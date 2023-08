Il lavoro di squadra è fondamentale per il rapido completamento dei progetti in un'organizzazione. Le collaborazioni di gruppo prevedono solitamente numerose riunioni in cui i membri possono condividere idee, delegare compiti e fornire aggiornamenti sul progetto.

Organizzare queste riunioni in modo tradizionale può essere una seccatura. Questo perché tutti devono incontrarsi alla stessa ora, cosa che alcuni membri del team non possono fare.

Per raggiungere rapidamente un consenso sull'orario, un organizzatore di riunioni può utilizzare un software per la creazione di sondaggi per determinare quando tutti saranno disponibili per un appuntamento. Il software per la creazione di sondaggi riduce i ritardi del progetto, aumenta la produttività e migliora la collaborazione tra i team. Doodle, uno degli strumenti di pianificazione preferiti al mondo, offre questa funzione di creazione di sondaggi che può potenzialmente aumentare le entrate e la capacità di gestire più progetti.

Indagine sui membri del team con sondaggi di gruppo

Organizzare riunioni con tutti i membri del team può essere difficile perché ognuno ha il proprio lavoro da svolgere. Tuttavia, Doodle semplifica il processo con Sondaggi di gruppo. È possibile inviare un sondaggio di gruppo a tutti i membri del team, in modo che indichino la data e l'ora in cui sono disponibili a incontrarsi.

Utilizzate i risultati del sondaggio per selezionare un orario e comunicarlo al vostro team. Notate che non ci sono messaggi inutili che vanno avanti e indietro? Ecco quante seccature può risparmiarvi uno strumento di pianificazione per i team.

I sondaggi di gruppo sono facili da impostare, ma per crearne uno è necessario un account Doodle, ma è facile.

Effettuate il login e accederete alla vostra dashboard. Fate clic su "Crea" e poi su "Sondaggio di gruppo". Scegliete il nome della riunione, la descrizione e diverse opzioni di fascia oraria, in modo che i membri del vostro team possano scegliere quelle che preferiscono. Una volta creato il sondaggio, inviatelo ai partecipanti e attendete le loro risposte.

Questa funzione del software di pianificazione aumenta la produttività del posto di lavoro facendo risparmiare tempo alle persone. I membri del team devono solo rispondere al sondaggio con l'orario che preferiscono, invece di inviare messaggi o fare telefonate.

Programmazione degli appuntamenti semplificata

Con un software di pianificazione degli appuntamenti come Doodle, potete fissare riunioni con i membri del vostro team con un breve preavviso.

In qualità di project manager, se volete discutere una nuova direzione per un progetto in corso con tutto il vostro team, potete organizzare una riunione il giorno stesso. Questo vale se il vostro team lavora nelle vicinanze, a distanza o con fusi orari diversi.

Create un sondaggio di gruppo, inviatelo a tutto il team e dite loro di considerarlo urgente. Le loro risposte indicheranno quando programmare la riunione. La creazione di sondaggi rende la gestione del team più efficiente e facile da gestire.

Doodle è lo strumento di pianificazione ideale per i team perché è facile da usare e ha molte caratteristiche che migliorano la collaborazione sul posto di lavoro. È possibile creare una pagina di prenotazione con lo scheduler online da inviare a clienti, colleghi e membri del team, in modo che possano scegliere quando incontrarsi con voi dall'elenco delle fasce orarie disponibili.

In questo modo si risparmia tempo e fatica e si riduce il numero di messaggi che tutte le parti devono inviare per fissare un appuntamento. La creazione di sondaggi e la programmazione online sono utili sia per le grandi riunioni di gruppo che per le conversazioni individuali.

Integrazione di videoconferenze e strumenti di produttività

È possibile integrare piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams e Zoom con il software di pianificazione di Doodle, rendendo più conveniente l'organizzazione di riunioni virtuali.

Durante la configurazione della vostra pagina di prenotazione, selezionate la piattaforma di videoconferenza preferita e potrete creare automaticamente un link per consentire alle persone di partecipare alla riunione.

L'integrazione del calendario di Doodle consente di aggiungere più calendari online al proprio account. In questo modo, tutti i vostri eventi imminenti saranno sincronizzati su un'unica piattaforma, in modo da non perdere mai un appuntamento. In questo modo si evita di essere sovraccarichi di impegni e di essere costretti a rimandare alcune riunioni.

L'uso di uno strumento di pianificazione del calendario per tenere organizzati i vostri eventi vi rende un membro affidabile del team, perché sarete sempre presenti agli appuntamenti programmati.

Doodle supporta anche integrazione con piattaforme di produttività come Microsoft Outlook, Microsoft Office 365 e Zapier. Questa caratteristica contribuisce a velocizzare i flussi di lavoro e a migliorare la collaborazione tra i team.

È inoltre possibile utilizzare l'applicazione di programmazione di Doodle su dispositivi Android e Apple per gestire la propria agenda da qualsiasi luogo.

Create un sondaggio sull'app creando un sondaggio di gruppo dall'icona "+" in alto a destra sullo schermo del vostro smartphone. L'app Doodle vi permetterà di aggiungere al sondaggio di gruppo un titolo, una descrizione, un luogo, una piattaforma di videoconferenza, le fasce orarie disponibili e altri dettagli fondamentali.

Condividete il sondaggio con i membri del vostro team e utilizzate i risultati del sondaggio per fissare un appuntamento.

È anche possibile organizzare riunioni di gruppo o individuali dall'app di pianificazione utilizzando Booking Page o gli strumenti 1:1 di Doodle. L'app mobile di Doodle ha tutte le funzioni e le opzioni della versione web del software, per cui si possono ottenere gli stessi vantaggi in entrambi i casi.