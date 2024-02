Doodle ist ein Online-Tool, mit dem man einfach und unkompliziert Termine organisieren, Umfragen erstellen oder Absprachen treffen kann. Gerade im Job ist das oft eine große Hilfe. Langwierige Terminabsprachen über Telefon, Email oder ähnliches kosten wertvolle Zeit und am Ende findet sich doch kein passendes Datum, an dem alle Beteiligten Zeit haben. Viel übersichtlicher geht das mit Doodle. Der Terminplaner ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar. In wenigen Schritten erstellen Sie eine Liste mit möglichen Daten und lassen Ihre selbst bestimmten Teilnehmer abstimmen, welcher Tag ihnen am besten passt. Doch das ganze funktioniert auch andersherum: Mit einem MeetMe-Profil können Ihre Kunden Sie ansprechen und einen Termin anfragen. Die Terminvergabe läuft dann genauso übersichtlich und unkompliziert ab wie sonst auch bei Doodle.

Einfache Terminabsprache mit Doodle

Nutzen Sie bei Terminanfragen einfach das kostenlose Tool von Doodle! Schlagen Sie Ihren Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen gleich mehrere Termine vor, die Sie zu vergeben haben, und lassen Sie sie den passenden aussuchen. Das geht ganz einfach und dank der praktischen App von Doodle sogar mobil.