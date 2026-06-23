Die Terminplanung für Workshops zur Talententwicklung im Personalwesen ist der Prozess der Suche nach einem Termin, der für eine große, selbst ausgewählte Gruppe von Mitarbeitern passt, die sich für ein Programm angemeldet haben. Für einen Leiter im Bereich Weiterbildung und Talententwicklung besteht die Herausforderung nicht nur in der Logistik, sondern auch darin, den Nutzen jedes Workshops zu maximieren, indem die richtigen Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und ist damit speziell auf die Gruppen von 30 bis 50 Personen zugeschnitten, die den Großteil der internen Entwicklungsprogramme ausmachen.

🎯 Warum die Terminplanung für Workshops zur Personalentwicklung schwieriger ist, als es scheint

Wenn sich 30 bis 50 Mitarbeiter für einen Workshop anmelden, kommen sie aus verschiedenen Teams, Zeitzonen und Schichtmodellen. Ein Verantwortlicher für Talententwicklung kann nicht einfach einen Termin festlegen und eine hohe Teilnahmequote erwarten. Wenn Sie eine Kalendereinladung versenden, ohne zuvor die Verfügbarkeit zu prüfen, führt dies dazu, dass einige Ihrer vielversprechendsten Mitarbeiter die Veranstaltung komplett verpassen – und die Verschiebung eines Workshops für eine große Teilnehmergruppe kostet sowohl Zeit als auch Glaubwürdigkeit.

Die übliche Lösung ist ein E-Mail-Thread mit „Allen antworten“, in dem die Teilnehmer gebeten werden, Terminkonflikte zu melden. In der Praxis treffen die Antworten erst nach und nach über mehrere Tage hinweg ein, manche Mitarbeiter antworten gar nicht, und der L&D-Verantwortliche muss schließlich im Kopf rechnen, um die am wenigsten schlechte Option zu finden. Dieses Rätselraten ist das Hauptproblem bei der Terminplanung von Personalentwicklungsworkshops und verschärft sich noch, wenn das Programm vierteljährlich oder monatlich stattfindet.

Zudem gibt es ein Problem mit der Mindestteilnehmerzahl. Viele Entwicklungsworkshops erfordern eine Mindestteilnehmerzahl, um effektiv zu sein – sei es bei einem kohortenbasierten Führungsprogramm, einem „Skills-Sprint“ oder einer Schulung im Bereich Compliance. Wenn die Teilnehmerzahl unter einen Schwellenwert fällt, verliert der Workshop seine Dynamik des gegenseitigen Lernens. Ein Leiter der Personalentwicklung oder Talentförderung benötigt eine Planungsmethode, die den Termin mit der höchsten Teilnehmerzahl ermittelt, bevor die Einladung verschickt wird – und nicht erst danach.

🛠 Wie eine Gruppenumfrage die Terminplanung für Workshops zur Personalentwicklung erleichtert

Die Gruppenumfrage von Doodle ist genau für dieses Szenario konzipiert. Als Verantwortlicher für Weiterbildung und Talententwicklung schlagen Sie drei oder vier mögliche Termine und Uhrzeiten vor, teilen einen einzigen Link mit Ihrer Liste der Mitarbeiter, die sich dafür angemeldet haben, und die Teilnehmer stimmen ab, welche Termine für sie in Frage kommen. Das Umfrage-Dashboard wird in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie die Entwicklung der Teilnehmerzahlen verfolgen und den bevorzugten Termin ermitteln können, bevor Sie eine Raumreservierung vornehmen oder eine Videokonferenzlizenz erwerben.

Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt die Live-Anmeldungsverfolgung und die Überwachung der Mindestteilnehmerzahl. Das bedeutet, dass ein Verantwortlicher für Talententwicklung beobachten kann, wie die Teilnehmerzahl steigt, und sich vergewissern kann, dass die Veranstaltung die Mindestteilnehmerzahl erreichen wird, bevor er eine offizielle Kalendereinladung versendet. Dadurch entfällt das Rätselraten, das die Planung von Workshops zur Talententwicklung im Personalwesen bei herkömmlichen Ansätzen so zeitaufwendig macht.

