La programación de talleres de desarrollo del talento en RR. HH. consiste en encontrar una fecha para la sesión que se adapte a un grupo numeroso y autoseleccionado de empleados que se hayan inscrito voluntariamente en un programa. Para un responsable de formación y desarrollo o de desarrollo del talento, el reto no es solo logístico, sino maximizar el rendimiento de cada taller consiguiendo que asistan las personas adecuadas. La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, lo que la convierte en una herramienta diseñada específicamente para los grupos de entre 30 y 50 personas que caracterizan a la mayoría de los programas de desarrollo internos.

🎯 Por qué organizar talleres de desarrollo del talento en RR. HH. es más complicado de lo que parece

Cuando entre 30 y 50 empleados se inscriben en un taller, proceden de diferentes equipos, zonas horarias y turnos de trabajo. Un responsable de desarrollo del talento no puede limitarse a elegir una fecha y esperar una alta asistencia. Enviar una invitación de calendario sin comprobar primero la disponibilidad implica que algunos de tus empleados con mayor potencial se pierdan la sesión por completo, y reprogramar un taller para un grupo numeroso supone un coste elevado, tanto en tiempo como en credibilidad.

La solución habitual es enviar un correo electrónico con «Responder a todos» en el que se pide a los participantes que señalen los conflictos. En la práctica, las respuestas van llegando poco a poco a lo largo de varios días, algunos empleados nunca responden y el responsable de formación y desarrollo se ve obligado a hacer cálculos mentales para encontrar la opción menos mala. Esas conjeturas son el principal problema a la hora de programar los talleres de desarrollo del talento en RR. HH., y se agravan cuando el programa se lleva a cabo trimestral o mensualmente.

También existe un problema de quórum. Muchos talleres de desarrollo requieren un tamaño mínimo de grupo para ser eficaces, ya se trate de un programa de liderazgo por grupos, un «sprint» de habilidades o una sesión de formación relacionada con el cumplimiento normativo. Si la asistencia cae por debajo de un umbral, el taller pierde su dinámica de aprendizaje entre iguales. Un responsable de formación y desarrollo o de desarrollo del talento necesita un método de programación que determine la fecha con mayor asistencia antes de enviar las invitaciones, no después.

🛠 Cómo una encuesta de grupo facilita la programación de talleres de desarrollo del talento en RR. HH.

La encuesta grupal de Doodle está diseñada precisamente para este tipo de situaciones. Como responsable de formación y desarrollo o de desarrollo del talento, propones tres o cuatro fechas y horarios posibles, compartes un único enlace con tu lista de empleados que se hayan dado de alta y los participantes votan qué franjas horarias les vienen bien. El panel de control de la encuesta se actualiza en tiempo real, por lo que puedes ver cómo va aumentando la participación e identificar la fecha ganadora antes de comprometerte a reservar una sala o adquirir una licencia de videoconferencia.

La encuesta grupal de Doodle permite realizar un seguimiento en tiempo real de las confirmaciones de asistencia y del quórum, lo que significa que un responsable de desarrollo del talento puede ver cómo aumenta el recuento de votos y confirmar que la sesión alcanzará el número mínimo de participantes antes de enviar una invitación formal a través del calendario. Esto elimina las conjeturas que hacen que la programación de talleres de desarrollo del talento por parte de RR. HH. resulte tan laboriosa en los enfoques tradicionales.

Dado que la detección automática de husos horarios de Doodle ajusta las horas propuestas según la configuración local de cada participante, un responsable de desarrollo de talento que organice un taller en varias oficinas o con empleados a distancia no tiene que calcular manualmente las diferencias horarias. Cada votante ve las franjas horarias propuestas en su propio huso horario, lo que reduce las ausencias debidas a simples confusiones a la hora de programar la cita.

Para la sesión en sí, Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, de modo que, una vez confirmada la fecha elegida, el enlace de la videoconferencia se incluye directamente en la invitación del calendario. Los participantes reciben recordatorios por correo electrónico de forma automática, lo que les permite tener siempre presente el taller sin que el equipo de formación y desarrollo tenga que realizar ningún trabajo adicional de seguimiento.

⚙️ Detalles operativos para el responsable de desarrollo del talento

Una vez que hayas identificado el enfoque adecuado, la configuración operativa para programar talleres de desarrollo del talento de RR. HH. en Doodle lleva menos de diez minutos. A continuación te explicamos cómo lo llevaría a cabo normalmente un responsable de desarrollo del talento.

Paso 1: Crea la encuesta del grupo. Inicia sesión en tu cuenta de Doodle y abre una nueva encuesta de grupo. Añade un título claro (por ejemplo, «Taller sobre aspectos esenciales del liderazgo del tercer trimestre») y una breve descripción para que los participantes entiendan sobre qué están votando. Propón tres o cuatro fechas posibles, distribuyéndolas entre diferentes días y horas de la semana para ofrecer al grupo opciones reales.

Paso 2: Comparte el enlace de la encuesta. Copia el enlace de la encuesta y pégalo en tu canal de comunicación habitual, ya sea un correo electrónico interno, un mensaje de Slack o un anuncio en el sistema de información de recursos humanos (HRIS). No es necesario que los participantes tengan una cuenta de Doodle para votar, pero sí necesitarás tu propia cuenta de Doodle para crear y gestionar la encuesta.

