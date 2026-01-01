Jak zaplanować warsztaty dotyczące rozwoju talentów w dziale kadr: przewodnik dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Planowanie terminów warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale kadr to proces polegający na znalezieniu terminu sesji, który będzie odpowiadał dużej, dobrowolnie wybranej grupie pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w programie. Dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju lub rozwoju talentów wyzwaniem jest nie tylko logistyka, ale także maksymalizacja korzyści płynących z każdego warsztatu poprzez zapewnienie udziału odpowiednich osób. Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1000 uczestników, dzięki czemu idealnie nadaje się do grup liczących od 30 do 50 osób, które stanowią większość wewnętrznych programów rozwoju.
🎯 Dlaczego planowanie warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr jest trudniejsze, niż się wydaje
Kiedy od 30 do 50 pracowników zgłasza chęć udziału w warsztatach, pochodzą oni z różnych zespołów, stref czasowych i mają różne harmonogramy zmian. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów nie może po prostu wybrać daty i oczekiwać wysokiej frekwencji. Wysyłanie zaproszenia kalendarzowego bez uprzedniego sprawdzenia dostępności oznacza, że niektórzy z pracowników o największym potencjale całkowicie opuszczą sesję, a zmiana terminu warsztatów dla dużej grupy jest kosztowna zarówno pod względem czasu, jak i wiarygodności.
Tradycyjnym rozwiązaniem tymczasowym jest wątek e-mailowy z opcją „Odpowiedz wszystkim”, w którym prosi się pracowników o zgłaszanie konfliktów terminów. W praktyce odpowiedzi napływają stopniowo przez kilka dni, niektórzy pracownicy nigdy nie odpowiadają, a kierownik ds. szkoleń i rozwoju musi samodzielnie obliczać, która opcja jest najmniej niekorzystna. To zgadywanie stanowi główny problem przy planowaniu harmonogramu warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale HR, a problem ten nasila się, gdy program odbywa się co kwartał lub co miesiąc.
Istnieje również problem z kworum. Wiele warsztatów rozwojowych wymaga minimalnej liczby uczestników, aby były skuteczne – niezależnie od tego, czy chodzi o program przywództwa oparty na grupach, sprint umiejętności czy sesję szkoleniową związaną z przestrzeganiem przepisów. Jeśli frekwencja spadnie poniżej progu, warsztat traci dynamikę uczenia się w grupie rówieśniczej. Osoba odpowiedzialna za szkolenia i rozwój (L&D) lub rozwój talentów potrzebuje metody planowania, która pozwoli ustalić termin o największej frekwencji przed wysłaniem zaproszeń, a nie po ich wysłaniu.
🛠 Jak Group Poll ułatwia planowanie warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr
Group Poll Doodle została stworzona właśnie z myślą o takiej sytuacji. Jako osoba odpowiedzialna za szkolenia i rozwój (L&D) lub rozwój talentów proponujesz trzy lub cztery możliwe terminy i godziny, udostępniasz jeden link wybranej grupie pracowników, a uczestnicy głosują, które terminy im odpowiadają. Pulpit ankiety aktualizuje się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz obserwować wzrost liczby zgłoszeń i określić zwycięski termin, zanim zdecydujesz się na rezerwację sali lub licencji na wideokonferencję.
Funkcja Group Poll w Doodle umożliwia śledzenie na bieżąco potwierdzeń udziału i kworum, co oznacza, że osoba odpowiedzialna za rozwój talentów może obserwować wzrost liczby głosów i upewnić się, że sesja osiągnie minimalną liczbę uczestników, zanim wyśle oficjalne zaproszenie kalendarzowe. Eliminuje to konieczność zgadywania, która sprawia, że planowanie warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale HR jest tak czasochłonne w tradycyjnych metodach.
