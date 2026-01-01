Intervjuer

Se vad som väntar
Tidens nya operativsystem
Ett system för personer och team som är redo att sluta glida med strömmen och börja planera sina dagar →
För grupper
Hitta den tid som passar bäst för alla i er grupp.
Skapa anmälningsformulär för workshops, webbseminarier eller evenemang och låt deltagarna välja vilka de vill delta i.
För privatpersoner
Ange en lista över dina lediga tider, så väljer kunden vilken tid som passar dem.
Skapa din Booking Page en gång, dela länken och låt kunderna boka tid hos dig med bara några klick.
Funktioner
Planera smartare genom att koppla ihop de verktyg du använder varje dag.
Ta emot betalningar automatiskt när din tid bokas.
Skydda dina data med säkerhet på företagsnivå.