partagez le sondage avec les membres de votre équipe et utilisez les résultats de l'enquête pour fixer un rendez-vous.

Vous pouvez également organiser vos réunions d'équipe ou individuelles à partir de l'application de planification en utilisant Booking Page ou les outils 1:1 de Doodle. L'application mobile Doodle dispose de toutes les fonctionnalités et options de la version web du logiciel, ce qui vous permet de bénéficier des mêmes avantages dans les deux cas.