Behalten Sie Ihren Studienplan und alle Deadlines im Griff

Früher war mein Planer ein Friedhof für verpasste Aufgaben und verschobene Aufgaben. Ich begann die Woche mit guten Vorsätzen und wurde dann von einem Quiz überrumpelt, von dem ich nicht wusste, dass es ansteht, oder ich verlor den Überblick über einen Abgabetermin für eine Lektüre, der in einem Lehrplan versteckt war. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Um Ihren Lernplan zu meistern, ist nicht nur Disziplin gefragt. Es geht darum, ein System zu entwickeln, das mit Ihrem Gehirn arbeitet - und nicht gegen es. Als ich das herausfand, fühlte ich mich nicht mehr ständig im Rückstand und begann, meine akademische Routine zu beherrschen.

Die folgenden Punkte haben mir geholfen, diesen Wandel zu vollziehen.

1. Um das Feststehende herum aufbauen, dann Flexibilität einbauen

Früher habe ich mit einem leeren Zeitplan begonnen und versucht, alles hineinzupressen. Jetzt mache ich das Gegenteil - ich verankere meine Woche mit den nicht verhandelbaren Dingen und arbeite dann um sie herum.

Ich beginne mit Dingen wie Vorlesungszeiten, Laborsitzungen, Teilzeitschichten, familiären Verpflichtungen und Gruppentreffen. Sobald diese feststehen, schichte ich Lernblöcke ein. Auf diese Weise versuche ich nicht, eine dreistündige Essay-Sitzung zwischen zwei aufeinanderfolgende Vorlesungen und ein Training zu quetschen. Es geht darum, realistisch mit seiner Zeit und Energie umzugehen.

2. Orientieren Sie sich an Wochenthemen

Der Wechsel zwischen fünf Fächern am Tag hat mich ausgelaugt. Um das zu ändern, habe ich angefangen, mich auf wöchentliche oder tägliche Themen zu konzentrieren. Montags ging es zum Beispiel um die Wiederholung von Vorlesungen und die Planung der Woche. Dienstags waren meine Recherchetage. Mittwochs ging es ums Schreiben und Gliederung. Donnerstags war Gruppenarbeit angesagt. Freitags ging es darum, die Arbeit abzuschließen und zu überprüfen.

Auch wenn ich mich nicht perfekt an diese Struktur gehalten habe, gab sie meiner Woche eine Richtung und half mir, nicht jedes Mal, wenn ich mich zum Lernen hinsetzte, in Entscheidungsmüdigkeit zu verfallen.

3. Seien Sie spezifisch bei den Lerneinheiten

Es ist ein großer Unterschied, ob ich schreibe: "Lernen Sie für Wirtschaftswissenschaften" oder: "Lösen Sie Problemstellung 3, Fragen 1 bis 10". Ersteres ist vage und kann leicht aufgeschoben werden. Der zweite fordert zum Handeln auf.

Wenn ich jetzt Lerneinheiten plane, definiere ich die Aufgabe klar, unterteile sie in kleinere Abschnitte, wenn sie länger als 90 Minuten dauert, und füge kurze Puffer ein, falls etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet.

Ein typischer Tag könnte so aussehen, dass ich von 10:00 bis 11:15 Uhr eine Gliederung für ein Referat erstelle, von 11:30 bis 12:00 Uhr Lernkarten durcharbeite und um 15:00 Uhr an einem Gruppengespräch teilnehme. Durch diesen Detaillierungsgrad fühlte sich mein Arbeitspensum überschaubarer und weniger überwältigend an.

4. Nicht nur planen - überprüfen und neu kalibrieren

Einen guten Zeitplan stellt man nicht einmal auf und vergisst ihn dann. Jeden Sonntag nehme ich mir 15 Minuten Zeit, um meine Woche Revue passieren zu lassen.

Ich schaue mir an, was in der nächsten Woche ansteht, was ich letzte Woche nicht geschafft habe und ob ich die Zeit für bestimmte Aufgaben oder Themen anpassen muss. Manchmal verschiebe ich Dinge oder streiche Verpflichtungen, die keine hohe Priorität haben. Diese kleine Kontrolle hilft mir, die Kontrolle zu behalten, anstatt auf meinen Kalender wie auf eine Feuerwehrübung zu reagieren.

5. Doodle für eine bessere Planung von Lerngruppen verwenden

Die Terminplanung mit Klassenkameraden war früher ein einziges Chaos. Endlose Gruppenchats, viel Hin und Her. Jetzt verschicke ich einfach eine Doodle-Umfrage und lasse die Gruppe den besten Zeitpunkt wählen.

Das funktioniert, weil jeder antworten kann, wann es ihm passt, weil die beste Überschneidung automatisch angezeigt wird und weil ich, sobald eine Zeit gewählt wurde, die Kalendereinladung verschicke. Dadurch wurden Gruppensitzungen von etwas Stressigem zu etwas, auf das ich mich tatsächlich freue.

Seinen Zeitplan im Griff zu haben, bedeutet nicht, dass man jede Minute seines Lebens planen muss. Es bedeutet, dass Sie Ihre Prioritäten kennen, Ihre Zeit respektieren und Gewohnheiten entwickeln, die Ihre Ziele unterstützen. Das beste System ist eines, zu dem man zurückkehren kann - auch wenn das Leben chaotisch wird.

