Teamarbeit ist für den schnellen Abschluss von Projekten in einem Unternehmen unerlässlich. Die Zusammenarbeit im Team umfasst in der Regel zahlreiche Sitzungen, in denen die Mitglieder Ideen austauschen, Aufgaben delegieren und über den aktuellen Stand des Projekts informieren können.

Diese Treffen auf herkömmliche Weise zu organisieren, kann sehr mühsam sein. Das liegt daran, dass sich alle zur gleichen Zeit treffen müssen, was der Zeitplan einiger Teammitglieder nicht zulässt.

Um schnell einen zeitlichen Konsens zu erzielen, kann der Gastgeber einer Besprechung eine Software zur Erstellung von Umfragen verwenden, um festzustellen, wann alle Teilnehmer für einen Termin verfügbar sind. Der Survey Maker reduziert Projektverzögerungen, erhöht die Produktivität und verbessert die Zusammenarbeit im Team. Doodle, eines der weltweit beliebtesten Terminplanungs-Tools, bietet diese Umfrage-Funktion, mit der Sie Ihren Umsatz und Ihre Kapazität zur Bearbeitung weiterer Projekte steigern können.

Befragung von Teammitgliedern mit Gruppenumfragen

Meetings mit allen Teammitgliedern zu veranstalten, kann eine Herausforderung sein, da jeder seine eigene Arbeit zu erledigen hat. Doodle vereinfacht diesen Prozess jedoch mit Gruppenumfragen . Sie können eine Gruppenumfrage an alle Ihre Teammitglieder senden, damit diese das Datum und die Uhrzeit angeben, zu der sie für ein Treffen zur Verfügung stehen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Verwenden Sie die Umfrageergebnisse, um einen Termin auszuwählen und diesen Ihrem Team mitzuteilen. Haben Sie bemerkt, dass es keine unnötigen Nachrichten hin und her gab? So viel Ärger kann Ihnen ein Terminplanungstool für Teams ersparen.

Gruppenumfragen sind einfach einzurichten, aber Sie brauchen ein Doodle-Konto, um eine Umfrage zu erstellen, aber das ist ganz einfach.

Loggen Sie sich ein und Sie landen auf Ihrem Dashboard. Klicken Sie auf "Erstellen" und dann auf "Gruppenumfrage". Wählen Sie einen Namen für die Besprechung, eine Beschreibung und mehrere Zeitfenster, damit Ihre Teammitglieder die von ihnen bevorzugten auswählen können. Senden Sie die Umfrage nach der Erstellung an sie und warten Sie auf ihre Antwort.

Diese Funktion der Terminplanungssoftware steigert die Produktivität am Arbeitsplatz, da sie den Mitarbeitern Zeit spart. Die Teammitglieder müssen nur auf die Umfrage mit der für sie passenden Zeit antworten, anstatt Nachrichten zu senden oder zu telefonieren.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Terminplanung leicht gemacht

Mit einer Terminplanungssoftware wie Doodle können Sie kurzfristig Besprechungen mit Ihren Teammitgliedern vereinbaren.

Wenn Sie als Projektleiter eine neue Richtung für ein laufendes Projekt mit Ihrem gesamten Team besprechen wollen, können Sie noch am selben Tag ein Treffen vereinbaren. Dies gilt sowohl für Teams, die in unmittelbarer Nähe zueinander arbeiten, als auch für solche, die über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten.

Richten Sie eine Gruppenumfrage ein, senden Sie sie an Ihr gesamtes Team und weisen Sie sie an, sie als dringend zu behandeln. Anhand ihrer Antworten können Sie feststellen, wann Sie die Besprechung ansetzen sollten. Die Erstellung von Umfragen macht das Teammanagement effizienter und leichter zu handhaben.

Doodle ist das ideale Planungstool für Teams, da es benutzerfreundlich ist und viele Funktionen bietet, die die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz verbessern. Sie können eine Buchungsseite mit dem Online-Terminplaner erstellen, die Sie an Kunden, Kollegen und Teammitglieder senden können, damit diese aus einer Liste von verfügbaren Terminen auswählen können, wann sie sich mit Ihnen treffen möchten.

Das spart Zeit und Mühe und reduziert die Anzahl der Nachrichten, die alle Beteiligten senden müssen, um einen Termin zu vereinbaren. Die Erstellung von Umfragen und die Online-Terminplanung sind sowohl für große Teamsitzungen als auch für Einzelgespräche von Vorteil.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Integration von Videokonferenzen und Produktivitätstools

Sie können Videokonferenz-Plattformen wie Microsoft Teams und Zoom in die Doodle-Terminplanungssoftware integrieren und so virtuelle Meetings noch bequemer gestalten.

Wählen Sie beim Einrichten Ihrer Buchungsseite Ihre bevorzugte Videokonferenzplattform aus und Sie können automatisch einen Link erstellen, über den die Teilnehmer an Ihrem Meeting teilnehmen können.

Mit der Kalenderintegration von Doodle können Sie mehrere Online-Kalender zu Ihrem Konto hinzufügen. Dadurch werden alle anstehenden Termine auf einer Plattform synchronisiert, damit Sie keinen Termin verpassen. Das verhindert auch, dass Sie überbucht sind und einige Termine verschieben müssen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Wenn Sie Ihre Termine mit Hilfe eines Kalenders organisieren, sind Sie ein verlässliches Teammitglied, weil Sie immer zu den geplanten Terminen erscheinen werden.

Doodle unterstützt auch die Integration mit Produktivitätsplattformen wie Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 und Zapier. Diese Funktion trägt zu schnelleren Arbeitsabläufen und besserer Teamzusammenarbeit bei.

Müssen Sie Besprechungen planen, während Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sind? Das ist kein Problem. Mit der für Mobilgeräte optimierten Doodle-Website können Sie Ihre Termine von jedem Ort aus verwalten, ohne dass ein Download erforderlich ist.

Öffnen Sie Doodle einfach in Ihrem Handy- oder Tablet-Browser und erstellen Sie eine Gruppenumfrage, indem Sie auf das "+"-Symbol tippen. Sie können einen Titel, eine Beschreibung, einen Ort, Details zur Videokonferenz und verfügbare Zeitfenster hinzufügen, genau wie auf dem Desktop.

Teilen Sie Ihre Umfrage mit Ihren Teamkollegen und nutzen Sie die Antworten, um die beste Zeit auszuwählen. Sie können auch Team- oder Einzelmeetings mit Booking Page oder Doodle 1:1 planen, alles direkt über Ihren mobilen Browser. Sie erhalten die gleichen Funktionen, die gleiche Flexibilität und die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie in der Webversion, egal wo Sie sind.