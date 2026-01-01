Jak zaplanować warsztaty dotyczące rozwoju talentów w dziale kadr: przewodnik dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju

Planowanie terminów warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale kadr to proces polegający na znalezieniu terminu sesji, który będzie odpowiadał dużej, dobrowolnie wybranej grupie pracowników, którzy zgłosili chęć udziału w programie. Dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju lub rozwoju talentów wyzwaniem jest nie tylko logistyka, ale także maksymalizacja korzyści płynących z każdego warsztatu poprzez zapewnienie udziału odpowiednich osób. Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1000 uczestników, dzięki czemu idealnie nadaje się do grup liczących od 30 do 50 osób, które stanowią większość wewnętrznych programów rozwoju.

🎯 Dlaczego planowanie warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr jest trudniejsze, niż się wydaje

Kiedy od 30 do 50 pracowników zgłasza chęć udziału w warsztatach, pochodzą oni z różnych zespołów, stref czasowych i mają różne harmonogramy zmian. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów nie może po prostu wybrać daty i oczekiwać wysokiej frekwencji. Wysyłanie zaproszenia kalendarzowego bez uprzedniego sprawdzenia dostępności oznacza, że niektórzy z pracowników o największym potencjale całkowicie opuszczą sesję, a zmiana terminu warsztatów dla dużej grupy jest kosztowna zarówno pod względem czasu, jak i wiarygodności.

Tradycyjnym rozwiązaniem tymczasowym jest wątek e-mailowy z opcją „Odpowiedz wszystkim”, w którym prosi się pracowników o zgłaszanie konfliktów terminów. W praktyce odpowiedzi napływają stopniowo przez kilka dni, niektórzy pracownicy nigdy nie odpowiadają, a kierownik ds. szkoleń i rozwoju musi samodzielnie obliczać, która opcja jest najmniej niekorzystna. To zgadywanie stanowi główny problem przy planowaniu harmonogramu warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale HR, a problem ten nasila się, gdy program odbywa się co kwartał lub co miesiąc.

Istnieje również problem z kworum. Wiele warsztatów rozwojowych wymaga minimalnej liczby uczestników, aby były skuteczne – niezależnie od tego, czy chodzi o program przywództwa oparty na grupach, sprint umiejętności czy sesję szkoleniową związaną z przestrzeganiem przepisów. Jeśli frekwencja spadnie poniżej progu, warsztat traci dynamikę uczenia się w grupie rówieśniczej. Osoba odpowiedzialna za szkolenia i rozwój (L&D) lub rozwój talentów potrzebuje metody planowania, która pozwoli ustalić termin o największej frekwencji przed wysłaniem zaproszeń, a nie po ich wysłaniu.

🛠 Jak Group Poll ułatwia planowanie warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr

Group Poll Doodle została stworzona właśnie z myślą o takiej sytuacji. Jako osoba odpowiedzialna za szkolenia i rozwój (L&D) lub rozwój talentów proponujesz trzy lub cztery możliwe terminy i godziny, udostępniasz jeden link wybranej grupie pracowników, a uczestnicy głosują, które terminy im odpowiadają. Pulpit ankiety aktualizuje się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz obserwować wzrost liczby zgłoszeń i określić zwycięski termin, zanim zdecydujesz się na rezerwację sali lub licencji na wideokonferencję.

Funkcja Group Poll w Doodle umożliwia śledzenie na bieżąco potwierdzeń udziału i kworum, co oznacza, że osoba odpowiedzialna za rozwój talentów może obserwować wzrost liczby głosów i upewnić się, że sesja osiągnie minimalną liczbę uczestników, zanim wyśle oficjalne zaproszenie kalendarzowe. Eliminuje to konieczność zgadywania, która sprawia, że planowanie warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale HR jest tak czasochłonne w tradycyjnych metodach.