Da die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle die vorgeschlagenen Termine an die lokale Zeitzone jedes Teilnehmers anpasst, muss ein Leiter der Talententwicklung, der einen Workshop über mehrere Standorte hinweg oder mit Remote-Mitarbeitern durchführt, die Zeitunterschiede nicht manuell berechnen. Jeder Abstimmende sieht die vorgeschlagenen Termine in seiner eigenen Zeitzone, wodurch Fehltermine aufgrund einfacher Terminverwirrungen reduziert werden.

Für die eigentliche Sitzung lässt sich Doodle mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams verknüpfen. Sobald der endgültige Termin feststeht, wird der Videolink direkt in die Kalendereinladung eingebettet. Die Teilnehmer erhalten automatisch Erinnerungs-E-Mails, sodass der Workshop im Bewusstsein bleibt, ohne dass das L&D-Team zusätzliche Nachfassmaßnahmen ergreifen muss.

⚙️ Operative Details für den Leiter der Talentförderung

Sobald Sie den richtigen Ansatz gefunden haben, dauert die operative Einrichtung der Terminplanung für HR-Talententwicklungs-Workshops in Doodle weniger als zehn Minuten. So würde ein Talententwicklungsleiter dies in der Regel handhaben.

Schritt 1: Erstellen Sie die Gruppenumfrage. Melden Sie sich bei Ihrem Doodle-Konto an und erstellen Sie eine neue Gruppenumfrage. Geben Sie einen aussagekräftigen Titel ein (zum Beispiel „Workshop zu den Grundlagen der Führung im 3. Quartal“) sowie eine kurze Beschreibung, damit die Teilnehmer verstehen, worüber sie abstimmen. Schlagen Sie drei oder vier mögliche Termine vor, die sich auf verschiedene Wochentage und Uhrzeiten verteilen, um der Gruppe echte Auswahlmöglichkeiten zu bieten.

Schritt 2: Teilen Sie den Link zur Umfrage. Kopieren Sie den Link zur Umfrage und fügen Sie ihn in Ihren bestehenden Kommunikationskanal ein, sei es eine interne E-Mail, eine Slack-Nachricht oder eine Ankündigung im HRIS. Die Teilnehmer benötigen kein Doodle-Konto, um abzustimmen, aber Sie benötigen ein eigenes Doodle-Konto, um die Umfrage zu erstellen und zu verwalten.

Schritt 3: Verfolgen Sie die Live-Ergebnisse. Das Dashboard für Gruppenumfragen von Doodle zeigt die Abstimmungsergebnisse in Echtzeit an. Ein Verantwortlicher für die Talentförderung kann die Ergebnisse jederzeit einsehen und feststellen, welcher Termin die meisten Teilnehmer anzieht. Sollte sich frühzeitig ein klarer Favorit abzeichnen, können Sie die Umfrage beenden und den Termin bestätigen, ohne auf die letzten Stimmen warten zu müssen.

Schritt 4: Bestätigen Sie die Einladung und versenden Sie sie. Sobald der passende Termin gefunden ist, bestätigen Sie ihn in Doodle. Die Plattform ist mit Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender integriert, sodass der bestätigte Termin direkt in Ihren Kalender und in die Kalender der Teilnehmer übernommen wird. Fügen Sie Ihren Videokonferenz-Link von Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams hinzu, und die E-Mail-Erinnerungen von Doodle kümmern sich automatisch um die Nachverfolgung.

Für Verantwortliche im Bereich Talententwicklung, die regelmäßig stattfindende Workshop-Reihen organisieren, bietet die Funktion für automatisch wiederkehrende Veranstaltungen von Doodle den Vorteil, dass Sie die nächste Umfrage der Reihe einrichten können, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen zur Planung von Workshops zur Personalentwicklung

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Titel, Beschreibung und Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt – ein Klick genügt, und schon ist Ihre Umfrage startklar.

Einführungsveranstaltung zu den Grundlagen der Führung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Stimmen Sie für den besten Termin für den Start unseres Workshops „Leadership Essentials“ ab.