Ponieważ funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle dostosowuje proponowane terminy do lokalnych ustawień każdego uczestnika, osoba odpowiedzialna za rozwój talentów, prowadząca warsztaty z udziałem pracowników z różnych lokalizacji biurowych lub pracujących zdalnie, nie musi ręcznie obliczać różnic czasowych. Każdy głosujący widzi proponowane terminy w swojej własnej strefie czasowej, co ogranicza liczbę nieobecności spowodowanych zwykłym nieporozumieniem przy ustalaniu harmonogramu.
Jeśli chodzi o samą sesję, Doodle integruje się z serwisami Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams, więc po potwierdzeniu wybranej daty link do wideokonferencji jest umieszczany bezpośrednio w zaproszeniu kalendarzowym. Uczestnicy automatycznie otrzymują przypomnienia e-mailowe, dzięki czemu warsztaty pozostają w centrum ich uwagi bez konieczności podejmowania dodatkowych działań ze strony zespołu ds. szkoleń i rozwoju.
⚙️ Szczegóły dotyczące stanowiska kierownika ds. rozwoju talentów
Po ustaleniu odpowiedniego podejścia skonfigurowanie harmonogramu warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr w aplikacji Doodle zajmuje mniej niż dziesięć minut. Oto, jak zazwyczaj wyglądałaby taka procedura z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za rozwój talentów.
Krok 1: Utwórz Group Poll. Zaloguj się na swoje konto Doodle i utwórz nową Group Poll. Dodaj jasny tytuł (na przykład „Warsztaty z podstaw przywództwa – III kwartał”) oraz krótki opis, aby uczestnicy wiedzieli, w jakiej sprawie głosują. Zaproponuj trzy lub cztery możliwe terminy, rozkładając je na różne dni i pory tygodnia, aby zapewnić uczestnikom rzeczywisty wybór.
Krok 2: Udostępnij link do ankiety. Skopiuj link do ankiety i wklej go w wybranym kanale komunikacji – niezależnie od tego, czy jest to wewnętrzna wiadomość e-mail, wiadomość na Slacku, czy ogłoszenie w systemie HRIS. Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby zagłosować, ale do utworzenia ankiety i zarządzania nią potrzebne jest Twoje własne konto w serwisie Doodle.
Krok 3: Śledź wyniki na żywo. Group Poll w serwisie Doodle wyświetla wyniki głosowania w czasie rzeczywistym. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów może w dowolnym momencie sprawdzić wyniki i zobaczyć, która data cieszy się największym zainteresowaniem. Jeśli już na wczesnym etapie wyłoni się wyraźny faworyt, można zamknąć ankietę i potwierdzić datę bez czekania na ostatnie głosy.
Krok 4: Potwierdź i wyślij zaproszenie. Po wybraniu dogodnego terminu potwierdź go w serwisie Doodle. Platforma jest zintegrowana z Kalendarzem Google, Microsoft Outlookiem i Kalendarzem Apple, dzięki czemu potwierdzone wydarzenie zostanie automatycznie dodane do Twojego kalendarza oraz kalendarzy uczestników. Dołącz link do wideokonferencji z Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams, a przypomnienia e-mailowe Doodle automatycznie zajmą się dalszymi działaniami.
Dla osób odpowiedzialnych za rozwój talentów, które prowadzą cykliczne serie warsztatów, funkcja automatycznego powtarzania wydarzeń w Doodle pozwala skonfigurować kolejną ankietę w ramach serii bez konieczności zaczynania za każdym razem od zera.
Gotowe szablony Group Poll grupowych do planowania warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale kadr
Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.
Sesja inauguracyjna „Podstawy przywództwa”
Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min
Zagłosuj na najlepszy termin rozpoczęcia naszych warsztatów z serii „Podstawy przywództwa”.
Sprint poświęcony umiejętnościom w zakresie informacji zwrotnej i coachingu
Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min
Wybierz termin sesji w ramach naszego sprintu poświęconego umiejętnościom udzielania informacji zwrotnej i coachingu dla menedżerów.
