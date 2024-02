Der Fragebogen ist in vielen wissenschaftlichen Disziplinen ein häufig eingesetztes Instrument, um Daten zu erheben. Während bei psychologischen Interviews die aufwändige Informationsbeschaffung durch eine mündliche Befragung im Vordergrund steht, eignet sich ein Fragebogen um schneller umfassende Informationen über Einstellungen, Meinungen, Interessen oder Eigenschaften von Menschen zu bekommen. Die Daten sollten dennoch statistisch zuverlässig sein.

Fragebögen werden meistens selbstständig von den Befragten ausgefüllt oder von einem geschulten Interviewer, der die Antworten in den Fragebogen überträgt. Fragebögen gibt es in Papierform, bei der die Fragen auf einem Blatt Papier beantwortet werden – sehr häufig werden Umfragen jedoch digital durchgeführt. Online Fragebögen stehen dann im Internet zur Verfügung oder werden per E-Mail verschickt. Seltener sind telefonische Interviews, bei denen der Interviewer den Fragebogen am PC, oft auch online über eine Software ausfüllt.

Der Art der Fragen kann sehr stark variieren, je nach Zielsetzung der Befragung. Es kann einfache Ja/Nein Fragen geben, mehrstufige Skalen (zum Beispiel von 1-5 oder von gar nicht bis sehr zutreffend), sowie offene oder geschlossene Fragen geben.

Mit Doodle lassen sich ganz einfach und ohne finanziellen Aufwand selbst Fragebögen erstellen. Mit dem Online-Tool erstellen Sie in wenigen Schritten einen Fragebogen oder eine Terminabstimmung. Doodle ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar oder kann in der umfangreicheren Version mit eigenem Doodle Konto genutzt werden.

So erstellen Sie einen Fragebogen online mit Doodle

Egal, ob privat oder beruflich – ein Fragebogen kann Aufschluss über die Zufriedenheit von Kunden oder Mitarbeitern geben oder bei der Entscheidungsfindung im Freundeskreis helfen, zum Beispiel welcher Club am nächsten Wochenende besucht wird. Um bei Doodle online einen Fragebogen anzulegen und von Ihren Freunden, Kunden oder Kollegen beantworten zu lassen, müssen weder Sie noch Ihre Teilnehmer registriert sein. Das schafft Vertrauen und eine hohe Rücklaufquote.

Den Fragebogen in wenigen Schritten erstellen. So funktioniert es:

Schritt 1

Über doodle.com/create legen Sie den Fragebogen an. Dort geben Sie Ihrer Umfrage einen Titel, ausserdem können Sie noch eine Beschreibung hinzufügen, um die Teilnehmenden über ihr Anliegen zu informieren und zum Beispiel den Fragebogen zu erklären. Als nächstes geben Sie Ihren Namen und ihre E-Mail Adresse an. Diese Felder sind obligatorisch, Sie registrieren sich mit diesem Schritt jedoch nicht. Ihr Name zeigt den Teilnehmern der Umfrage, von wem die Befragung stammt. An die E-Mail Adresse wird ein Admin Link zum späteren Bearbeiten und Verwalten geschickt, so haben Sie jederzeit die die Möglichkeit, Fragen hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen. Ausserdem bekommen Sie noch den Link, den sie an alle Teilnehmer weiterleiten können oder auf Ihrer Webseite veröffentlichen können.