Paso 3: Seguir los resultados en directo. El panel de control de encuestas grupales de Doodle muestra los votos en tiempo real. Un responsable de desarrollo de talento puede consultar los resultados en cualquier momento y ver qué fecha tiene más posibilidades de alcanzar la mayor asistencia. Si surge un claro ganador desde el principio, puedes cerrar la encuesta y confirmar la fecha sin esperar a que se emitan todos los votos.

Paso 4: Confirma y envía la invitación. Una vez identificada la franja horaria disponible, confirma la fecha en Doodle. La plataforma se integra con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar, por lo que el evento confirmado se añade directamente a tu calendario y a los de los participantes. Adjunta el enlace a la videoconferencia de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, y los recordatorios por correo electrónico de Doodle se encargarán automáticamente del seguimiento.

Para los responsables de desarrollo del talento que organizan series de talleres periódicas, la función de eventos recurrentes automáticos de Doodle te permite configurar la siguiente encuesta de la serie sin tener que empezar desde cero cada vez.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para la programación de talleres de desarrollo del talento en RR. HH.

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para poner en marcha una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título, la descripción y la duración; solo tienes que hacer clic y tu encuesta estará lista.

Sesión inaugural de «Fundamentos del liderazgo» Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Vota por la mejor fecha para poner en marcha nuestro taller para la promoción de «Fundamentos del liderazgo».

Sprint sobre habilidades de retroalimentación y coaching Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Elige una fecha para nuestra sesión intensiva sobre habilidades de retroalimentación y coaching dirigida a directivos.

Taller de actualización sobre formación en materia de cumplimiento normativo Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Vota cuál es el mejor momento para realizar la sesión de actualización sobre cumplimiento normativo de este trimestre.

Sesión informativa sobre el programa de tutoría interfuncional Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Elige una fecha para la sesión de orientación del programa de tutoría interfuncional.

Taller de incorporación para nuevos directivos Encuesta de grupo preconfigurada, 30 min Iniciar esta encuesta Vota por la mejor franja horaria para dar inicio a la nueva serie de talleres de incorporación de nuevos directivos.

✅ Funciones de Doodle para la programación de talleres de desarrollo del talento en RR. HH.

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo con hasta 1.000 participantes 🟩 Abarca grupos de entre 30 y 50 empleados, con margen para crecer Seguimiento en tiempo real de las confirmaciones de asistencia y del quórum 🟩 Los responsables de desarrollo del talento pueden ver la actualización de los votos en tiempo real Detección automática de la zona horaria 🟩 Cada participante ve los horarios según su hora local Recordatorios por correo electrónico 🟩 Automático; solo por correo electrónico (sin SMS ni notificaciones push) Integraciones de vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Compatible con las cuatro plataformas Sincronización de calendarios (Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple Calendar) 🟩 Los eventos confirmados se publican en todos los calendarios principales Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta Identidad corporativa personalizada (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con la versión Premium

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Cuántos empleados pueden votar en una misma encuesta de Doodle Group para un taller? R: La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que puede gestionar sin problemas los grupos de entre 30 y 50 personas, habituales en la programación de talleres de desarrollo del talento de RR. HH., así como eventos formativos más grandes en los que participa toda la plantilla.

P: ¿Es necesario que los empleados tengan una cuenta de Doodle para votar en la encuesta? R: Los participantes no necesitan una cuenta de Doodle para votar. Sin embargo, el responsable de desarrollo de talento que crea y gestiona la encuesta sí necesita una cuenta de Doodle para configurar la encuesta de grupo y acceder al panel de resultados.

P: ¿Puede un responsable de desarrollo de talento organizar encuestas para talleres que se celebren en varias zonas horarias? R: Sí. La función de detección automática de la zona horaria de Doodle hace que cada participante vea automáticamente las franjas horarias propuestas para el taller convertidas a su propia hora local. Esto resulta especialmente útil para los equipos de formación y desarrollo que gestionan grupos de empleados híbridos o distribuidos.

P: ¿Cómo funcionan los recordatorios por correo electrónico para la programación de los talleres de desarrollo del talento de RR. HH.? R: Una vez confirmada la encuesta de grupo y creado el evento, Doodle envía recordatorios automáticos por correo electrónico a los participantes. Los recordatorios se envían únicamente por correo electrónico; no hay opciones de SMS ni de notificaciones push. El responsable de desarrollo de talento no tiene que enviar recordatorios manuales.

👉 ¿Estás listo para simplificar la programación de tus talleres de desarrollo del talento en RR. HH.?

Utiliza las plantillas anteriores para poner en marcha tu primera encuesta de grupo en menos de diez minutos. Propón tres o cuatro fechas posibles, comparte el enlace con los empleados que se hayan dado de alta y deja que los votos te indiquen qué fecha de sesión maximiza la asistencia antes de reservar la sala o la videollamada. Se acabaron las cadenas de «responder a todos» y las conjeturas. Pruébalo gratis hoy mismo.