Warsztaty odświeżające wiedzę z zakresu zgodności z przepisami
Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min
Zagłosuj na najlepszy termin na odbycie sesji przypominającej z zakresu zgodności w tym kwartale.
Spotkanie wprowadzające do międzyfunkcjonalnego programu mentorskiego
Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min
Proszę wybrać datę sesji orientacyjnej w ramach międzyfunkcjonalnego programu mentorskiego.
Warsztaty wprowadzające dla nowych menedżerów
Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min
Głosuj na najlepszy temat na rozpoczęcie nowej serii warsztatów poświęconych wdrażaniu nowych menedżerów.
✅ Jakie funkcje oferuje Doodle w zakresie planowania warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr
Możliwości
Doodle
Uwagi
Group Poll dla maksymalnie 1 000 uczestników
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Obejmuje grupy liczące od 30 do 50 pracowników, z możliwością dalszego rozwoju
Monitorowanie potwierdzeń udziału na żywo i kworum
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Osoby odpowiedzialne za rozwój talentów mogą na bieżąco śledzić aktualizacje wyników głosowania
Automatyczne wykrywanie strefy czasowej
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Każdy uczestnik widzi godziny w swoim lokalnym czasie
Przypomnienia e-mailowe
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Zautomatyzowane; wyłącznie e-mail (bez SMS-ów ani powiadomień push)
Integracja z platformami wideokonferencyjnymi (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Obsługiwane są wszystkie cztery platformy
Synchronizacja kalendarza (Kalendarz Google, Microsoft Outlook, Kalendarz Apple)
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Potwierdzone wydarzenia są dodawane do wszystkich głównych kalendarzy
Group Polls organized together
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W planie działania
Indywidualna identyfikacja wizualna (logo i kolor dominujący)
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Dostępne w wersji Premium
❓ Najczęściej zadawane pytania
Pytanie: Ilu pracowników może zagłosować w jednej Group Poll grupowej w serwisie Doodle dotyczącej warsztatów? O: Funkcja Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1 000 uczestników, dzięki czemu z łatwością radzi sobie zarówno z grupami liczącymi od 30 do 50 osób — typowymi dla planowania warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale kadr — jak i z większymi wydarzeniami szkoleniowymi dla wszystkich pracowników.
Pytanie: Czy pracownicy muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby wziąć udział w głosowaniu? O: Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby oddać głos. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów, która tworzy ankietę i zarządza nią, musi jednak posiadać konto w serwisie Doodle, aby skonfigurować Group Poll i uzyskać dostęp do panelu wyników.
Pytanie: Czy kierownik ds. rozwoju talentów może przeprowadzać ankiety dotyczące warsztatów w różnych strefach czasowych? O: Tak. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle każdy uczestnik automatycznie widzi proponowane terminy warsztatów przeliczone na swój czas lokalny. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów ds. szkoleń i rozwoju, które zarządzają grupami pracowników pracujących w modelu hybrydowym lub rozproszonym.
Pytanie: Jak działają przypomnienia e-mailowe dotyczące planowania warsztatów z zakresu rozwoju kadr? O: Po zatwierdzeniu Group Poll i utworzeniu wydarzenia serwis Doodle wysyła do uczestników automatyczne przypomnienia e-mailowe. Przypomnienia są wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną; nie ma możliwości wysyłania SMS-ów ani powiadomień push. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów nie musi wysyłać ręcznych przypomnień.
👉 Chcesz uprościć planowanie warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr?
Skorzystaj z powyższych szablonów, aby w niecałe dziesięć minut uruchomić swoją pierwszą Group Poll. Zaproponuj trzy lub cztery możliwe terminy, udostępnij link pracownikom, którzy wyrazili zgodę na udział, i pozwól, by wyniki głosowania wskazały, który termin zapewni największą frekwencję, zanim zarezerwujesz salę lub umówisz wideokonferencję. Koniec z wątkami z odpowiedziami do wszystkich, koniec z domysłami. Wypróbuj to już dziś za darmo.