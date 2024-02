Google Kalender, Outlook/ Live Calendar, iCal – das sind drei der gängigsten Kalendersysteme, mit denen Sie Meetings, Deadlines, Anmeldefristen oder auch den nächsten Filmabend mit Ihren Freunden digital notieren und am PC verwalten können. Jedes System hat seine Stärken und Schwächen. In das eine arbeiten Sie sich schneller ein, in das andere etwas langsamer. Mit Doodle vereinen Sie Ihre eingetragenen Termine in einem Kalender, den Sie im Handumdrehen erstellen. Zusätzlich können Sie Terminanfragen stellen und Ihren Kontakten die Möglichkeit geben, Sie unter einer persönlichen URL um Termine zu bitten. Egal, ob privat oder geschäftlich – planen und vereinbaren Sie Ihre Meetings und andere Termine mit wenigen Klicks – einfach und kostenlos. Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine E-Mail-Adresse. Lesen Sie hier, wie Sie in wenigen Schritten Ihren Doodle-Kalender selbst erstellen und ein Termin-Chaos zukünftig galant umgehen.

Übrigens: Von Ihren anderen Timeplanern oder Online-Kalendern müssen Sie sich nicht verabschieden. Diese binden Sie einfach per Mausklick mit in den Doodle-Kalender ein und haben so alle Termine übersichtlich in einer Anwendung vereint, auf die Sie immer und überall online zugreifen können. Doodle gibt’s nämlich auch als App.

Wie Sie Ihren Kalender kostenlos erstellen