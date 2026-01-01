Group Polls stanowią świetny sposób na organizowanie spotkań i szybkie uzyskiwanie opinii od zespołu lub interesariuszy. Jeszcze przed zebraniem uczestników można je wykorzystać do zebrania danych, zidentyfikowania problemów i usprawnienia komunikacji. Jednak aby Group Polls były skuteczne, muszą być dobrze zaprojektowane. Oznacza to zadawanie właściwych pytań.

Omówimy, jak zastanowić się nad tym, jakie pytania zadać, jak zadawać właściwe pytania oraz jakie korzyści płyną z zadawania właściwych pytań. Pomoże ci to zmaksymalizować wydajność spotkań dzięki Doodle, jednej z najpopularniejszych na świecie narzędzia do planowania służy do tworzenia Group Polls i zarządzania nimi.

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Jak zastanowić się, jakie pytania zadać

Zastanawiając się nad tym, jakie pytania zadać, warto wziąć pod uwagę cel ankiety. Co chcesz osiągnąć, zadając te pytania?

Gdy już to wiesz, możesz zacząć zastanawiać się nad pytaniami, które pomogą ci osiągnąć ten cel.

Na przykład, jeśli korzystasz z Group Poll, aby zebrać opinie na temat nowego produktu, możesz zadać takie pytania jak:

Co podoba ci się w tym nowym produkcie?

Co Ci się nie podoba w tym nowym produkcie?

Jakie funkcje chcielibyście, aby zostały dodane do nowego produktu?

Jeśli korzystasz z Group Poll w celu zidentyfikowania problemów, możesz zadawać pytania takie jak:

Jakie są największe wyzwania, z jakimi musisz się zmierzyć w swojej pracy?

Jakie są największe możliwości poprawy w Twojej pracy?

Po sporządzeniu listy pytań w ramach burzy mózgów należy je przejrzeć i upewnić się, że są jasne, zwięzłe i konkretne. Należy unikać stosowania żargonu lub terminów technicznych, których odbiorcy mogą nie rozumieć. Ważne jest również, aby pytania były adekwatne do celu ankiety.

Jak zadawać właściwe pytania

Gdy już masz listę jasnych, zwięzłych i konkretnych pytań, nadszedł czas, aby zacząć je zadawać.

Zadając pytania, należy szanować czas osoby, do której się zwracamy. Pytania powinny być krótkie i konkretne.

Jeśli działasz na skalę globalną, niezwykle ważne jest również, abyś miał świadomość kontekstu kulturowego, w jakim zadajesz pytania. To, co w jednej kulturze może być uznane za uprzejme lub stosowne pytanie, w innej może zostać odebrane jako niegrzeczne lub niestosowne.

Korzyści płynące z zadawania właściwych pytań

Być może zadajesz sobie pytanie: po co mam się przez to wszystko przedzierać? Cóż, zadawanie właściwych pytań może ci naprawdę pomóc w przyszłości. Na przykład może to pomóc ci:

Poproś swój zespół lub interesariuszy o opinie.

Zbieraj dane, aby podejmować decyzje.

Zidentyfikuj problemy lub obszary wymagające poprawy.

Popraw komunikację i współpracę.

Zwiększ zaangażowanie i aktywność.

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Jak zmaksymalizować wydajność spotkań dzięki Doodle

Skoro już wiemy, dlaczego zadajemy pytania w Group Poll, warto dowiedzieć się, jak to robić.

Doodle Ułatwia organizowanie spotkań zarówno w małym, jak i dużym gronie. Wystarczy wybrać terminy, w których masz czas, przesłać je uczestnikom, a oni zdecydują, który z nich im odpowiada. W ciągu kilku minut ustalisz termin spotkania.

Ale co to ma wspólnego z formułowaniem właściwych pytań w Group Poll – zapytacie zapewne.

Cóż, dzięki Doodle można zadawać pytania z wyprzedzeniem.

Tworząc nową Group Poll, w polu „Opis” możesz nie tylko poinformować uczestników o celu spotkania, ale także zamieścić pytania, nad którymi warto się zastanowić przed przyjściem na spotkanie.

Oprócz możliwości zadawania pytań z wyprzedzeniem, Doodle oferuje szereg funkcji, które pomogą Ci tworzyć skuteczne ankiety, takich jak możliwość ustalenia terminu zakończenia ankiety, przeglądanie wyników w czasie rzeczywistym, dostosowywanie zaproszeń do własnego stylu oraz automatyczne przypominanie uczestnikom o zbliżającym się spotkaniu.

Korzystając z serwisu Doodle, możesz zmaksymalizować wydajność spotkań poprzez:

Szybkie organizowanie spotkań bez stresu związanego z ustalaniem terminów.

Poinformuj uczestników, co powinni przygotować z wyprzedzeniem, abyś otrzymał odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

Zwiększanie zaangażowania i aktywności, ponieważ na spotkaniu mogą pojawić się wszyscy potrzebni uczestnicy.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz tworzyć pytania w Group Poll, które będą skuteczne i przyniosą oczekiwane rezultaty.