Ponieważ funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle dostosowuje proponowane terminy do lokalnych ustawień każdego uczestnika, osoba odpowiedzialna za rozwój talentów, prowadząca warsztaty z udziałem pracowników z różnych lokalizacji biurowych lub pracujących zdalnie, nie musi ręcznie obliczać różnic czasowych. Każdy głosujący widzi proponowane terminy w swojej własnej strefie czasowej, co ogranicza liczbę nieobecności spowodowanych zwykłym nieporozumieniem przy ustalaniu harmonogramu.

Jeśli chodzi o samą sesję, Doodle integruje się z serwisami Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams, więc po potwierdzeniu wybranej daty link do wideokonferencji jest umieszczany bezpośrednio w zaproszeniu kalendarzowym. Uczestnicy automatycznie otrzymują przypomnienia e-mailowe, dzięki czemu warsztaty pozostają w centrum ich uwagi bez konieczności podejmowania dodatkowych działań ze strony zespołu ds. szkoleń i rozwoju.

⚙️ Szczegóły dotyczące stanowiska kierownika ds. rozwoju talentów

Po ustaleniu odpowiedniego podejścia skonfigurowanie harmonogramu warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr w aplikacji Doodle zajmuje mniej niż dziesięć minut. Oto, jak zazwyczaj wyglądałaby taka procedura z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za rozwój talentów.

Krok 1: Utwórz Group Poll. Zaloguj się na swoje konto Doodle i utwórz nową Group Poll. Dodaj jasny tytuł (na przykład „Warsztaty z podstaw przywództwa – III kwartał”) oraz krótki opis, aby uczestnicy wiedzieli, w jakiej sprawie głosują. Zaproponuj trzy lub cztery możliwe terminy, rozkładając je na różne dni i pory tygodnia, aby zapewnić uczestnikom rzeczywisty wybór.

Krok 2: Udostępnij link do ankiety. Skopiuj link do ankiety i wklej go w wybranym kanale komunikacji – niezależnie od tego, czy jest to wewnętrzna wiadomość e-mail, wiadomość na Slacku, czy ogłoszenie w systemie HRIS. Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby zagłosować, ale do utworzenia ankiety i zarządzania nią potrzebne jest Twoje własne konto w serwisie Doodle.

Krok 3: Śledź wyniki na żywo. Group Poll w serwisie Doodle wyświetla wyniki głosowania w czasie rzeczywistym. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów może w dowolnym momencie sprawdzić wyniki i zobaczyć, która data cieszy się największym zainteresowaniem. Jeśli już na wczesnym etapie wyłoni się wyraźny faworyt, można zamknąć ankietę i potwierdzić datę bez czekania na ostatnie głosy.

Krok 4: Potwierdź i wyślij zaproszenie. Po wybraniu dogodnego terminu potwierdź go w serwisie Doodle. Platforma jest zintegrowana z Kalendarzem Google, Microsoft Outlookiem i Kalendarzem Apple, dzięki czemu potwierdzone wydarzenie zostanie automatycznie dodane do Twojego kalendarza oraz kalendarzy uczestników. Dołącz link do wideokonferencji z Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams, a przypomnienia e-mailowe Doodle automatycznie zajmą się dalszymi działaniami.

Dla osób odpowiedzialnych za rozwój talentów, które prowadzą cykliczne serie warsztatów, funkcja automatycznego powtarzania wydarzeń w Doodle pozwala skonfigurować kolejną ankietę w ramach serii bez konieczności zaczynania za każdym razem od zera.

Gotowe szablony Group Poll grupowych do planowania warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale kadr

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Sesja inauguracyjna „Podstawy przywództwa” Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Zagłosuj na najlepszy termin rozpoczęcia naszych warsztatów z serii „Podstawy przywództwa”.

Sprint poświęcony umiejętnościom w zakresie informacji zwrotnej i coachingu Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Wybierz termin sesji w ramach naszego sprintu poświęconego umiejętnościom udzielania informacji zwrotnej i coachingu dla menedżerów.