Sprint zu Feedback- und Coaching-Kompetenzen Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Termin für unseren „Feedback- und Coaching-Skills-Sprint“ für Führungskräfte aus.

Auffrischungsworkshop zum Thema Compliance-Schulung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Stimmen Sie darüber ab, wann der beste Zeitpunkt für die Compliance-Auffrischungsschulung dieses Quartals ist.

Einführung in das funktionsübergreifende Mentoring-Programm Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Wählen Sie einen Termin für die Einführungsveranstaltung zum funktionsübergreifenden Mentoring-Programm aus.

Einführungsworkshop für neue Führungskräfte Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten Stimmt ab, welcher Termin am besten geeignet ist, um die neue Workshop-Reihe zur Einarbeitung neuer Führungskräfte zu starten.

✅ Was Doodle bei der Terminplanung für HR-Workshops zur Talentförderung unterstützt

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern 🟩 Geeignet für Unternehmen mit 30 bis 50 Mitarbeitern und Raum für Wachstum Echtzeit-Anwesenheitsmeldung und Überwachung der Beschlussfähigkeit 🟩 Die Verantwortlichen für die Talentförderung sehen die aktuellen Abstimmungsergebnisse in Echtzeit Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Jeder Teilnehmer sieht die Zeitfenster in seiner Ortszeit E-Mail-Erinnerungen 🟩 Automatisiert; nur per E-Mail (keine SMS oder Push-Benachrichtigungen) Video-Integrationen (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier Plattformen werden unterstützt Kalendersynchronisierung (Google Kalender, Microsoft Outlook, Apple Kalender) 🟩 Bestätigte Veranstaltungen werden in alle wichtigen Kalender übernommen Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap Individuelles Branding (Logo und Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Wie viele Mitarbeiter können an einer einzelnen Doodle-Gruppenumfrage für einen Workshop teilnehmen? A: Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und eignet sich daher sowohl für die bei der Planung von Workshops zur Personalentwicklung üblichen Gruppen von 30 bis 50 Personen als auch für größere Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Belegschaft.

F: Benötigen Mitarbeiter ein Doodle-Konto, um an der Umfrage teilzunehmen? A: Die Teilnehmer benötigen kein Doodle-Konto, um ihre Stimme abzugeben. Der Verantwortliche für die Talentförderung, der die Umfrage erstellt und verwaltet, benötigt jedoch ein Doodle-Konto, um die Gruppenumfrage einzurichten und auf das Ergebnis-Dashboard zuzugreifen.

F: Kann ein Talententwicklungsleiter Umfragen für Workshops in verschiedenen Zeitzonen durchführen? A: Ja. Dank der automatischen Zeitzonenerkennung von Doodle werden die vorgeschlagenen Workshop-Termine für jeden Teilnehmer automatisch in seine jeweilige Ortszeit umgerechnet. Dies ist besonders nützlich für L&D-Teams, die hybride oder über verschiedene Standorte verteilte Mitarbeitergruppen betreuen.

F: Wie funktionieren E-Mail-Erinnerungen bei der Terminplanung für Workshops zur Personalentwicklung? A: Sobald eine Gruppenumfrage bestätigt und die Veranstaltung erstellt wurde, versendet Doodle automatische E-Mail-Erinnerungen an die Teilnehmer. Die Erinnerungen erfolgen ausschließlich per E-Mail; es gibt keine Optionen für SMS oder Push-Benachrichtigungen. Der Verantwortliche für die Talentförderung muss keine manuellen Erinnerungen versenden.

👉 Sind Sie bereit, die Planung Ihrer HR-Workshops zur Talentförderung zu vereinfachen?

Nutzen Sie die oben stehenden Vorlagen, um Ihre erste Gruppenumfrage in weniger als zehn Minuten zu starten. Schlagen Sie drei oder vier mögliche Termine vor, teilen Sie den Link mit Ihren Mitarbeitern, die sich dafür angemeldet haben, und lassen Sie sich durch die Abstimmungsergebnisse zeigen, welcher Termin die höchste Teilnahmequote verspricht, bevor Sie den Raum oder den Videotermin buchen. Keine „Allen antworten“-Threads mehr, kein Rätselraten mehr. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.