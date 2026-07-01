Få kontroll över ditt studieprogram och håll alla deadlines

Min kalender brukade vara en gravplats för missade uppgifter och omplanerade åtaganden. Jag brukade börja veckan med goda föresatser, för att sedan bli överraskad av ett prov som jag inte visste skulle komma, eller tappa bort en läsdeadline som var gömd i kursplanen. Låter det bekant?

Att få grepp om sitt studieprogram handlar inte bara om disciplin. Det handlar om att utforma ett system som fungerar tillsammans med din hjärna – inte mot den. När jag väl insåg det slutade jag känna mig efter hela tiden och började ta kontroll över min studierutin.

Det här var det som hjälpte mig att ta steget.

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1. Utgå från det som är fastställt och bygg sedan på med flexibilitet

Förut brukade jag börja med ett tomt schema och försöka klämma in allt. Nu gör jag tvärtom – jag utgår från de saker som är absolut nödvändiga och planerar sedan resten runt dem.

Jag börjar med saker som föreläsningstider, laborationer, arbetspass på deltidsjobbet, familjeåtaganden och gruppmöten. När de är fastställda lägger jag till studiepass. På så sätt slipper jag försöka klämma in en tre timmars uppsatsskrivningssession mellan två lektioner som ligger tätt efter varandra och ett träningspass. Det handlar om att vara realistisk när det gäller din tid och energi.

2. Använd veckoteman för att hålla koll på vad som gäller

Att växla mellan fem ämnen om dagen gjorde mig helt utmattad. För att lösa det började jag använda fokusområden per vecka eller dag. Till exempel ägnade jag måndagarna åt att gå igenom föreläsningar och planera veckan. Tisdagarna blev mina forskningsdagar. Onsdagarna var reserverade för skrivande och att göra dispositioner. Torsdagarna var avsedda för grupparbete. Fredagarna var till för att sammanfatta och repetera.

Även när jag inte följde strukturen till punkt och pricka gav den min vecka en riktning och hjälpte mig att undvika beslutsutmattning varje gång jag satte mig för att plugga.

3. Var konkret när det gäller studietillfällena

Det är stor skillnad mellan att skriva ”läsa in ekonomi” och att skriva ”göra uppgiftsuppsättning 3, frågorna 1 till 10”. Det första är vagt och lätt att skjuta upp. Det andra uppmanar till handling.

När jag planerar mina studietillfällen definierar jag nu uppgiften tydligt, delar upp den i mindre delar om den tar längre tid än 90 minuter och lägger till korta pauser ifall något skulle ta längre tid än väntat.

En typisk dag kan till exempel se ut så här: att skissa på en uppsats från 10:00 till 11:15, repetera med hjälp av flashkort från 11:30 till 12:00 och delta i ett gruppmöte klockan 15:00. Tack vare den här detaljerade planeringen kändes min arbetsbörda mer hanterbar och mindre överväldigande.

4. Nöj dig inte med att bara planera – utvärdera och justera

Ett bra schema är inte något man sätter upp en gång och sedan glömmer bort. Varje söndag ägnar jag 15 minuter åt att gå igenom min vecka.

Jag tittar på vad som står på schemat, vad jag inte hann med förra veckan och om jag behöver justera den tid jag lägger på vissa uppgifter eller ämnen. Ibland omfördelar jag uppgifterna eller ställer in åtaganden med låg prioritet. Denna lilla genomgång hjälper mig att behålla kontrollen istället för att reagera på min kalender som om det vore en brandövning.

5. Använd Doodle för att underlätta planeringen av studiegrupper

Att planera med klasskamraterna brukade vara en riktig röra. Oändliga gruppchattar, massor av fram och tillbaka. Nu skickar jag bara ut en Doodle-omröstning och låter gruppen välja den bästa tiden.

Det fungerar eftersom alla kan svara när det passar dem, systemet visar automatiskt den bästa tidpunkten och så snart en tid har valts skickar jag ut kalenderinbjudan. Det har förvandlat gruppmötena från något stressande till något jag faktiskt ser fram emot.

Att ha kontroll över sin tidsplan innebär inte att man måste planera varje minut av sitt liv. Det handlar om att känna till sina prioriteringar, respektera sin tid och skapa vanor som stöder ens mål. Det bästa systemet är det som man kan återgå till – även när livet blir kaotiskt.

Har du något knep som hjälper dig att hålla ordning på din kalender? Dela det med Doodle-gemenskapen på LinkedIn – vi är alltid intresserade av bra produktivitetstips.