Warsztaty odświeżające wiedzę z zakresu zgodności z przepisami Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Zagłosuj na najlepszy termin na odbycie sesji przypominającej z zakresu zgodności w tym kwartale.

Spotkanie wprowadzające do międzyfunkcjonalnego programu mentorskiego Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Proszę wybrać datę sesji orientacyjnej w ramach międzyfunkcjonalnego programu mentorskiego.

Warsztaty wprowadzające dla nowych menedżerów Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę Głosuj na najlepszy temat na rozpoczęcie nowej serii warsztatów poświęconych wdrażaniu nowych menedżerów.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle w zakresie planowania warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr

Możliwości Doodle Uwagi Group Poll dla maksymalnie 1 000 uczestników 🟩 Obejmuje grupy liczące od 30 do 50 pracowników, z możliwością dalszego rozwoju Monitorowanie potwierdzeń udziału na żywo i kworum 🟩 Osoby odpowiedzialne za rozwój talentów mogą na bieżąco śledzić aktualizacje wyników głosowania Automatyczne wykrywanie strefy czasowej 🟩 Każdy uczestnik widzi godziny w swoim lokalnym czasie Przypomnienia e-mailowe 🟩 Zautomatyzowane; wyłącznie e-mail (bez SMS-ów ani powiadomień push) Integracja z platformami wideokonferencyjnymi (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Obsługiwane są wszystkie cztery platformy Synchronizacja kalendarza (Kalendarz Google, Microsoft Outlook, Kalendarz Apple) 🟩 Potwierdzone wydarzenia są dodawane do wszystkich głównych kalendarzy Group Polls organized together 🔜 W planie działania Indywidualna identyfikacja wizualna (logo i kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Ilu pracowników może zagłosować w jednej Group Poll grupowej w serwisie Doodle dotyczącej warsztatów? O: Funkcja Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1 000 uczestników, dzięki czemu z łatwością radzi sobie zarówno z grupami liczącymi od 30 do 50 osób — typowymi dla planowania warsztatów z zakresu rozwoju talentów w dziale kadr — jak i z większymi wydarzeniami szkoleniowymi dla wszystkich pracowników.

Pytanie: Czy pracownicy muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby wziąć udział w głosowaniu? O: Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby oddać głos. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów, która tworzy ankietę i zarządza nią, musi jednak posiadać konto w serwisie Doodle, aby skonfigurować Group Poll i uzyskać dostęp do panelu wyników.

Pytanie: Czy kierownik ds. rozwoju talentów może przeprowadzać ankiety dotyczące warsztatów w różnych strefach czasowych? O: Tak. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle każdy uczestnik automatycznie widzi proponowane terminy warsztatów przeliczone na swój czas lokalny. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów ds. szkoleń i rozwoju, które zarządzają grupami pracowników pracujących w modelu hybrydowym lub rozproszonym.

Pytanie: Jak działają przypomnienia e-mailowe dotyczące planowania warsztatów z zakresu rozwoju kadr? O: Po zatwierdzeniu Group Poll i utworzeniu wydarzenia serwis Doodle wysyła do uczestników automatyczne przypomnienia e-mailowe. Przypomnienia są wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną; nie ma możliwości wysyłania SMS-ów ani powiadomień push. Osoba odpowiedzialna za rozwój talentów nie musi wysyłać ręcznych przypomnień.

👉 Chcesz uprościć planowanie warsztatów dotyczących rozwoju talentów w dziale kadr?

Skorzystaj z powyższych szablonów, aby w niecałe dziesięć minut uruchomić swoją pierwszą Group Poll. Zaproponuj trzy lub cztery możliwe terminy, udostępnij link pracownikom, którzy wyrazili zgodę na udział, i pozwól, by wyniki głosowania wskazały, który termin zapewni największą frekwencję, zanim zarezerwujesz salę lub umówisz wideokonferencję. Koniec z wątkami z odpowiedziami do wszystkich, koniec z domysłami. Wypróbuj to już dziś za darmo.